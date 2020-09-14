«Локомотив» Николича не знает побед в пяти матчах, не забивает – в двух. Теперь – нули в Ростове

У ростовчан главным событием стало возвращение после травмы Дмитрия Чистякова . Защитник впервые в сезоне попал в заявку, но просидел все 90 минут в запасе. А в стартовом составе хозяев не оказалось лучшего бомбардира Кэнто Хасимото (японец забил два из четырех голов команды). Ему Валерий Карпин предпочел Даниила Глебова .

С тех пор москвичи успели проводить своего лидера - Алексея Миранчука . Он уехал в «Аталанту», оставив брата Антона в одиночестве. Теперь тот во время матчей РПЛ может именоваться просто Миранчуком, без уточнения. В Ростове Антон занял позицию в центре полузащиты под Федором Смоловым.

«Ростов» и «Локо» подошли к очной встрече в заключительном матче седьмого тура в роли середняков. Особенно сложной ситуация остается в стане железнодорожников, не знающих вкуса победы уже на протяжении пяти туров. Да еще и Гжегож Крыховяк из-за повреждения не смог выйти на поле с первых минут. Пару опорных полузащитников гостей составили молодые Даниил Куликов и Станислав Магкеев , выходившие вместе только раз в этом сезоне. В прошлом туре, когда команда Марко Николича сыграла 0:0 с «Зенитом».

В первые минуты »Ростов» принялся очень высоко встречать соперников, вынуждая игроков «Локо» торопливо расставаться с мячом. Особенно энергичен был Хорен Байрамян, поджимавший и своего прямого оппонента Дмитрия Живоглядова, и центральных защитников. Нередко план срабатывал – следовала длинная передача вперед, за которую Смолову зацепиться было сложно.

Но и выходить из-под этого прессинга за счет двоих опорников железнодорожникам тоже иногда удавалось. В этом случае появлялись возможности быстро пройти середину поля, правда, КПД оставлял жеать лучшего. Все-таки сложно «Локо» без Алексея Миранчука. Николич с грустью взирал на происходящее с бровки. Кажется, у серба просто не было рецепта погасить активность желто-синих.

«Ростов» тем временем пытался создавать моменты. В середине первого тайма очередной раз нервно сыграл Гилерме, отдавший передачу точно на Элдора Шомуродова. Повезло, что мяч далеко отскочил от нападающего, и вратарю сборной России удалось исправить свою же ошибку. Но что-то не то творится с русским бразильцем, и уже довольно давно. Неудивительно, что Гилерме уступил Антону Шунину пост номер один в сборной.

Столь же нервно действовал и Мурило. В одном из эпизодов защитник «Локо» откровенно рукой оттолкнул в штрафной рвавшегося один на один Алексея Ионова. Ростовчанин упал и сразу сигнализировал Владиславу Безбородову о нарушении, но арбитр, видимо, посчитал, что контакт был недостаточно сильным. Все мы помним, как глава судейского корпуса Виктор Кашшаи «жаждал крови», когда объяснял, почему не был назначен пенальти за удар зенитовца Вильмара Барриоса по лицу спартаковцу Александру Соболеву... Отметим классный заброс Романа Еременко, создавшего этот шанс для Ионова.

Вообще обеим командам отчетливо не хватало конкретики у чужих ворот. За 45 минут на двоих они нанесли семь ударов и только один – в створ. Ростовчане сидели на штрафной Гилерме, но слишком уж частили с навесами, а в острых эпизодах старались сыграть наверняка и шанс упускали. Подопечные Николича пристреливались по воротам чаще, но откуда-то из-за горизонта, так что по факту не создали вообще ничего.

ЧТО ТАКОМУ «ЛОКО» ДЕЛАТЬ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ?

Во второй половине игры «Локо» удалось отодвинуть игру от своих ворот, но ненадолго. До атакующей троицы Смолов – Франсуа Камано – Дмитрий Рыбчинский мяч доходил считанное число раз. Николич решил выпустить вместо Смолова Виталия Лисаковича, как будто проблема была в центрфорварде, а не в доставке мяча в переднюю линию. И лишь на 68-й минуте на поле вышел Крыховяк. Он занял позицию Миранчука, а тот ушел налево вместо также замененного Камано.

Хозяева, правда, тоже не впечатляли. Кажется, Карпин ставит футбол, слишком сложный для этого подбора исполнителей. Ростовчане пытались проникающими передачами между защитниками выводить игроков атаки (в первую очередь Ионова) на ударные позиции, но им либо не хватало точности паса, либо возникали проблемы с обработкой.

Очередной слабый матч провел Шомуродов, лишь раз за отведенные ему 72 минуты пробивший по воротам. А самый яркий эпизод с его участием был еще в первом тайме, когда Ионов от лицевой линии здорово нашел нападающего в штрафной, а тот зачем-то решил пяткой переадресовать мяч дальше. В пустоту. Последний раз в РПЛ Шомуродов отличился аж в феврале, и это его единственный гол с 6 октября прошлого года. А помните, как прошлой осенью узбека сватали в Европу?..

Единственный хороший удар за 90 минут нанес во втором тайме Глебов – Гилерме отбил мяч из ближнего угла. Так что матч завершился абсолютно справедливой нулевой ничьей, принесшей командам по одному очку.

«Ростов» теперь оказался всего в двух очках от еврокубковой зоны, а вот у «Локо» дела обстоят куда хуже. Девять очков и девятое место (а на самом деле десятое, ведь «Краснодару» наверняка засчитают техническую победу над коронавирусным «Ротором») – результат печальный и весьма болезненный для рукводства клуба, похоже, начинающего пожинать плоды затеянной на скорую руку перестройки с заменой Юрия Семина на Николича и пока что провальными трансферами (Камано совершенно не впечатляет).

Непонятно, что может спасти красно-зеленых в Лиге чемпионов. Дмитрий Баринов к тому моменту еще не восстановится. А замены Миранчуку-старшему не видно. Ходят, правда, слухи о скором подписании маститого Марио Манджукича. Но в каком состоянии хорват прибудет в Москву (если прибудет) - большой вопрос. И главное - в чем все-таки заключается «атакующий футбол с упором на молодежь», ради которого приглашали Николича? Ответа на этот вопрос нет.

РПЛ. 7-й тур

«Ростов» - «Локомотив» - 0:0

«Ростов»: Песьяков, Ал. Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Чернов, Норманн, Глебов, Ионов (Долгов, 85), Еременко (Мамаев, 72), Байрамян (Тошевски, 90+2), Шомуродов (Полоз, 72).

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Куликов (Эдер, 85), Магкеев, Рыбчинский (В. Игнатьев, 86), Миранчук, Камано (Крыховяк, 68), Смолов (Лисакович, 62).

Предупреждения: Крыховяк, 73. Ионов, 77.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

Турнирная таблица