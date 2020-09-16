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Доменико Тедеско: Максименко сам изъявил желание сыграть с «Родиной», поэтому поставил его
16 сентября 22:30
автор: Юлия Григорьевская

Доменико Тедеско: Максименко сам изъявил желание сыграть с «Родиной», поэтому поставил его

После матча 1/32 Кубка России «Родина» – «Спартак» своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Денис Лактионов и Доменико Тедеско.

– Мы сделали сегодня свою работу, ни больше, не меньше, – сказал Тедеско. – Важно было забить быстрый мяч и держать высокий ритм игры, что нам и удалось. Нужно отдать должное «Родине». Молодые ребята бились сегодня до конца. Мы много забили, было еще много моментов для взятия ворот. Мы дали в конце возможность поиграть нашим молодым футболистам и это хороший опыт для них.

– Недавно вы говорили, что во время позиционных атак «Спартак» из-за молодости и желания поскорее создать моменты иногда торопиться с принятием решения. Матч с «Родиной» не было ли своеобразным полигоном для отработки позиционных атак и какой из голов вам понравился сегодня больше всего?
– Мне все голы понравились. Что касается позиционных атак, сегодня они были, но мы их проводили и в предыдущих матчах. В первом тайме нам вначале они не удавались из-за нехватки терпения, а в конце стартового тайма мы наоборот были слишком терпеливы. Во втором тайме поймали ритм и получалось достаточно неплохо.

– Почему вы сделали акцент на основной состав?
– Для меня не важно, против какого соперника играть. В Германии у нас говорят, что у кубковых матчей свои законы и любой соперник может преподнести сюрприз. В прошлом сезоне кубковые матч у нас были непростые против казалось бы более слабого соперника. Что касается ротации, я не знаю, что вы имеете в виду под большой ротацией. Сегодня вышли в стартовом составе пять других игроков в отличие от прошлой игры, плюс еще три игрока вошли по ходу по ходу встречи. Изменения были большие.

– Не было ли у вас желания дать отдохнуть Максименко после дерби с ЦСКА и выпустить Селихова, чтобы он набрал форму? Или он не готов, а в Максименко вы были полностью уверены?
– Конечно, каждый раз перед матем мы думаем о стартовом составе и перед игрой тренер по вратарям говорил с Максименко. Было два варианта: дать ему отдохнуть или дать поиграть, чтобы поскорее забыть стресс после матча с ЦСКА. Саша изъявил желание сыграть сегодня, поэтому и был на поле. А Селихов отличный вратарь, но его время еще не пришло. Здесь нужно проявить терпение, поскольку он долго был травмирован и ставить на игру вратаря, который находится не в оптимальный форме смысла не было. Всему свое время.

«Я сказал ребятам после игры, что горжусь ими»

– Поздравляю «Спартак» с победой, – сказал Лактионов. – Я сказал ребятам в раздевалке, что горжусь ими. Они сегодня сделали максимум, играли до конца, все девяносто минут держали соперника в напряжении, забили мяч. Это очень важно для нас, потому что у нас молодая команда, которая стремится играть на высшем уровне. За это ей огромное спасибо. Те ребята, которые вышли на замену, еще усилили игру. Сегодня первый тайм мы играли по счету. На второй тайм вышли, уступая в один мяч и хотели забить. У нас было два хороших момента, чтобы сравнять счет. К сожалении, сработало футбольное правило, не забиваешь ты, забивают тебе. Но игрой я доволен.

– В первые двадцать пять минут у вас вроде бы все получилось, а потом игра расклеилась. Почему? Это «Спартак» прибавил?
– Соперник – это классная команда. Она может отпустить игру, прибавить, менять темп, но мы требовали максимум от своих ребят. Сегодня то, что запланировали на первый и второй таймы у нас получилось.

– Снова забил Абдусаламов и пошли разговоры, что им интересуется «Челси», «Тоттенхэм». Куда он пойдет, как думаете?
– Для нас любое повышение игрока в классе, РПЛ или английская премьер лига, для нас это очень приятно вдвойне. Если у него все получился, а у него есть для этого все качества, мы будем рады за него.

источник: «Советский спорт»
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