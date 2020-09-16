Доменико Тедеско: Максименко сам изъявил желание сыграть с «Родиной», поэтому поставил его

– Мы сделали сегодня свою работу, ни больше, не меньше, – сказал Тедеско. – Важно было забить быстрый мяч и держать высокий ритм игры, что нам и удалось. Нужно отдать должное «Родине». Молодые ребята бились сегодня до конца. Мы много забили, было еще много моментов для взятия ворот. Мы дали в конце возможность поиграть нашим молодым футболистам и это хороший опыт для них.

– Недавно вы говорили, что во время позиционных атак «Спартак» из-за молодости и желания поскорее создать моменты иногда торопиться с принятием решения. Матч с «Родиной» не было ли своеобразным полигоном для отработки позиционных атак и какой из голов вам понравился сегодня больше всего?

– Мне все голы понравились. Что касается позиционных атак, сегодня они были, но мы их проводили и в предыдущих матчах. В первом тайме нам вначале они не удавались из-за нехватки терпения, а в конце стартового тайма мы наоборот были слишком терпеливы. Во втором тайме поймали ритм и получалось достаточно неплохо.

– Почему вы сделали акцент на основной состав?

– Для меня не важно, против какого соперника играть. В Германии у нас говорят, что у кубковых матчей свои законы и любой соперник может преподнести сюрприз. В прошлом сезоне кубковые матч у нас были непростые против казалось бы более слабого соперника. Что касается ротации, я не знаю, что вы имеете в виду под большой ротацией. Сегодня вышли в стартовом составе пять других игроков в отличие от прошлой игры, плюс еще три игрока вошли по ходу по ходу встречи. Изменения были большие.

– Не было ли у вас желания дать отдохнуть Максименко после дерби с ЦСКА и выпустить Селихова, чтобы он набрал форму? Или он не готов, а в Максименко вы были полностью уверены?

– Конечно, каждый раз перед матем мы думаем о стартовом составе и перед игрой тренер по вратарям говорил с Максименко. Было два варианта: дать ему отдохнуть или дать поиграть, чтобы поскорее забыть стресс после матча с ЦСКА. Саша изъявил желание сыграть сегодня, поэтому и был на поле. А Селихов отличный вратарь, но его время еще не пришло. Здесь нужно проявить терпение, поскольку он долго был травмирован и ставить на игру вратаря, который находится не в оптимальный форме смысла не было. Всему свое время.

«Я сказал ребятам после игры, что горжусь ими»