Бледно-голубые. «Динамо» не смогло пройти в Лиге Европы грузинский «Локомотив»

В ЕВРОКУБКИ ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Динамовцы не проводили международных матчей с сезона-2014/15, когда в 1/8 финала Лиги Европы уступили со сумме двух встреч «Наполи» (0:0, 1:3). Возвращение в Европу пришлось на матч в Тбилиси с местным «Локомотивом» в рамках второго квалификационного раунда той же ЛЕ. В предыдущем раунде, также в рамках одноматчевого противостояния, грузины одолели румынскую «Университатю» (2:1).

Игра проходила на маленьком стадиончике на 2 тысячи мест – запасном поле арены «Михаил Месхи». Задействовать основную арену смысла не имело, поскольку зрителей все равно не допустили (ну, почти). Вот только качество газона не устроило главного тренера бело-голубых Кирилла Новикова, заявившего перед матчем о том, что давно не приходилось видеть столь плохих полей. Впрочем, визуально газон выглядел вполне себе ровным, зеленым и без проплешин. Хотя высота травы действительно не соответствовала стандартам.

«Динамо» вышло на игру в самом что ни на есть боевом составе и привычных сочетаниях – на острие Николай Комличенко, под ним Максимилиан Филипп, на краях Клинтон Нжи и Себастьян Шиманьски, в опорной зоне Шарль Каборе и Даниил Фомин.

МИНИМАЛЬНЫЙ ТЕМП И УДАРЫ КОМЛИЧЕНКО

Несмотря на предполагаемое преимущество москвичей в классе, начало встречи получилось абсолютно равным. То ли из-за газона, то ли в связи с излишней нервозностью обе команды допускали очень много брака и не могли провести сколь-нибудь продолжительную комбинацию. Да еще и скорости оказались невысокими. Удар Комличенко из-за пределов штрафной в штангу стал результатом его индивидуального мастерства.

Постоянно сбивал россиянам темп и французский арбитр Карим Абед, свистевший по поводу и без. Он реагировал на мало-мальский контакт, а Дмитрию Скопинцеву выдал предупреждение за подкат, в ходе которого защитник сначала выбил мяч и только потом по инерции зацепил оппонента. Только за первые 24 минуты Абед углядел 11 нарушений и показал две желтых карточки, хотя игра к этому совсем не располагала. Мы часто критикуем российских арбитров за низкую квалификацию, но вот вам сомнительный персонаж из топ-5 европейских чемпионатов.

Взвинтить темп по такой игре можно было только за счет быстрого перепаса. Динамовцы так и поступили, попутно выяснив, что соперники за передвижением мяча не успевают. С середины первого тайма преимущество россиян стало очевидным, хотя и не приносило ничего, кроме опасных ударов из района штрафной линии. А самым опасным для вратаря хозяев Георгия Мамардашвили стал мощный выстрел с рикошетом от газона. Это Комличенко пробил со штрафного, назначенного за игру рукой на самой ленточке штрафной. Показось даже, что грузинский защитник, стоя на линии, немного развернулся, и мяч попал ему в руку уже в штрафной, но арбитр пенальти не назначил.

КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ ОШИБКА НОВИКОВА

В перерыве Новиков сделал замену по позиции – вместо Скопинцева вышел Григорий Морозов. Причина, вероятно, в том, что уже имея желтую карточку (абсолютно незаслуженную), Дмитрий срубил убегавшего от него оппонента (вот тут фол куда больше тянул на предупреждение), и наставник бело-голубых решил перестраховаться.

Решение оказалось ошибочным. Уже через восемь минут Морозов совершил позиционную ошибку и упустил по флангу Торнике Киркитадзе. Антон Шунин попытался прервать прострел, но отбил мяч точно на Ираклия Сихарулидзе. Спустя десяток минут все тот же Киркитадзе вновь легко убежал от Морозова, но теперь защитника подстраховал Иван Ордец.

Динамовцы оказались не готовы к пропущенному мячу и следом привезли себе еще один голевой момент. Шунин уже сам подставил Ордеца короткой передачей на линию штрафной. Защитник долго разворачивался и позволил себя обокрасть. Повезло, что удар получился слабым, а завалившийся вправо Шунин оставил ногу на месте.

ПО СТОПАМ «АРСЕНАЛА»

На исходе часа игры Новиков полностью обновил левый фланг, заменив Нжи на Даниила Лесового. Главное достоинство камерунца – скорость, но по такой игре ему разбежаться было негде. Обыграть никого из защитников у Нжи тоже не получалось, так что замена напрашивалась. Следом потерявшегося Филиппа заменил Сильвестр Игбун. Однако грузины настолько поверили в себя, что стали двигаться в два раза быстрее, что с мячом, что без него. Динамовцы волнами накатывались на чужую штрафную, но ничего кроме навесов придумать не могли. Доставить мяч в штрафную низом не получалось совсем, да и попадать с дальних дистанций москвичи перестали.

Более того, за 15 минут до конца хозяева забили второй мяч, и опять причастным к нему оказался Морозов (хотя тут его вина не столь велика). Защитник головой скидывал мяч Каборе, которого опередил Теймураз Шония. Полузащитник без сопротивления продвинулся к линии штрафной и пробил, а Шунин отбил мяч на вышедшего на замену Мамию Гавашелишвили.

Возможно, будь у команд впереди ответный матч, динамовцам удалось бы в Москве отыграться. Лесовой в самой концовке заработал пенальти для Комличенко, но этого оказалось недостаточно, чтобы спастись. Второй сезон подряд еврокубки для российских клубов начинаются с катастрофы. В августе 2019-го «Арсенал» опозорился в игре с бакинским «Нефтчи» (0:1, 0:3). Как продолжилась для наших команд та европейская кампания, все мы хорошо помним. Что, если и на сей раз нас ждет участь наблюдать за позором отечественного футбола? Первый шаг к этому «Динамо» сделало.

В еврокубках осталось еще пять представителей РПЛ. «Ростов» сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги Европы с «Маккаби» из Хайфы, ЦСКА - уже находится в групповом турнире ЛЕ, «Зенит» и «Локомотив» выступят в группах Лиги чемпионов, а «Краснодар» может оказаться там же, если обыграет в раунде плей-офф ЛЧ греческий ПАОК.

Лига Европы. 2-й отборочный раунд

«Локомотив» Тб – «Динамо» - 2:1 (0:0)

Голы: Сихарулидзе, 54 – 1:0. Гавашелишвили, 76 – 2:0. Комличенко, 90 – с пенальти – 2:1.

«Локомотив» Тб: Мамардашвили, Габадзе, Гурешидзе, Сандохадзе, Убилава, Дарцмелия, Шония, Киркитадзе (Кобахидзе, 83), Улад Омар (Гавашелишвили, 65), Самурсаков (Дзебниаури, 62), Сихарулидзе.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев (Морозов, 46), Фомин, Каборе, Шиманьски, Филипп (Игбун, 69), Нжи (Лесовой, 61), Комличенко.

Предупреждения: Самуркасов, 7. Скопинцев, 22. Сандохадзе, 33. Габадзе, 40. Сихарулидзе, 58. Евгеньев, 74.

Судья: Абед (Франция).