Кузяеву – пятерка за три гола, а кому-то – двойка. Оценки игроков сборной России в матче с Венгрией

Марио ФЕРНАНДЕС Главное достижение – забил победый мяч, чем нивелировал довольно блеклую игру в остальное время.

Антон ШУНИН Уверенно справлялся во всех эпизодах, когда мог выручить, но в результате все же пропустил два мяча.

Далер КУЗЯЕВ Принял участие во всех трех мячах, забитых сборной России. Сделал голевую и предголевую передачи, а также прострел, после которого Семенов выбил мяч у защитника и Оздоев поразил дальний угол. Блестящая игра полузащитника, который уже больше месяца не имеет практики из-за отсутствия клубного контракта.

Георгий ДЖИКИЯ

Традиционно выиграл много единоборств и несколько подборов, бросался под удары и вообще очень старался.

Магомед ОЗДОЕВ

Позволял соперникам слишком многое перед штрафной, но компенсировал все неудачи классным голом.

Артем ДЗЮБА

Не забил, хотя имел отличную возможность после паса Ионова. Создал несколько отличных моментов для партнеров и оформил голевую передачу на Фернандеса.

ЧЕТЫРЕ С МИНУСОМ

Антон МИРАНЧУК

Имел два великолепных момента, один из которых реализовал, открыв счет. Растворился на поле во втором тайме.

ТРИ С ПЛЮСОМ

Роман ЗОБНИН

Начал первую голевую атаку, но в остальном не впечатлил. Получил предупреждение за грубый необязательный фол на Собослаи.

ТРИ

Андрей СЕМЕНОВ

Сыграл решующую роль во втором забитом мяче, но совершил грубую ошибку у своих ворот, позволив Шаллаи отыграть первый гол. Да и в целом нередко ошибался позиционно.

Федор КУДРЯШОВ

Через его фланг венгры часто совершали опасные подходы к штрафной Шунина.

Алексей ИОНОВ

Запомнился классным пасом на Дзюбу, который не стал голевым лишь по вине форварда. Много действовал на рывках, но пользы не принес.

Юрий ГАЗИНСКИЙ

Сложно войти в такой матч, в котором команда большую часть времени сидит у своих ворот. Картины не испортил, но и игру не усилил.

ДВА

Юрий ЖИРКОВ

Через пять минут после выхода на поле проиграл ключевое верховое единоборство в своей штрафной, что привело ко второму голу венгров. Упустил возможность убежать один на один, позволив себя догнать.

БЕЗ ОЦЕНКИ

Вячеслав КАРАВАЕВ