«ПФЛ – это засилье безграмотных тренеров и футболистов любительского уровня»

- Валерий Газзаев, баллотируясь на пост главы РФС, предлагал лишить второй дивизион профессионального статуса. - Эта идея до сих пор актуальна. Лучше добавить нескольких участников ПФЛ в ФНЛ - и поделить ее на зоны по региональному принципу. А остальные команды второго дивизиона распустить по любительским турнирам. Это лучше, чем тратить бюджетные деньги и каждый год играть с одними и теми же соперниками. Без задачи и перспективы когда-нибудь выйти в ФНЛ.

- Тогда - к сути. Есть мнение, что уровень большинства команд ПФЛ похож на любительский. Справедливо? - Полностью. В нынешнем виде второй дивизион – бессмысленная структура. В которой нет ни мастерства, ни перспективы. Кроме нескольких команд в лучшую сторону выделяются лишь отдельные футболисты. Уровень остальных, к сожалению, почти ничем не отличается от игроков, выступающих в ЛФЛ и прочих непрофессиональных турнирах.

- Но тогда придется кого-то задеть. Вы можете стать нерукопожатным для некоторых коллег и руководителей клубов... - Во-первых, в ПФЛ трудоустраиваться я не собираюсь. Сейчас работаю скаутом, все варианты дальнейшей тренерской работы связаны с другими странами, не с Россией. Кроме того, я же не всех подряд критикую в ПФЛ. Есть там и серьезные клубы, и хорошие тренеры. С ними у меня после этого интервью отношения испортиться не должны.

- Российскому футболу свойственна корпоративная тишина. Ради нее о многом принято молчать, даже если что-то вертится на языке. Зачем вам роль правдоруба? - Считаю, мои слова могут пойти на пользу футболу. Чтобы ситуация изменилась к лучшему, о проблемах ПФЛ надо говорить открыто.

«ИГРОКИ ЕДУТ В СИБИРЬ ЗА НАДБАВКОЙ»

- Еще одна цитата: «Система «осень-весна» в реалиях второго дивизиона - натуральное шутовство».

- Конечно, это цирк! Перерыв в чемпионате составляет почти полгода. А из-за пандемии пауза и вовсе растянулась на девять месяцев!

- Сколько обычно длится осенне-зимняя пауза в тренировках?

- Чемпионат уходит на перерыв в начале ноября, а сборы начинаются с середины до конца января. Некоторые клубы собирают футболистов в начале февраля. Получается, от двух с половиной до трех месяцев они предоставлены сами себе.

- Игрокам в это время платят?

- Да. Но в отсутствие тренировок игроки стремятся попасть на просмотр в ФНЛ. Во втором дивизионе много футболистов с очень скромными зарплатами. Не только по меркам футбола, по меркам любой сферы. В ПФЛ некоторые играют за 15-20 тысяч рублей в месяц.

- А сколько зарабатывают самые высокооплачиваемые?

- До 100 тысяч. В сибирских командах побольше – до 130.

- Сибирская надбавка есть даже во втором дивизионе?

- Да. Поэтому многие туда и стремятся. Футбольных перспектив там никаких, зато денег можно заработать.

«НА ТРЕНИРОВКУ ПОСЛЕ НОЧНОГО КЛУБА - ЭТО НОРМА»

- Вы работали в «Муроме». Что из себя представляет этот клуб?

- Условия хорошие. Синтетическое поле – одно из лучших в лиге! Немецкое покрытие с пробковой крошкой. Новый стадион. Все это благодаря Владимиру Казакову, который «пробил» финансирование. Есть футбольная школа. У тренерского штаба в наличии современное оборудование. В РПЛ датчики GPS есть в каждом клубе, а уже в ФНЛ - далеко не у всех. Для ПФЛ же это вовсе исключение. Кроме «Мурома», таким оборудованием располагают только «Казанка» и «Зенит-2».

- Воспитанники академий богатых клубов превосходят других участников турнира?

- Конечно! И в базовой технике, и в тактическом понимании, и в индивидуальном мастерстве. Они играют в футбол. А 70 процентов остальных игроков ПФЛ можно запросто поменять на ребят из любительской лиги. Разницы никто не заметит. В некоторых регионах футболистам просто неоткуда появиться - нет условий. Регламент второй лиги обязывает включать в заявку семерых местных воспитанников. Мы в «Муроме» cтолько набрать не смогли. Пришлось в эту квоту включать двух игроков из Владимира. В качестве воспитанников футбола Владимирской области. Нам так разрешили.

- А каков уровень профессионализма игроков ПФЛ?

- Конечно, это касается не всех, но дилетантский подход к восстановлению и тренировкам для ПФЛ – обычное явление. Футболисты могут до 7 утра развлекаться в ночном клубе, а уже к 10 прийти на тренировку.

«НАВЕСТИ В ПФЛ ПОРЯДОК МОЖЕТ ТОЛЬКО ПРЕЗИДЕНТ РФС»

- С квалифицированными тренерами - тоже дефицит?

- В целом уровень удручающий. Их представления о тренировочном процессе и знания – дилетантские. Это же касается и большинства тренеров в футбольных школах. После Турции, где я обучался, получал тренерскую лицензию и работал в академии «Галатасарая», подходы российских тренеров ПФЛ выглядели дико.

- Поясните.

- Их взгляды отстали от современного футбола на гигантское расстояние. Люди не развивают игроков, не создают интересные узнаваемые команды, а занимаются бессмысленной ерундой. Футбол сегодня – это высокий темп и постоянные рывки. У грамотных тренеров занятия способствуют развитию этих качеств. А в ПФЛ бездумный и бесполезный тренировочный процесс. Там игроков до сих пор гоняют дикими кроссами – например, запросто могут запустить команду на 10 отрезков по 1000 метров. Зачем?! Что они этим хотят натренировать?

Подходы тренеров во втором дивизионе губительны для здоровья футболистов. Я знаком со многими ребятами – они рассказывают, чем занимаются на поле. Тренеры дают задание выполнить какое-то абсурдное количество прыжков. В том числе через барьеры. При этом газон подходящего для прыжков качества есть только у «Зенита-2». А без него возрастает риск травмировать колени и позвоночник. Еще раз – я не обо всех говорю. В «Муроме» работал с Владимиром Казаковым – это очень хороший современный тренер. Дружит с Леонидом Слуцким, ездил к нему в Англию и Голландию на стажировки. Но такие специалисты для ПФЛ – редкость. 50 - 70 процентов тренеров там – физруки! Но при этом все они имеют лицензии категории PRO. То есть, формально они даже в РПЛ главными работать могут!

- Сильно во втором дивизионе выражено влияние агентов?

- Оно есть. Что тоже дикость. Агенты умудряются получать какую-то выгоду даже за игроков с зарплатой в 15-20 тысяч...

- Получается, в нынешнем виде существование ПФЛ лишено смысла?

- Так и есть. На правах профессионального тренера, который работал в ПФЛ и знает большинство игроков этой лиги, готов утверждать: в нынешнем виде ПФЛ – бессмысленная для российского футбола структура.

- Какой же выход?

- Думаю, навести в ПФЛ порядок и придать лиге смысл, сделать ее важной и полезной нишей российского футбола может только личное вмешательство и контроль президента РФС.

- Контроль за чем именно?

- Возможно, каким-то клубам стоит помочь финансово – чтобы они сделали более современной инфраструктуру, создали хорошие школы, обучали в них тренеров. Но если помогать - обязательно при условии строгого контроля со стороны РФС. Это единственный вариант добиться положительных изменений. Руководство ПФЛ самостоятельно навести порядок не сможет.