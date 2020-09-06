Отскочили в Будапеште. Сборная России едва не упустила преимущество в три гола над венграми (видео)

У соперника все более или менее знакомые лица оказались в старте. Обращали на себя внимание вратарь «Лейпцига» Петер Гулачи , его одноклубник защитник Вилли Орбан , еще один игрок «Ред Булла» (только австрийского) 19-летний полузащитник Доминик Собослаи (самый дорогостоящий футболист сборной Венгрии, он забил единственный мяч в ворота Турции) и, конечно, капитан команды опытнейший страйкер (21 гол в 62 матчах) Адам Салаи.

По сравнению с матчем против сербов Станислав Черчесов произвел сразу несколько изменений. На левом фланге обороны Вячеслава Караваева (три дня назад зенитовец забил красивый мяч) заменил Федор Кудряшов . А в средней линии едва ли не самого энергичного созидателя на «ВТБ Арене» Зелимхана Бакаева заменили Далер Кузяев и Антон Миранчук . Они и сделали первый гол нашей команды.

После победы в стартовом туре над Сербией (3:1) сборная России приехала в гости к Венгрии, сенсационно обыгравшей в первом туре Турцию (1:0), так что на 70-тысячной «Пушкаш Арене» (именно ей вскоре принимать матч за Суперкубок УЕФА) встречались лидеры третьего квартета дивизиона B. Исторически венгры – удобный для нас соперник, в новейшей истории наша команда не потерпела ни одного поражения в пяти матчах (четыре победы). А с учетом советского периода серия без поражений насчитывала 10 игр.

Обе команды активно начали. Игроки хозяев в клубах еще не вступили в сезон, поэтому, в отличие от наших, не имеют игровой практики. Насколько это важное преимущество, показал предыдущий матч против Сербии, так что венгры постарались еще до перерыва сделать первый шаг к успеху. Черчесов же с учетом не столь высокого авторитета соперника решил в Будапеште сыграть «от себя». Россияне высоко встречали оппонентов и действовали в прессинге довольно активно. Тем неприятнее, что венгры быстро завладели мячом.

Впрочем, при Черчесове контратаки стали нашим грозным оружием. Уже на старте россияне провели классическую атаку – вертикальный заброс на Артема Дзюбу, скидка на Миранчука и выход один на один. Железнодорожник убежал от Аттилы Салаи, но удивительным образом с близкого расстояния пробил мимо ближнего угла. Однако минут через 10 он все же исправился. Роман Зобнин слева бросил мяч в свободную зону Кузяеву, а тот переадресовал мяч в центр. Миранчук ударом в касание играючи переиграл Гулачи.

Кузяев отдал, а Миранчук упаковал мяч в ворота 💥



Вот так Россия забила первый гол в матче:https://t.co/FMDO74rPVr pic.twitter.com/MaTsh7YuK4 — Матч ТВ (@MatchTV) September 6, 2020

Все оставшееся время до свистка на перерыв хозяева владели инициативой, организовывали опасные подходы и постоянно держали Антона Шунина в напряжении. У россиян же не получалось ничего. Более или менее уверенно они владели мячом, только когда он был в ногах у центральных защитников. Остальные находились под давлением и быстро отдавали владение.

К счастью, уровень мастерства и подготовки венгров не позволил им создать ничего по-настоящему голевого. Более того, преимущество в классе позволило нашим игрокам даже удвоить преимущество после розыгрыша штрафного. Андрей Семенов в чужой штрафной в подкате выбил мяч из-под ног защитника точно на Магомеда Оздоева, которому удался отличный удар в дальний угол. Счет первого тайма совершенно не отражал хода игры, но благодаря конкретным эпизодам оказался в нашу пользу.

Наши не выпустили венгров из их штрафной и удвоили преимущество 💥



Оздоев – молодец 💪https://t.co/jeYhyIy8cG pic.twitter.com/kvEBPzrC2g — Матч ТВ (@MatchTV) September 6, 2020

РАНО УСПОКОИЛИСЬ

Менее минуты хватило россиянам во втором тайме, чтобы окончательно деморализовать хозяев. Миранчук взял на себя игру на левом фланге и отдал в центр, Дзюба усадил Гулачи на пятую точку и откатил Марио Фернандесу, спокойно пробившему мимо вставших в ворота защитников. В следующей атаке Дзюба мог доводить счет до неприличного. Алексей Ионов убежал от оппонентов и удобно выкатил мяч партнеру, но тот затянул с ударом и шанс упустил.

Дзюба и Марио идеально разобрались с защитой Венгрии 🤩



Только посмотри:https://t.co/jeYhyIy8cG pic.twitter.com/xGAanYcBdn — Матч ТВ (@MatchTV) September 6, 2020

К чести хозяев, они не бросили играть и даже смогли сократить отставание до минимума. Вышедший в перерыве Жолт Кальмар забросил мяч за спину Семенову, и Ролланд Шаллаи технично перебросил выскочившего из ворот Шунина. Гол-красавец, начавшийся с серии коротких передач, в том числе пяточками. К тому моменту Черчесов заменил Кузяева на Юрия Жиркова, а сразу после – Миранчука на Юрия Газинского.

Однако венгры уже воспряли духом, прижали гостей и еще раз пробили Шунина. Только что вышедший на замену Жирков проиграл воздушную дуэль Барнабашу Беше, и Неманья Николич, знакомый Черчесову по совместной работе с «Легии», с близкого расстояния расстрелял вратаря. Вот так игра перевернулась за восемь минут. Только что казалось, что россияне спокойно доведут матч до победы, а теперь оказалось, что в последние 20 минут требуется выложиться по максимуму.

Хозяева так увлекались атаками, что оставляли очень много свободных зон на своей половине поля, чем могли воспользоваться россияне. Так, Жирков имел возможность исправиться за ошибку в обороне, но скорости ветерану откровенно не хватает. Убегая один на один, он позволил защитникам себя догнать, пошел в обводку и мяч потерял. Концовка получилась нервной (и это на наше счастье матч проходил при пустых трибунах, иначе давление было бы совершенно безумным), но удержать победный счет нам все-таки удалось.

Тем не менее, трудно поверить, чтобы Черчесова удовлетворило качество игры его подопечных. И дело даже не в пропущенных мячах, а общем впечатлении от действий команды, потерявшей концентрацию.

Лига наций. Дивизион В. Группа 3. 2-й тур

Венгрия – Россия – 2:3 (0:2)

Голы: Ан. Миранчук, 15 – 0:1. Оздоев, 33 – 0:2. Фернандес, 46 – 0:3. Шаллаи, 62 – 1:3. Николич, 70 – 2:3.

Венгрия: Гулачи, Орбан, Ланг, Ат. Салаи, Беше, Шигер (Кальмар, 46), Надь, Холендер, Шаллаи, Собослаи (Чери, 82), Ад. Салаи (Николич, 67).

Россия: Шунин, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Зобнин, Ионов (Караваев, 75), Ан. Миранчук (Газинский, 67), Кузяев (Жирков, 58), Дзюба.

Предупреждения: Зобнин, 25. Шигер, 42.

Судья: Мариани (Италия).

Россия - 6 очков (2 игры), Венгрия - 3 (2), Сербия, Турция - 0 (1).