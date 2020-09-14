Егор Титов предложил ввести потолок зарплат в российском футболе. Ничего хорошего из этого не выйдет

Свое предложение Титов сформулировал в интервью официальному сайту КХЛ. По мнению экс-лидера футбольной «народной» команды, в хоккее с введением потолка у небольших клубов с периферии «появилась возможность играть на равных со всеми, увеличились шансы попасть в плей-офф». Вот и нужно, дескать, футболу взять этот «инструмент» на вооружение...

Идея Титова, конечно, любопытная, только не совсем понятно, на чем основаны его выводы о возросших шансах периферийных клубов включиться в борьбу за высокие места. Наверное, если бы спортивные лиги у нас состояли из коммерческих клубов, зарабатывающих себе хорошими результатами на жизнь, так оно, вероятно, и было бы. Но в том-то и дело, что большая часть участников той же КХЛ, начиная сезон, не ставит себе задачи стать чемпионом. В независимости от того, насколько беднее с введением ограничений на зарплатные ведомости стали традиционные фавориты. Основная задача у записных аутсайдеров КХЛ прежняя – сезон провести и поскорее его завершить, не тратя лишние деньги на перелеты в плей-офф и премиальные для игроков.

С нынешнего сезона платежка ограничена суммой в 900 миллионов рублей. У главных толстосумов последних лет, таких как СКА и ЦСКА, «отрезали» едва ли не половину контрактных денег. Таким образом, если ранее они превосходили по величине бюджета «периферийные» клубы, о которых говорит Титов, в три-четыре раза, а то и пять, то теперь этот разрыв существенно сократился. Казалось бы, вот она лига равных возможностей. Но что мы видим на деле? Конечно, пока рано делать серьезные выводы, команды сыграли в чемпионате по 5 матчей, но тенденция очевидна. На первых ролях в КХЛ сплошь старые лица.

На Западе таблицу возглавляют ЦСКА, СКА и «Локомотив». Недалеко от них «Йокерит», который стал жертвой политических обстоятельств и пока больше выясняет, играть ли ему очередной матч или нет, но по тем играм, что провели финны, не возникает сомнений в их конкурентоспособности. И на Востоке тон задает прежний квинтет – «Авангард», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Магнитка» и «Автомобилист». Как барахтались вне зоны плей-офф «Амур» с рижским «Динамо», так и барахтаются - никакой потолок не помогает им подняться со дна турнирной таблицы.

Почему низы не в состоянии подтянуться к верхам? Прежде всего по той причине, что участие этих команд в серьезной лиге не обусловлено никакими коммерческими предпосылками и амбициями боссов клубов. Оно вызвано в первую очередь желанием самой лиги сохранить эти клубы по политическим причинам. Чтобы показать ее размах, многовекторность, международный статус. И больше ничем. Какой потолок способен помочь в плане конкуренции командам, которые были собраны в последний момент – после того как «нашли» инвесторов при непосредственной помощи КХЛ?

«Куньлунь» слепил свой состав накануне старта сезона. Чему удивляться, что «китайцы» из пяти матчей проиграли пять, имея разницу шайб 8-20. Хуже она только у «Амура», который также в пяти играх очков не набрал, испытывая перед стартом чемпионата финансовые трудности. Никому не нужный в болельщицком плане «Куньлунь» нельзя трогать, так как это проект продвижения лиги на огромный китайский рынок. Будут продолжать барахтаться с непонятным составом и целями, играя в Подмосковье, но с прекрасным человеком в роли тренера – Алексеем Ковалевым. Одна отрада.

Помочь хабаровскому клубу недавно обещал врио губернатора края Михаил Дегтярев. Возможно, что он фанат хоккея, но больше видится, что причины тут чисто политические. Новичку региона нужно зарабатывать рейтинговые очки. Для этого все средства хороши, спорт – одно из них. А потому нет у «Амура», как и не было ранее, никаких серьезных и долгосрочных задач. Есть краткосрочная цель - показать, что в регионе жив большой спорт. И только.

Многие клубы-регионалы живут так же. Единственное, что изменится с потолком, так это подравняются силы тех клубов, которых каждый год относят к потенциальным фаворитам конференций. А Титову хочется сенсаций, как и всем нам. Но для этого одного потолка мало. Необходимо, чтобы за периферийными клубами стояли не главы регионов, а бизнес-структуры с амбициозными руководителями. Как мы это видим в ЦСКА, СКА, «Локомотиве», «Авангарде», «Ак Барсе», «Магнитке» и других ведущих командах. Тогда они будут относиться к клубам, как к любимой игрушке. Как Леонид Федун к своему футбольному «Спартаку». В противном случае искусственное подравнивание платежек бессмысленно. И ведет только к тому, что лига в лице ведущих команд теряет возможность приглашать к себе суперзвезд.

По мнению все того же Титова, «в КХЛ приезжают очень сильные легионеры, что тоже является показателем высокого уровня лиги». Но очень сильными они были позавчера. И по 10 миллионов долларов за сезон. А сегодня они уже даже не по пять и не по три, как вчера, а по два миллиона. И это игроки хорошего уровня, но не более того.

Если РПЛ вдруг решится (хотя в это совсем не верится) перенять опыт хоккейных коллег с потолком, то наступит на те же грабли. Которые по российским футбольным клубам ударят еще весомее, чем по хоккейным. Ограничение платежки в премьер-лиге приведет к отправке по домам таких легионеров, как Малком, Чорлука, Филипп, Азмун, Крыховяк и др. И результаты наших команд на европейской арене станут еще плачевнее, чем сегодня.

В хоккее нас спасает то, что КХЛ давно отказалась от участия в таких турнирах, как Лига чемпионов и Континентальный кубок, по сути, поставив клубному еврохоккею железный занавес. А зря. Времена, когда КХЛ тотально доминировала в Старом Свете, прошли. На это намекает не только большой отъезд звезд за океан, но и неудачи наших клубов в таком турнире как Кубок Шпенглера, а также участившиеся проигрыши сборной в Евротуре.

Так что идея с потолком для РПЛ у бывшего капитана футбольного «Спартака» хоть и благая по сути, но в наших реалиях она никаким образом не обеспечит лиге большую конкуренцию. И тем более не повысит уровень клубов, которые хотят чего-то выиграть в чемпионате России. Не говоря уже о тех, кто облизывается на европейские лавры.