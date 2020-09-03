Есть первая победа в 2020 году! Сборная России отлично стартовала в Лиге наций

СБОРНАЯ БЕЗ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Все мы очень соскучились по матчам сборной России (кто – нет, дальше может не читать), и вот спустя более девяти месяцев она вновь вышла на поле. Ее первым соперником в рамках Лиги наций, через которую есть шанс гарантировать путевку в стыки ЧМ-2022 (на тот случай, если наши не преодолеют основной отбор), стала команда Сербии, с которой мы часто встречаемся, но редко – в официальных матчах.

Тем обиднее, что красавец-стадион «Динамо» имени Льва Яшина не смогли посетить болельщики. Таковы правила УЕФА - отличающиеся от РПЛ, где зрителей давно пускают на трибуны. Станислав Черчесов признавался, что в таких условиях ему руководить командой еще не приходилось.

ШУНИН В ВОРОТАХ, БАКАЕВ ПОД ДЗЮБОЙ

Главный тренер сборной России не поскупился на сюрпризы. В воротах вместо привычного Гилерме оказался заслуживший этот шанс Антон Шунин, для которого игра стала лишь четвертой в национальной команде. Шунин выходил в ноябре против Сан-Марино, а до этого не выступал под флагом сборной с 2011 года.

Позицию атакующего полузащитника в отсутствие травмированных Александра Головина и Алексея Миранчука занял Зелимхан Бакаев, но главной неожиданностью стало появление на левом фланге обороны Вячеслава Караваева. В этой зоне действительно была самая большая сложность, ведь Федор Кудряшов последний раз выходил на поле еще в конце июля, а Юрий Жирков потребовался в средней линии, на месте отсутствующего Дениса Черышева. Многие ждали увидеть слева Сергея Петрова, игравшего на этой позиции против Бельгии, но Черчесов решил иначе. И угадал. В итоге Караваев стал автором победного гола.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Выбор сделан. ⠀ #НашиПарни Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 3 Сен 2020 в 10:35 PDT

ТРИ ЗАЩИТНИКА СЕРБИИ

У сборной Сербии в основу не попали капитан Александар Коларов и полузащитник Адем Ляич. Другие звезды оказались на месте – и Сергей Милинкович-Савич, и Душан Тадич, и лучший бомбардир команды Александар Митрович. Форвард «Рубина» Джордже Деспотович предсказуемо остался в запасе.

До матча в Москве сербы при Любише Тумбаковиче стабильно играли по схеме 4-2-3-1, но под нашу команду изменили модель, отрядив в центр обороны троих защитников (3-4-2-1). Видимо, Коларов, которому в 34 года непросто отрабатывать по всему флангу, и пал жертвой перестановки. Тумбакович выбрал в качестве оппонентов Дзюбы тех, кто банально выше ветерана.

Забавный факт: главный тренер сербов, как и Черчесов, накануне отметил день рождения. Это обеспечило дополнительную интригу: какая из команд лучше поздравит своего наставника?

ШАНС БАКАЕВА, СЭЙВ ШУНИНА

Атакующие принципы соперников были в целом схожи. Основную угрозу воротам Черчесов и Тумбакович видели в своих центрфорвардах - Артеме Дзюбе и Митровиче. Оба мощные, хорошо играющие вверху и очень результативные. Разница в том, что Тумбакович придумал рецепт против предсказуемой игры соперника, а Черчесов ничего менять не стал. Переход на три центральных защитника должен был позволить сербам не только перекрыть кислород Дзюбе, но и собрать весь подбор. Это же мешало россиянам выходить из обороны длинными передачами на своего форварда.

В первой половине тайма игра сборной России была разбита напрочь. Сербы быстро завладели мячом, заставляя соперников бегать вхолостую, и регулярно перспективно добирались до штрафной Шунина. В любой момент готов был нанести удар Митрович, его поддерживали из глубины Тадич и Милинкович-Савич. Полузащитник «Лацио» имел наиболее острый момент после передачи Филипа Костича слева – Шунин перевел мяч на угловой из ближнего угла.

Россияне, впрочем, ответили классным розыгрышем своего углового. Георгий Джикия скинул в центр Дзюбе, и тот наносил удар из убойной позиции, но неудачно попал по летящему мячу, позволив Марко Дмитровичу совершить красивый сэйв. А под занавес тайма Бакаев с линии вратарской не попал в пустой угол (мяч прошел над перекладиной) после прострела Дзюбы. Инициатива постепенно перешла к хозяевам.

КАРАВАЕВ ВЫДАЛ «РОББЕНА», СЕМЕНОВ ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ

Результативная атака в самом начале второго тайма получилась классической для нашей сборной при Черчесове. Шунин длинной передачей нашел Дзюбу, защитники не разобрались, мяч подхватил Алексей Ионов, сделавший отличный пас на ход Бакаеву, которого сбил Страхиня Павлович. Дзюба уверенно реализовал пенальти. Это был его 25-й мяч за сборную. Он догнал легендарного Эдуарда Стрельцова.

Бакаев упустил голевой момент в первом тайме, зато заработал пенальти в самом начале второго 👏



Дзюба исполнил на опыте 👌https://t.co/lyRrCjcpb1 pic.twitter.com/A4KwDskVqj — Матч ТВ (@MatchTV) September 3, 2020

Лидерство в счете вдохновило россиян. Они стали выше и агрессивнее встречать соперников (а может, это просто установка Черчесова на второй тайм), срезая атаки сербов в середине поля. Способствовала тому и лучшая физическая форма наших игроков: РПЛ давно стартовал, тогда как европейские лиги еще нет.

И спустя 20 минут Караваев дал понять, в чем была задумка Черчесова, отправившего именно его на левый фланг обороны. Зенитовский правша сместился в центр в стиле Арьена Роббена (только на противоположном краю) и с линии штрафной по красивой дуге отправил мяч в дальнюю девятку. Это первый гол защитника в третьем матче за сборную, и сразу такой красавец!

Караваев получил мяч, сместился в центр и изо всех сил пальнул в дальний верхний 💪



Слава, с первым голом за сборную 🇷🇺https://t.co/lyRrCjcpb1 pic.twitter.com/GVKXSfyeBe — Матч ТВ (@MatchTV) September 3, 2020

И хотя Митровичу удалось сократить отставание, чувствовалось, что преимущество в два мяча подопечные Черчесова не упустят. Так оно и получилось. Оставшееся время матча россияне провели в удовольствие, а когда Никола Максимович поскользнулся перед своей штрафной, Дзюба был тут как тут. Есть гол № 26! Столько же за сборную забил Владимир Бесчастных. А больше в российский период было только у Александра Кержакова (30).

Дзюба подкараулил соперника на ошибке и моментально наказал 👏



Держи третий гол нашей сборнойhttps://t.co/lyRrCjcpb1 pic.twitter.com/8LMXeEcaPU — Матч ТВ (@MatchTV) September 3, 2020

Впервые в матчах России и Сербии (а их было 11) одна из команд сумела забить более двух мячей. А самым неприятным моментом стало повреждение у Андрея Семенова, замененного на Романа Нойштедтера. Защитник ушел с поля, держась за заднюю поверхность бедра. Будем надеяться, что к игре в Будапеште против Венгрии 6 сентября он вернется в строй.

Лига наций

Дивизион B

Группа 3

1-й тур

Россия – Сербия – 3:1 (0:0)

Голы: Дзюба, 48 - с пенальти - 1:0. Караваев, 69 - 2:0. Митрович, 78 - 2:1. Дзюба, 81 - 3:1.

Россия: Шунин, Караваев, Фернандес, Семенов (Нойштедтер, 77), Жирков (Кузяев, 80), Ионов, Оздоев, Бакаев (Ан. Миранчук, 68), Зобнин, Джикия, Дзюба.

Сербия: Дмитрович, Павлович (Коларов, 64), Миленкович, Ник. Максимович, Нем. Максимович (Ляич, 85), Костич, Лазович, Милинкович-Савич (Джуричич, 65), Гудель, Тадич, Митрович.

Предупреждения: Павлович, 46. Максимович, 57. Черчесов (главный тренер), 89.

Судья: Коллам (Шотландия).

Москва. «ВТБ Арена».

Турция - Венгрия - 0:1