Португалия без Роналду разгромила Хорватию, в полуфиналах Кубка Стэнли сыграют семь россиян

Отметим, что Франция играла без ряда ведущих футболистов (в том числе Поля Погба), которые заболели коронавирусом. Мбаппе получил в матче болезненный удар, но, по его словам, надеется поправиться к игре со сборной Хорватии.

Не забил пенальти и форвард «Барселоны» Антуан Гризманн на 95-й минуте игры со сборной Швеции, также пробив выше перекладины. Это уже третий подряд 11-метровый, который француз не реализует в матчах за национальную команду. Впрочем, чемпионам мира для победы в первом туре Лиги А хватило гола Килиана Мбаппе. 21-летняя звезда на 41-й минуте с острого гола пробил вратаря хозяев после сольного прохода.

Вчера в Лиге наций Исландия на 90+1-й минуте упустила домашнюю ничью с Англией. Гол у гостей на счету Рахима Стерлинга, реализовавшего пенальти. В концовке исландцы могли сравнять счет, но Биркир Бьяднасон не реализовал 11-метровый, запустив мяч выше ворот. Перед игрой футболисты обеих команд выразили поддержку движению Black Lives Matter (“жизни черных важны»), встав на одно колено.

Сборная России сегодня проведет второй матч в рамках Лиги наций. Соперником команды Станислава Черчесова станут венгры, которые примут россиян на своем поле. Напомним, что в стартовом матче турнира наша команда победила в Москве 3 сентября сербов — 3:1.

Хорваты вчера не смогли устоять против Португалии, которая в одну калитку переиграла вице-чемпионов мира без своего лидера Криштиану Роналду — 4:1. Нападающий «Ювентуса» пропускал встречу из-за инфекции на ноге, которую вызвал укус пчелы. Тем не менее атакующий потенциал команды Фернанду Сантоша от этого не сильно пострадал.

У победителей отличились Жоау Канселу, Диогу Жота, Жоау Феликс и Андре Силва. У хорватов единственный мяч забил Бруно Петкович. В составе гостей полный матч отыграли защитник «Зенита» Деян Ловрен и хавбек ЦСКА Никола Влашич.

«Это была какая-то другая сборная Хорватии. Мы позволили сопернику делать все, что он хотел. После первого тайма мы должны были проигрывать 0:4. Необходимо разобраться в том, что пошло не так. Если кто-то устал, то нужно признаться в этом и пропустить матч с Францией», – прокомментировал итоги встречи Ловрен.

МЕССИ РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ НЕ УШЕЛ ИЗ «БАРСЫ»

Лионель Месси приступит к тренировкам в составе «Барселоны» в понедельник, 7 сентября. До этого момента аргентинцу предстоит сдать тест на коронавирус. Напомним, что в пятницу Лео объявил, что проведет следующий сезон в каталонской команде, а вчера не принимал участие в занятии «сине-гранатовых».

Тем временем Месси дал интервью сайту goal.com, рассказав о том, почему изменил первоначальное решение уйти из «Барселоны». По словам лидера каталонского клуба, в котором он провел всю свою замечательную карьеру, для жены и детей стало шоком его желания перейти из «Барсы» в другую команду. Лео признался, что это была драма, его дети не хотели уезжать, старший сын Тьяго не хотел менять школу.

При этом Месси заявил, что такой вариант все равно был возможен. И лучше бы он этого не говорил. Потому что стало понятно, что ущемленное самолюбие подвигло суперзвезду на всю эту нашумевшую мыльную оперу ухода/неухода из «Барселоны». Он, в общем-то, это и не отрицает: «Я объяснил родным, что хочу продолжать бороться за титулы, за победу в Лиге чемпионов. Именно поэтому могу покинуть «Барселону». На какое-то время, разумеется».

Месси подчеркнул, что мог бы отстоять свои права в суде - принимая во внимание форс-мажорные обстоятельства, связанные с пандемией, пункт о 10 июня, даты, до которой игрок должен был объявить клубу об уходе, был бы аннулирован. Но, по его словам, он не посчитал возможным устраивать скандалы вокруг клуба, который считает родным для себя.

«ЛИОН» ХОЧЕТ КУПИТЬ У «СПАРТАКА» ЖИГО

Один из ведущих защитников московского «Спартака» француз Самуэль Жиго может вернуться на родину. Как сообщает L»Equipe, кандидатура 26-летнего игрока была утверждена руководством «Лиона», теперь трансфер должен быть согласован с московским клубом и самим футболистом.

Интересуются Жиго также «Марсель» и «Лилль». А стоимость перехода игрока оценивается в сумму порядка 15 миллионов евро. В текущем сезоне Самуэль провел за красно-белых все шесть матчей чемпионата России и забил один гол.

МЕДВЕДЕВ И РУБЛЕВ ВЫШЛИ В ЧЕТВЕРТЫЙ КРУГ US OPEN

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в четвертый круг US Open. В матче третьего круга прошлогодний финалист турнира одолел в трех сетах американца Джеффри-Джона Вулфа за 1 час 51 минуту - 6:3, 6:3, 6:2.

Также в эту стадию Открытого чемпионата США по теннису вышел Андрей Рублев, победивший итальянца Сальваторе Каррузо с разгромным счетом - 6:0, 6:4, 6:0. Игра продолжалась 1 час 24 минуты, россиянин допустил две двойные ошибки и выполнил 17 подач на вылет.

Еще один российский теннисист Карен Хачанов уступил Алексу де Минауру — 4:6, 6:0, 6:4, 3:6, 1:6 и покинул турнир.

«АЙЛЕНДЕРС» В ФИНАЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ ВПЕРВЫЕ ЗА 27 ЛЕТ

В Кубке Стэнли определились все полуфиналисты. «Нью-Йок Айлендерс» выиграл седьмой матч у «Филадельфии» - 4:0 и серию 4-3. Российский голкипер «островитян» Семен Варламов участие в игре не принимал. В его отсутствие сухой матч выдал Томас Грайсс, оформивший первый шат-аут в плей-офф в своей карьере. В составе «Нью-Йорка» отличились Скотт Мейфилд, Энди Грин, Брок Нельсон и Энтони Бовиллье, забивавший уже в пустые ворота. Защитник «Флайерз» Иван Проворов провел на льду 24 минуты 2 секунды и завершил встречу с показателем полезности «-3».

В полуфиналах Кубка Стэнли сразятся «Тампа» - «Айлендерс», которые вышли в финал конференции впервые за 27 лет, и «Вегас» - «Даллас». В составе квартета клубов выступают семь россиян, продолжающих борьбу за трофей. Помимо Варламова, трое играют в «Тампе» - вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров, и трое в «Старз» - голкипер Антон Худобин и форварды Александр Радулов и Денис Гурьянов.

КХЛ: «СПАРТАК» НА ДНЕ, МИНСК В ЛИДЕРАХ

В чемпионате КХЛ фавориты сезона «Авангард» и московское «Динамо» встречались в Балашихе. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу команды Боба Хартли. Все шайбы были заброшены в первом периоде, а победным стал гол легионера «ястребов» Рида Буше на 17-й минуте.

«Авангард» одержал вторую победу в двух турах, также как «Автомобилист», «Локомотив», «Салават Юлаев» и минское «Динамо», которое разжилось в первом матче двумя очками из-за неявки на игру «Йокерита» по политическим мотивам.

Екатеринбуржцы с минимальным счетом 1:0 переиграли «Спартак». Команда Олега Знарка потерпела второе поражение кряду со старта турнира и располагается на последнем месте на Западе. Очевидно, сказывается на красно-белых тот факт, что больше половины состава переболела летом коронавирусом, из-за чего подготовка москвичей к сезону оказалась скомканной.

«Локомотив» в Ярославле взял верх над «Амуром» - 2:0, а «Салават» в гостях победил «Северсталь» - 4:1. Дублем у уфимцев отметился Александр Кадейкин. Отметим непростую победу в Минске местного «Динамо» над «Барысом» в овертайме — 5:4. Белорусы после двух периодов вели в счете 4:1, однако растеряли преимущество в третьей 20-минутке. Победу им принес точный бросок Роба Клинкхаммера на 31-й секунде дополнительного времени.

Финский «Йокерит», отказавшийся лететь на стартовый матч регулярного чмепионата КХЛ в Минск, вчера выиграл в Риге у «Динамо» - 3:1.