Кто прихлопнет Клоппа – Гвардиола, Абрамович или, может, красные дьяволы? Стартует чемпионат Англии

Оле-Гуннар Сульшер тоже может быть доволен. Один из самых универсальных футболистов Европы Донни ван де Бек должен сбалансировать состав «МЮ», который уже с середины прошлого сезона смотрелся конкурентоспособным на фоне дуэта лидеров, отказавшихся в это трансферное окно от суперприобретений. «Ливерпуль» так и вовсе остался с очень короткой скамейкой. Упустив Вернера, которого зазывал к себе Клопп, «красные» ограничились заменой уехавшего в «Зенит» Деяна Ловрена на Константиноса Цимикаса из «Олимпиакоса». Если чемпионы отпустят в «Барселону» Джорджиньо Вейналдума , то их сумасшедшей «физики» и страсти на грани отчаяния может и не хватить для борьбы на несколько фронтов.

Особенно постарались лондонцы: в распоряжение Фрэнка Лэмпарда благодаря деньгам Романа Абрамовича поступили Кай Хаверц (куплен за 80 миллионов евро у «Байера»), Тимо Вернер (за 53 млн у «Лейпцига»), Бен Чилвелл (за 50 млн у «Лестера») и Хаким Зиеш (за 40 млн у «Аякса»). Кроме того, состав «Челси» на бесплатной основе пополнили Тьяго Силва и Маланг Сарр. Ну как после таких финансовых вливаний не бросить фаворитам перчатку?

Однако в чемпионате-2020/21 такой отрыв от второго места, скорее всего, исключен. Более того, схватка за титул наверняка пойдет сразу между четырьмя суперклубами. Этот статус летом вернули себе «МЮ» и «Челси», вбухавшие огромные деньги в новичков.

Последние годы в АПЛ прошли под знаком соперничества команд Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы . В минувшем сезоне немецкий специалист нокаутировал испанца: «Ливерпуль» привез «Ман Сити» 18 очков, завоевав свой первый за 30 лет чемпионский титул!

У того же «Ман Сити» состав, безусловно, глубже. И Гвардиоле все-таки купили двух интересных новичков - защитника Натана Аке из «Бонмута» и 20-летнего вингера Феррана Торреса из «Валенсии», который призван заменить отправившегся в «Баварию» Лероя Сане, практически полностью пропустившего прошлый сезон из-за травмы. Впрочем, после очередного фиаско в Лиге чемпионов (поражение от «Лиона») манчестерскому проекту требовалась более масштабная перезагрузка. Есть ощущение, что нынешний состав себя эмоционально исчерпал. И это тоже шанс для команд, которые последние годы посмаривали на «Сити» снизу вверх.

ГОНКА ЗА ЛИГОЙ ЕВРОПЫ

«Тоттенхэм», «Арсенал», «Лестер»

Великолепный квартет будут снизу поджимать еще три весьма интересных коллектива. Жозе Моуринью, похоже, нашел общий язык с игроками «Тоттенхэма» и готовит сюрпризы. Микель Артета уже летом добыл с «Арсеналом» два трофея (Кубок и Суперкубок Англии), после чего состав лондонцев усилили Виллиан, Седрик Суареш, Пабло Мари и Габриэл Магальянс. Ну а «Лестер» остается авторской командой Брендана Роджерса. Отъезд Чилвелла в «Челси», безусловно, ослабит «лис». Но ведь лучший бомбардир АПЛ-219/20 Джейми Варди и человек-оркестр Джеймс Мэддисон никуда не делись. С этими парнями скучать не придется.

ВЫХОДЦЫ ИЗ ЧЕМПИОНШИПА

«Лидс», «Вест Бромвич», «Фулхэм»

Из поднявшихся в элиту команд наибольший интерес представляет «Лидс» Марсело Бьелсы – уникального, экстравагантного тренера, которого сам Гвардиола когда-то называл лучшим в мире. «Белые» потратили на трансферы 68 миллионов евро (30 были отданы за звезду «Валенсии» Родриго), и роль мальчиков для битья в АПЛ их не прельщает.

Чего не скажешь о «Вест Бромвиче» нашего старого знакомого по «Локомотиву» Славена Билича и «Фулхэме», пределом мечтаний которых наверняка станет сохранение прописки в премьер-лиге. А борьба за выживание, как обычно, обещает получиться жаркой. Если тот же «Фулхэм» ее выдержит, это станет отличной рекомендацией главному тренеру команды 39-летнему экс-полузащитнику сборной Англии Скотту Паркеру. Тот лишь три года назад завершил игровую карьеру. С 2018-го Паркер помогал Клаудио Раньери, затем - Славише Йокановичу, и в первый же полноценный сезон самостоятельной работы добыл путевку в АПЛ.

ГОНКА БОМБАРДИРОВ

Джейми Варди («Лестер»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро (оба - «Ман Сити»), Мохамед Салах, Садио Мане (оба – «Ливерпуль»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд (оба - «МЮ»), Тимо Вернер («Челси»), Дэнни Ингс («Саутгемптон»)

Каждый мало-мальски приличный клуб АПЛ имеет в своих рядах классного страйкера, оттого разрыв между самыми забивными нападающими невелик. В прошлом сезоне первую строчку от десятой отделили всего шесть мячей, а Обамеянг и Ингс отстали от Варди на один гол… Так что исход гонки лучших бомбардиров-2020/21 предсказать нереально. Интересно, с какого результата начнет в Англии Вернер, который в минувшем сезоне уступил в бундеслиге только бесподобному Роберту Левандовски, забив 28 голов в 34 матчах. В АПЛ этого с запасом хватило бы для победы в соревновании снайперов. Варди отличился 23 раза, при том что в чемпионате Англии команды проводят на четыре тура больше.

ТЕМНЫЕ ЛОШАДКИ

«Эвертон»

Карло Анчелотти очень хочется громко напомнить о себе – и с приобретением возрастных Хамеса Родригеса и Аллана итальянский тренер способен вывести «Эвертон» на новый уровень. В ливерпульском клубе подобрался очень интересный ансамбль. С пока не оправдавшим авансы бразильцем Ришарлисоном, сверхперспективным Мойзе Кеном и вратарем сборной Англии Джорданом Пикфордом. Так что в потенциальные главные возмутители спокойствия метит именно «Эвертон», а не, скажем, «Вулверхэмптон», к своеобразному футболу которого уже все приноровились.

Эбериче Эзе («Кристал Пэлас»)

Талантливой молодежи в АПЛ столько, что глаза разбегаются. Многие успели ярко сверкнуть еще в прошлом сезоне. Это Мэйсон Гринвуд («МЮ»), Каллум Хадсон-Одои («Челси»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Букайо Сака («Арсенал»). А в стартующем чемпионате стоит ждать подвигов от 22-летнего полузащитника, за которого «Кристал Пэлас» отвалил «КПР» 18 млн евро.

Эзе, по всей видимости, взяли на замену Уилфриду Заа, выбирающему между «ПСЖ», дортмундской «Боруссией» и «Монако». Легкий, подвижный, хорошо координированный, темнокожий британец «взорвал» своим бесподобным дриблингом чемпионшип-2019/20 и готов рвать и метать в АПЛ. Понятно, что «Пэлас» - не предел мечтаний для Эзе. Уже сейчас к нему присматриваются клубы-гранды. Осталось показать товар лицом.

ГЛАВНЫЕ МАТЧИ СТАРТОВОГО ОТРЕЗКА СЕЗОНА

1-й тур. «Тоттенхэм» - «Эвертон»

2-й тур. «Челси» - «Ливерпуль»

3-й тур. «Ливерпуль» - «Арсенал», «Ман Сити» - «Лестер»

4-й тур. «МЮ» - «Тоттенхэм»

5-й тур. «Ман Сити» - «Арсенал», «Эвертон» - «Ливерпуль»