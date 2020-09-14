Почему Кокорин не стал джокером «Спартака» в дерби с ЦСКА? Потому что это жизнь, а не кино

Кокорин стал футболистом «Спартака» в начале августа. Контракт с «Зенитом» завершился, он выбирал из нескольких клубов (говорят, в том числе европейских) и отдал предпочтение красно-белым. Однако его дебют раз за разом откладывался из-за травмы. До паузы на игры сборных на поле Кокорин так и не вышел, пропустив первые шесть туров, по итогам которых команда Доменико Тедеско забралась на вершину РПЛ (с учетом прошлого сезона беспроигрышная серия «Спартака» достигла рекордных при немецком тренере 8 матчей). Поползли слухи, что экс-зенитовец может уехать в «Рому», так и не сыграв за «Спартак» ни минуты. Трансферное окно-то до сих пор открыто...

Тем не менее, восстановиться Кокорину удалось точно к главному российскому дерби против ЦСКА. В основе Александр, естественно, не вышел. В этом не было никакой необходимости. Во-первых, у «Спартака» уже сыгранный состав, и не за чем еще не адаптировавшегося новичка бросать в игру сходу в принципиальнейшем матче сезона. Имеющиеся форварды своей работой на тренировках и игрой подтверждают право играть с первых минут. Во-вторых, после столь длительной паузы Кокорин физически не имел шансов набрать необходимые кондиции. А скорости в дерби были очень приличными.

Появился на поле Кокорин даже раньше, чем можно было ожидать. На 56-й минуте они с Александром Соболевым заменили Зелимхана Бакаева и автора единственного мяча Эсекиэля Понсе. Идея Тедеско, видимо, заключалась в том, что проводивший отличный матч Джордан Ларссон возьмет на себя роль глубинного нападающего и станет врываться в штрафную вторым темпом, а свежие нападающие сдвоенным центром будут ловить момент в первой линии.

Замысел этот не сработал. С выходом Соболева «Спартак» максимально упростил игру и свалился на бесконечные подачи в штрафную. Соболев боролся за эти мячи, а Кокорин пытался первым сыграть на подборе. Для этого Кокорин старался не отпускать партнера далеко. В результате атака красно-белых очень заузилась, и сгруппировавшиеся защитники ЦСКА сумели сдержать финальный натиск.

Хотя шансы реализовать задумку все-таки были. Соболев выиграл серию единоборств и несколько раз сбрасывал мяч, однако конкретно у Кокорина был лишь один эпизод, когда он действительно имел позможность дотянуться до мяча (но не успел). В остальных случаях мяч приходил в другие зоны. Попробовал Александр и сам пробить по воротам головой, но не попал в створ после мягкой подачи Романа Зобнина справа. В общем, «джокером» при счете 1:2 он для «Спартака» не стал. И в итоге даже проиграл свой микроматч ЦСКА - в самой концовке красно-синие забили третий мяч...