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Почему Кокорин не стал джокером «Спартака» в дерби с ЦСКА? Потому что это жизнь, а не кино
14 сентября 10:56
автор: Артем Зибрак
автор фото: Александр Ступников

Почему Кокорин не стал джокером «Спартака» в дерби с ЦСКА? Потому что это жизнь, а не кино

Дебют Александра Кокорина за красно-белых пришелся на их первое поражение в сезоне-2020/21 (1:3 от армейцев). Автор «Советского спорта» разобрал действия спартаковского новичка.

Кокорин стал футболистом «Спартака» в начале августа. Контракт с «Зенитом» завершился, он выбирал из нескольких клубов (говорят, в том числе европейских) и отдал предпочтение красно-белым. Однако его дебют раз за разом откладывался из-за травмы. До паузы на игры сборных на поле Кокорин так и не вышел, пропустив первые шесть туров, по итогам которых команда Доменико Тедеско забралась на вершину РПЛ (с учетом прошлого сезона беспроигрышная серия «Спартака» достигла рекордных при немецком тренере 8 матчей). Поползли слухи, что экс-зенитовец может уехать в «Рому», так и не сыграв за «Спартак» ни минуты. Трансферное окно-то до сих пор открыто...

Тем не менее, восстановиться Кокорину удалось точно к главному российскому дерби против ЦСКА. В основе Александр, естественно, не вышел. В этом не было никакой необходимости. Во-первых, у «Спартака» уже сыгранный состав, и не за чем еще не адаптировавшегося новичка бросать в игру сходу в принципиальнейшем матче сезона. Имеющиеся форварды своей работой на тренировках и игрой подтверждают право играть с первых минут. Во-вторых, после столь длительной паузы Кокорин физически не имел шансов набрать необходимые кондиции. А скорости в дерби были очень приличными.

Появился на поле Кокорин даже раньше, чем можно было ожидать. На 56-й минуте они с Александром Соболевым заменили Зелимхана Бакаева и автора единственного мяча Эсекиэля Понсе. Идея Тедеско, видимо, заключалась в том, что проводивший отличный матч Джордан Ларссон возьмет на себя роль глубинного нападающего и станет врываться в штрафную вторым темпом, а свежие нападающие сдвоенным центром будут ловить момент в первой линии.

Замысел этот не сработал. С выходом Соболева «Спартак» максимально упростил игру и свалился на бесконечные подачи в штрафную. Соболев боролся за эти мячи, а Кокорин пытался первым сыграть на подборе. Для этого Кокорин старался не отпускать партнера далеко. В результате атака красно-белых очень заузилась, и сгруппировавшиеся защитники ЦСКА сумели сдержать финальный натиск.

Хотя шансы реализовать задумку все-таки были. Соболев выиграл серию единоборств и несколько раз сбрасывал мяч, однако конкретно у Кокорина был лишь один эпизод, когда он действительно имел позможность дотянуться до мяча (но не успел). В остальных случаях мяч приходил в другие зоны. Попробовал Александр и сам пробить по воротам головой, но не попал в створ после мягкой подачи Романа Зобнина справа. В общем, «джокером» при счете 1:2 он для «Спартака» не стал. И в итоге даже проиграл свой микроматч ЦСКА - в самой концовке красно-синие забили третий мяч...

Если же рассуждать о перспективе, можно вспомнить, что по разу Кокорин получал мяч на флангах – поровну на левом и правом. В одном случае подал на Соболева. Тот эпизод завершился опасным ударом Наиля Умярова из-за пределов штрафной над перекладиной. В другом - отыгрался с партнером. То есть, у Кокорина высокий потенциал не привязываться к зоне центрального нападающего. Он может действовать по всему фронту атаки, и даже более того – будет куда полезнее именно в этой роли, чем в качестве одного из двух столбов в чужой штрафной. Просто в этой игре «Спартак» уступал в счете и пытался провести навал – вдруг где-нибудь да получилось бы запихнуть мяч в сетку?

Всего Кокорин совершил примерно за полчаса игры девять касаний. Не так много, но надо сделать скидку на поставленную задачу и плотность в штрафной армейцев, готовых всеми правдами и неправдами отстаивать добытое преимущество. Пять из этих девяти касаний – передачи (и еще одно – удар). Иначе говоря, Кокорин действовал быстро и решительно, не возился с мячом, не тратил время на прием и обработку, а по возможности максимально оперативно двигал мяч по полю. Такой стиль однозначно подходит Тедеско, при котором «Спартак» становится прямым и острым, как копье. Так что в будущем у 29-летнего нападающего будет еще достаточно времени, чтобы проявить себя.

Наверняка с высоты своего опыта и мастерства ему хотелось дебютировать в дерби и с ходу принести новой команде результат. Но на регулярной основе такое случается только в кино. Так что ничего страшного не случилось. Если Кокорин не рванет в Европу, совершенно точно еще поможет «Спартаку» в борьбе за еврокубки. А там, глядишь, и на что-то более серьезное можно будет претендовать.

Пока же констатируем: Кокорин вышел - «Спартак» проиграл. Впервые за 9 туров. И теперь уже не первый в РПЛ. Но без Кокорина вернуться на верхнюю строчку будет сложнее, чем с ним в составе. Это точно.

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Турнирная таблица РПЛ

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