«Дзюба – капитан. Поэтому должен быть на поле». Черчесов – после победы над Сербией

- Важно побеждать дома и, тем более, после такого длительного перерыва, когда сборная не играла, - подчеркнул Черчесов. - Все ждали этот матч. Не было болельщиков на стадионе, но мы чувствовали, что нас смотрят зрители по телевизору. Сложная и заслуженная победа.

- Удивила ли схема сербов с тремя центральными защитниками?

- Удивила. Готовились к схеме 4-4-1-1. Поэтому первые 25 минут мы старались подсказать игрокам, чтобы они делали правильные перестроения. Именно поэтому начало матча не удалось. В перерыве это поправили, и провели второй тайм качественнее, как команда. Хорошо выходили в контратаки.

Сложно было только в эмоциональном плане. Я предупредил игроков, что в отсутствие болельщиков они должны друг друга поддерживать. И тренерский штаб внес свою лепту, мы поругивали, подсказывали игрокам. Самое главное, что взяли три очка.

- Не рассматривался ли выход второго нападающего в помощь к Дзюбе?

- Нет. В таком сложном матче поменять систему было бы неправильно. И потом, капитан должен быть на поле.

- Стало ли для вас сюрпризом, что Душан Тадич не играл против Караваева?

- Мы готовились, что будет играть парень из «Марселя», поэтому поставили Караваева. Он в хорошей форме. Забил великолепный гол.