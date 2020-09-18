Кто будет тренировать «Динамо» в матче с «Ахматом» после фиаско в Тбилиси? Интриги 8-го тура РПЛ

ДАДУТ ЛИ ШАНС НОВИКОВУ?

Сразу после поражения «Динамо» от тбилисского «Локомотива» во втором отборочном раунде Лиги Европы поползли слухи об отставке Кирилла Новикова. СМИ уже успели составить шорт-лист, лежащий на столе у динамовских боссов: на пост нового главного тренера бело-голубых якобы претендуют Курбан Бердыев, Дмитрий Парфенов и нынешний спортивный директор клуба, долгие годы сотрудничавший с Юргеном Клоппом в «Боруссии» и «Ливерпуле» Желько Бувач. Сюда можно добавить и Юрия Семина. А почему нет? Вариант с его приходом в «Динамо» мелькал в прессе еще весной, сразу после развода легенды с «Локомотивом».

Если Новикова действительно уволят сразу после возващения из Грузии, никто не удивится. Как бы плохо ни выступали в Европе представители РПЛ, проиграть пятой команде Грузии с бюджетом равным зарплате пары-тройки легионеров »Динамо» надо еще умудриться. Это поражение 1:2 навсегда останется с Новиковым и, возможно, поломает всю его тренерскую карьеру. С другой стороны, 39-летний специалист вполне может получить шанс. В понедельник, 21 сентября, бело-голубым принимать на своем поле «Ахмат». Победа позволит москвичам как минимум удержаться в лидирующей пятерке. А дальше - матчи с «Химками» (еще потенциальные три очка) и два подряд экзамена с «Краснодаром» и ЦСКА.

Любая осечка на пути к играм против «быков» и армейцев совершенно точно станет приговором Новикову. А дальше бело-голубым придется прыгать выше головы, что, впрочем, удалось им сделать совсем недавно, когда они победили «Зенит». Так что шанс спасти своего нынешнего рулевого у футболистов есть. Другое дело, будет ли команда биться за Новикова? После Тбилиси, где москвичи продемонстрировали полную футбольную импотенцию, уверенности в этом нет. Так, может, и не надо никаких дополнительных проверок? И сразу резать по-живому, устроив очередную динамовскую революцию?

Скоро мы все узнаем. В высоких динамовских кабинетах прямо сейчас кипит работа.