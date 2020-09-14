Дмитрий Хомуха: ЦСКА слишком зависит от Влашича? Ну так и в «Барселоне» всю игру делает Месси

- Вас не удивило, что игра получилась довольно открытой? - Это начало чемпионата, поэтому команды пока могут играть без излишней оглядки на результат. А тут еще и быстрый гол случился. Он окончательно раскрыл игру.

- Один из самых обсуждаемых эпизодов - падение Айртона при счете 1:1 в чужой штрафной. Правильно ли арбитр Сергей Карасев вместо назначения пенальти показал бразильцу карточку за симуляцию? - VAR со всех ракурсов рассматривал этот эпизод. У меня нет оснований не доверять решению арбитров. И вообще, не хочется зацикливаться на судействе. Скандалов и так много. Если каждый раз заострять внимание на действиях арбитров, то мы просто забудем о футболе. А в дерби он получился очень даже неплохим. Вот игру команд и надо анализировать. Хотя, конечно, всегда проще хайпануть на том, что судьи сделали что-то не так. Но я этого делать не собираюсь.

- Гол «Спартака» в дебюте вытекал из логики игры? - Все, что залетает в ворота, отражает происходящее на футбольном поле. Хороший, качественный удар из-под игрока. Игорю Акинфееву было сложно среагировать. Когда «Спартак» забил, я подумал, что сейчас начнется еще более содержательная игра, добавится скорость, потому что армейцам, чтобы отыграться, нужно было повышать интенсивность, провоцировать ошибки соперника. Именно это ЦСКА и сделал. Как только «Спартак» взял паузу, а постоянно играть на предложенных красно-белыми с первых минут скоростях невозможно, хозяева сразу перехватили инициативу.

- Дерби понравилось? - Конечно. Были и накал, и содержание, и ошибки, без которых такие матчи невозможны. Игра понравилась.

- Как вам дебют Александра Кокорина за «Спартак»?

- Он еще не в тонусе, много времени пропустил. Сейчас давать оценки его игре преждевременно. Нужно посмотреть динамику хотя бы в трех матчах, когда он будет выходить в стартовом составе. В дерби Кокорин много двигался, открывался, но армейцы к тому моменту уже вели в счете, поэтому «Спартаку» было очень сложно взламывать их оборону.

- Не находите, что ЦСКА слишком зависим от Николы Влашича? Вот и теперь его супергол стал победным.

- Да почти любая команда зависит от лидера. В «Барселоне» игру делает Лионель Месси, в «Ювентусе» - Криштиану Роналду. Это нормально. И хорошо, что в РПЛ выступают такие мастера, как Влашич. Перерос ли Никола уровень нашего чемпионата? Пожалуй, да. Надо ли ЦСКА его всеми силами удерживать? Если всех устроит вариант c зарубежным клубом, думаю, никто Влашичу чинить препятсвий не будет. Это не в традициях ЦСКА.

- Но что будет с командой без Влашича?

- Армейцы уже сейчас потихонечку начинают приобретать хороших футболистов. Вот Чидер Эджуке забил третий мяч «Спартаку», был активен. Другие новички тоже смотрятся интересно. А на деньги, вырученные за Влашича, можно еще усилиться. Так что, пусть поначалу будет непросто, заменить можно кого угодно. И на примере Влашича, который из подающих надежды дорос в ЦСКА до европейского топ-уровня, другие перспективные иностранцы будут стремиться попасть в армейский клуб. По умению развивать таланты равных красно-синим в России сейчас нет.

- Вам действительно понравилась игра Эджуке? Многие считают, что он слишком суетлив.

- Игрок с хорошей скоростью, техническим оснащением. Для чемпионата России это футболист топ-класса. Однозначно усиление команды. А то, что пока ему не хватает взаимопонимания с партнерами, естественно. Он же совсем недавно в команде. Еще сыграется. И гол в ворота «Спартака» добавит ему уверенности.

- Доменико Тедеско сказал, что исход дерби предопределил «гол в раздевалку». Согласны с главным тренером «Спартака»?

- Пропускать в добавленное к первому тайму время всегда неприятно. Это психология. Однако у «Спартака» оставалось уйма времени, чтобы спасти игру. Так что сводить все к голу Влашича неправильно.

- Кто лучший игрок дерби?

- Акинфеев. Он выручил команду именно в те минуты, когда это было особенно необходимо. А потом уже ЦСКА забил свои голы.

Турнирная таблица РПЛ