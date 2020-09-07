Станислав Черчесов: У Кузяева синяки под глазами от усталости

О НЮАНСАХ ПОДГОТОВКИ

- Мы не собирались практически год. Поэтому понадобилось определенное количество времени, чтобы вернуть ребятам некоторые навыки. Собирались тремя группами, максимально использовали для подготовки каждый час. По большому счету нам это удалось. Были некоторые нюансы, но все вышло успешно. Венгры, как и мы, свой национальный чемпионат уже начали, у сербов сильный состав по именам. Но они поменяли тактику, к которой мы не были готовы. Нам пришлось подстраиваться.

С учетом плотного клубного календаря состояние ребят было не оптимальное, о чем говорили тесты. Поэтому мы практически отказались от двусторонок в Новогорске. Основной упор сделали на тактику и восстановление. Молодых не удалось прощупать, потому что не было на это времени.

К тому же, выпало несколько игроков, которые многое решали в нападении. Но те, кто приехал в сборную, хорошо заменили травмированных. Это прозвучит странно, но мы настолько уже привыкли к травмам, что не обращаем на этот фактор внимание.

О ПОТЕНЦИАЛЕ НЫНЕШНЕЙ СБОРНОЙ

- Вам можно оценивать, а мне - нет. Прошло два матча, и теперь мы смотрим наших следующих соперников, изучаем кандидатов. У сборной есть только «сегодня». То, что было вчера, забыли.

О ВВОДЕ В СОСТАВ НОВИЧКОВ

- Конечно, мы думаем о перспективе, но не в жертву сегодняшнему дню. В состав попадают те, кто максимально соответствует принципам, которых мы придерживаемся. Дверь ни перед кем не закрыта. Скажем, тот же Саша Головин начал стабильно играть за первую сборную, еще когда мог привлекаться в молодежную.

О КУЗЯЕВЕ И АНТОНЕ МИРАНЧУКЕ

- У Далера Кузяева синяки под глазами от усталости после матча с Венгрией, потому что он просто не был готов к такой нагрузке, не имея практики в клубе. Хорошо, что мы вызвали его на сбор пораньше. И он справился. Что касается Антона Миранчука, то он успел полностью оправиться от травмы, а навык у него, естественно, всегда был. Хорошо, что забил венграм. Плохо, что реализовал только один момент из двух.

А в матче с Сербией играл Зелимхан Бакаев и тоже принес пользу команде, но, к сожалению, получил травму.

О ШУНИНЕ

- Было два матча, и мы четко понимали, кто из вратарей прямо сейчас находится в лучшем состоянии. Надеюсь, вы убедились, что Антон Шунин по праву занял место в воротах. Когда венгры забивали, ситуации для него были сложными. При этом, когда соперники наносили удары по нашим воротам, никаких волнений у меня не было, пульс не поднимался. Это лучшая характеристика игры голкипера.