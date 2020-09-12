Кто прихлопнет Клоппа – Гвардиола, Абрамович или, может, красные дьяволы? Стартует чемпионат Англии

ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА
«Ливерпуль», «Ман Сити», «Челси», «МЮ»
Последние годы в АПЛ прошли под знаком соперничества команд Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы. В минувшем сезоне немецкий специалист нокаутировал испанца: «Ливерпуль» привез «Ман Сити» 18 очков, завоевав свой первый за 30 лет чемпионский титул!
Однако в чемпионате-2020/21 такой отрыв от второго места, скорее всего, исключен. Более того, схватка за титул наверняка пойдет сразу между четырьмя суперклубами. Этот статус летом вернули себе «МЮ» и «Челси», вбухавшие огромные деньги в новичков.
Особенно постарались лондонцы: в распоряжение Фрэнка Лэмпарда благодаря деньгам Романа Абрамовича поступили Кай Хаверц (куплен за 80 миллионов евро у «Байера»), Тимо Вернер (за 53 млн у «Лейпцига»), Бен Чилвелл (за 50 млн у «Лестера») и Хаким Зиеш (за 40 млн у «Аякса»). Кроме того, состав «Челси» на бесплатной основе пополнили Тьяго Силва и Маланг Сарр. Ну как после таких финансовых вливаний не бросить фаворитам перчатку?
Оле-Гуннар Сульшер тоже может быть доволен. Один из самых универсальных футболистов Европы Донни ван де Бек должен сбалансировать состав «МЮ», который уже с середины прошлого сезона смотрелся конкурентоспособным на фоне дуэта лидеров, отказавшихся в это трансферное окно от суперприобретений. «Ливерпуль» так и вовсе остался с очень короткой скамейкой. Упустив Вернера, которого зазывал к себе Клопп, «красные» ограничились заменой уехавшего в «Зенит» Деяна Ловрена на Константиноса Цимикаса из «Олимпиакоса». Если чемпионы отпустят в «Барселону» Джорджиньо Вейналдума, то их сумасшедшей «физики» и страсти на грани отчаяния может и не хватить для борьбы на несколько фронтов.
У того же «Ман Сити» состав, безусловно, глубже. И Гвардиоле все-таки купили двух интересных новичков - защитника Натана Аке из «Бонмута» и 20-летнего вингера Феррана Торреса из «Валенсии», который призван заменить отправившегся в «Баварию» Лероя Сане, практически полностью пропустившего прошлый сезон из-за травмы. Впрочем, после очередного фиаско в Лиге чемпионов (поражение от «Лиона») манчестерскому проекту требовалась более масштабная перезагрузка. Есть ощущение, что нынешний состав себя эмоционально исчерпал. И это тоже шанс для команд, которые последние годы посмаривали на «Сити» снизу вверх.Оле-Гуннар Сульшер и Донни ван де Бек
ГОНКА ЗА ЛИГОЙ ЕВРОПЫ
«Тоттенхэм», «Арсенал», «Лестер»
Великолепный квартет будут снизу поджимать еще три весьма интересных коллектива. Жозе Моуринью, похоже, нашел общий язык с игроками «Тоттенхэма» и готовит сюрпризы. Микель Артета уже летом добыл с «Арсеналом» два трофея (Кубок и Суперкубок Англии), после чего состав лондонцев усилили Виллиан, Седрик Суареш, Пабло Мари и Габриэл Магальянс. Ну а «Лестер» остается авторской командой Брендана Роджерса. Отъезд Чилвелла в «Челси», безусловно, ослабит «лис». Но ведь лучший бомбардир АПЛ-219/20 Джейми Варди и человек-оркестр Джеймс Мэддисон никуда не делись. С этими парнями скучать не придется.
ВЫХОДЦЫ ИЗ ЧЕМПИОНШИПА
«Лидс», «Вест Бромвич», «Фулхэм»
Из поднявшихся в элиту команд наибольший интерес представляет «Лидс» Марсело Бьелсы – уникального, экстравагантного тренера, которого сам Гвардиола когда-то называл лучшим в мире. «Белые» потратили на трансферы 68 миллионов евро (30 были отданы за звезду «Валенсии» Родриго), и роль мальчиков для битья в АПЛ их не прельщает.
Чего не скажешь о «Вест Бромвиче» нашего старого знакомого по «Локомотиву» Славена Билича и «Фулхэме», пределом мечтаний которых наверняка станет сохранение прописки в премьер-лиге. А борьба за выживание, как обычно, обещает получиться жаркой. Если тот же «Фулхэм» ее выдержит, это станет отличной рекомендацией главному тренеру команды 39-летнему экс-полузащитнику сборной Англии Скотту Паркеру. Тот лишь три года назад завершил игровую карьеру. С 2018-го Паркер помогал Клаудио Раньери, затем - Славише Йокановичу, и в первый же полноценный сезон самостоятельной работы добыл путевку в АПЛ.Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса по прозвищу Сумасшедший
ГОНКА БОМБАРДИРОВ
Джейми Варди («Лестер»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро (оба - «Ман Сити»), Мохамед Салах, Садио Мане (оба – «Ливерпуль»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд (оба - «МЮ»), Тимо Вернер («Челси»), Дэнни Ингс («Саутгемптон»)
Каждый мало-мальски приличный клуб АПЛ имеет в своих рядах классного страйкера, оттого разрыв между самыми забивными нападающими невелик. В прошлом сезоне первую строчку от десятой отделили всего шесть мячей, а Обамеянг и Ингс отстали от Варди на один гол… Так что исход гонки лучших бомбардиров-2020/21 предсказать нереально. Интересно, с какого результата начнет в Англии Вернер, который в минувшем сезоне уступил в бундеслиге только бесподобному Роберту Левандовски, забив 28 голов в 34 матчах. В АПЛ этого с запасом хватило бы для победы в соревновании снайперов. Варди отличился 23 раза, при том что в чемпионате Англии команды проводят на четыре тура больше.Тимо Вернер - новое грозное орудие «Челси»
ТЕМНЫЕ ЛОШАДКИ
«Эвертон»
Карло Анчелотти очень хочется громко напомнить о себе – и с приобретением возрастных Хамеса Родригеса и Аллана итальянский тренер способен вывести «Эвертон» на новый уровень. В ливерпульском клубе подобрался очень интересный ансамбль. С пока не оправдавшим авансы бразильцем Ришарлисоном, сверхперспективным Мойзе Кеном и вратарем сборной Англии Джорданом Пикфордом. Так что в потенциальные главные возмутители спокойствия метит именно «Эвертон», а не, скажем, «Вулверхэмптон», к своеобразному футболу которого уже все приноровились.
Эбериче Эзе («Кристал Пэлас»)
Талантливой молодежи в АПЛ столько, что глаза разбегаются. Многие успели ярко сверкнуть еще в прошлом сезоне. Это Мэйсон Гринвуд («МЮ»), Каллум Хадсон-Одои («Челси»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Букайо Сака («Арсенал»). А в стартующем чемпионате стоит ждать подвигов от 22-летнего полузащитника, за которого «Кристал Пэлас» отвалил «КПР» 18 млн евро.
Эзе, по всей видимости, взяли на замену Уилфриду Заа, выбирающему между «ПСЖ», дортмундской «Боруссией» и «Монако». Легкий, подвижный, хорошо координированный, темнокожий британец «взорвал» своим бесподобным дриблингом чемпионшип-2019/20 и готов рвать и метать в АПЛ. Понятно, что «Пэлас» - не предел мечтаний для Эзе. Уже сейчас к нему присматриваются клубы-гранды. Осталось показать товар лицом.
ГЛАВНЫЕ МАТЧИ СТАРТОВОГО ОТРЕЗКА СЕЗОНА
1-й тур. «Тоттенхэм» - «Эвертон»
2-й тур. «Челси» - «Ливерпуль»
3-й тур. «Ливерпуль» - «Арсенал», «Ман Сити» - «Лестер»
4-й тур. «МЮ» - «Тоттенхэм»
5-й тур. «Ман Сити» - «Арсенал», «Эвертон» - «Ливерпуль»