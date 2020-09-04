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«Дзюба – капитан. Поэтому должен быть на поле». Черчесов – после победы над Сербией
04 сентября 01:34
автор: Юлия Григорьевская

«Дзюба – капитан. Поэтому должен быть на поле». Черчесов – после победы над Сербией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов разобрал матч 1-го тура Лиги наций, в котором его команда взяла верх со счетом 3:1 благодаря дублю Артема Дзюбы и голу Вячеслава Караваева.

- Важно побеждать дома и, тем более, после такого длительного перерыва, когда сборная не играла, - подчеркнул Черчесов. - Все ждали этот матч. Не было болельщиков на стадионе, но мы чувствовали, что нас смотрят зрители по телевизору. Сложная и заслуженная победа.

- Удивила ли схема сербов с тремя центральными защитниками?
- Удивила. Готовились к схеме 4-4-1-1. Поэтому первые 25 минут мы старались подсказать игрокам, чтобы они делали правильные перестроения. Именно поэтому начало матча не удалось. В перерыве это поправили, и провели второй тайм качественнее, как команда. Хорошо выходили в контратаки.

Сложно было только в эмоциональном плане. Я предупредил игроков, что в отсутствие болельщиков они должны друг друга поддерживать. И тренерский штаб внес свою лепту, мы поругивали, подсказывали игрокам. Самое главное, что взяли три очка.

- Не рассматривался ли выход второго нападающего в помощь к Дзюбе?
- Нет. В таком сложном матче поменять систему было бы неправильно. И потом, капитан должен быть на поле.

- Стало ли для вас сюрпризом, что Душан Тадич не играл против Караваева?
- Мы готовились, что будет играть парень из «Марселя», поэтому поставили Караваева. Он в хорошей форме. Забил великолепный гол.

- Насколько трудным был выбор во вратарской позиции, и почему отдали предпочтение именно Антону Шунину?
- Шунин этот сезон начал уверенно. Это его домашний стадион. У нас не было никаких сомнений по его кандидатуре.

- Избежали ли травм Андрей Семенов и Зелимхан Бакаев?
- Сложно сказать. Завтра утром Семенову сделаем МРТ. Сейчас у него спазм, но нет болевых ощущений. Но все надо проверить. Они оба летят на выезд и у нас есть два дня, чтобы принять окончательное решение.

- Как будет строиться подготовка к матчу с Венгрией, и что знаете об этой команде?
- Знаем достаточно, но сегодняшнюю их игру с Турцией мы еще не смотрели. Она будет более информативной. У венгров много изменений, появилась молодежь. Они качественно играют.

Есть первая победа в 2020 году! Сборная России отлично стартовала в Лиге наций

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