Андрей Червиченко: Для «Ростова» сыграть сейчас против «Ротора» гуманно, но глупо. Клоунада какая-то

- Туром ранее «Ротору», 11 человек в котором были изолированы из-за заражения коронавирусом, запретили играть против «Краснодара». Почему же, на ваш взгляд, до сих пор не отменен запланированный на 19 сентября матч в Ростове-на-Дону? Ведь ситуация в волгоградском клубе не изменилась.

- Поэтому я бы назвал происходящее клоунадой. В прошлом сезоне «Ростов» по тем же причинам играл детьми. Поэтому и «Ротор» должен либо выставить юношеский состав, либо получать техническое поражение. А они собираются выставить основу - просто без тех, кто сдал положительные тесты. А пострадавшим опять выступает «Ростов». Ситуация ненормальная. Когда ростовчане допустили заражение в команде, РПЛ их за это упрекала. Теперь виноват соперник- и решение уже в его пользу.

- Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич упирает на то, что ребята с отрицатательными тестами не контактировали с заболевшими...

- Как это можно гарантировать, если идет постоянный тренировочный процесс? Поэтому изолировать надо всю команду, а не только часть игроков. Я бы на месте «Ростова» не соглашался выходить на поле против соперника, в составе которого есть потенциальные носители вируса. А под эту категорию подпадает любой футболист основы волгоградцев. Сыграть против «Ротора» гуманно, но глупо. Это риск самим подхватить ковид. «Ростов» через это летом уже прошел.

- Как думаете, матч все-таки состоится?

- Возможно, то, что пока игру не отменили, это намек «Ротору» выставить школьный состав. Чтобы тем самым компенировать «Ростову» тот цирк из прошлого чемпионата, когда молодые ростовские ребята получили 1:10 от «Сочи». Других объяснений нет. Если «Ротор» сыграет якобы здоровой основой, это будет двойной стандарт. За несколько дней, прошедших с отмены матча волгоградцев против «Краснодара», ничего не изменилось. Если тогда игру отменили, то и сейчас надо отменять.

- К тому же «Ростову» скоро стартовать в еврокубках...

- И это тоже аргумент. Почему команда должна рисковать? Ради чего? «Ростов» один раз уже пострадал. Хватит.

- Как считаете, коронавирус продолжит распространяться по РПЛ? Или вспышкой в «Роторе» все ограничится?

- Вспышки еще обязательно будут. Но пусть об этом у Сергея Прядкина голова болит.