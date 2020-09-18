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Кто будет тренировать «Динамо» в матче с «Ахматом» после фиаско в Тбилиси? Интриги 8-го тура РПЛ
18 сентября 11:19
автор: Иван Сергеев

Кто будет тренировать «Динамо» в матче с «Ахматом» после фиаско в Тбилиси? Интриги 8-го тура РПЛ

«Советский спорт» представляет очередной тур российской футбольной премьер-лиги.

ДАДУТ ЛИ ШАНС НОВИКОВУ?

Сразу после поражения «Динамо» от тбилисского «Локомотива» во втором отборочном раунде Лиги Европы поползли слухи об отставке Кирилла Новикова. СМИ уже успели составить шорт-лист, лежащий на столе у динамовских боссов: на пост нового главного тренера бело-голубых якобы претендуют Курбан Бердыев, Дмитрий Парфенов и нынешний спортивный директор клуба, долгие годы сотрудничавший с Юргеном Клоппом в «Боруссии» и «Ливерпуле» Желько Бувач. Сюда можно добавить и Юрия Семина. А почему нет? Вариант с его приходом в «Динамо» мелькал в прессе еще весной, сразу после развода легенды с «Локомотивом».

Если Новикова действительно уволят сразу после возващения из Грузии, никто не удивится. Как бы плохо ни выступали в Европе представители РПЛ, проиграть пятой команде Грузии с бюджетом равным зарплате пары-тройки легионеров »Динамо» надо еще умудриться. Это поражение 1:2 навсегда останется с Новиковым и, возможно, поломает всю его тренерскую карьеру. С другой стороны, 39-летний специалист вполне может получить шанс. В понедельник, 21 сентября, бело-голубым принимать на своем поле «Ахмат». Победа позволит москвичам как минимум удержаться в лидирующей пятерке. А дальше - матчи с «Химками» (еще потенциальные три очка) и два подряд экзамена с «Краснодаром» и ЦСКА.

Любая осечка на пути к играм против «быков» и армейцев совершенно точно станет приговором Новикову. А дальше бело-голубым придется прыгать выше головы, что, впрочем, удалось им сделать совсем недавно, когда они победили «Зенит». Так что шанс спасти своего нынешнего рулевого у футболистов есть. Другое дело, будет ли команда биться за Новикова? После Тбилиси, где москвичи продемонстрировали полную футбольную импотенцию, уверенности в этом нет. Так, может, и не надо никаких дополнительных проверок? И сразу резать по-живому, устроив очередную динамовскую революцию?

Скоро мы все узнаем. В высоких динамовских кабинетах прямо сейчас кипит работа.

НАБЕРЕТ ЛИ ДЗЮБА ДВУХСОТОЕ ОЧКО?

Форвард «Зенита» Артем Дзюба вплотную подобрался к престижной отметке в 200 баллов за результативность в чемпионатах России. В прошлом туре он забил «Арсеналу» свой 120-й гол в РПЛ. Также на его счету 79 голевых передач в первенствах страны. Таким образом, Дзюба набрал 199 очков – и может разменять вторую сотню в игре с «Уралом».

Лидер питерцев уже обошел легенду «Зенита» Александра Кержакова (198 очков). Впереди Дзюбы только Дмитрий Лоськов, который за карьеру в РПЛ забил те же 120 голов, но отдал 155 передач. В сумме получается – 275 очков.

КТО НА ЭТОТ РАЗ ВЫИГРАЕТ ДЕРБИ БАКАЕВЫХ?

«Рубин» в нынешнем сезоне одержал две гостевые победы над столичными клубами, отобрав по три очка у ЦСКА и «Динамо». На этот раз команду Леонида Слуцкого ждет домашний поединок против «Спартака». Весьма вероятно, на поле «Казань Арены» лицом к лицу сойдутся два родных брата – спартаковец Зелимхан и рубиновец Солтмурад.

В концовке прошлого чемпионата они уже сыграли в Казани друг против друга. Тогда красно-белые победили 2:1, а Зелимхан отметился реализованным 11-метровым. Что ж, Солтмурад наверняка нацеливается на реванш. Старт сезона-2020/21 младшему из братьев удался. 21-летний полузащитник закрепился в основе «Рубина», в каждой игре создает моменты себе и партнерам и успел забить классный гол ЦСКА.

Кстати, если казанцы обыграют «Спартак», то догонят красно-белых в таблице.

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