У Миранчука есть шанс стать чемпионом Италии. Стартует новый сезон в серии А

ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА

«Ювентус», «Интер», «Аталанта», «Лацио»

Туринцы выиграли предыдущие девять скудетто (рекорд для топ-лиг, на который может посягнуть только «Бавария»), однако довести серию до десяти чемпионств подряд «Юве» будет невероятно тяжело. Приглашение год назад на пост главного тренера Маурицио Сарри изначально выглядело авантюрой: его стиль категорически команде не подходил. Результат - ранний вылет из Лиги чемпионов (поражение от «Лиона» в 1/8 финала), всего 83 очка по итогам внутреннего чемпионата (антирекорд в период девятилетней гегемонии) и увольнение Сарри. Впрочем, на смену тренеру-пенсионеру пришел еще менее «надежный» персонаж. Андреа Пирло был гениальным футболистом, но какой из него получится тренер-дебютант, не знает никто.

А ведь ему предстоит полностью перестраивать игру «Юве», в составе которого 10 человек уже перешагнули 30-летний рубеж. Артур и Уэстон Маккенни, пришедшие на смену Миралему Пьяничу и Блезу Матюиди, всех проблем не решат. Пирло вряд ли заставит отрабатывать в обороне Паоло Дибалу и Криштиану Роналду. И пока не видно никаких предпосылок для существенного прогресса туринцев в атаке. Так что не исключено их дальнейшее отступление с завоеванных еще при Массимилиано Аллегри позиций.

Главным претендентом в новый короли представляется «Интер», отставший в прошлом сезоне от «Юве» всего на одно очко (хотя настоящей интриги не было - просто туринцы откровенно бросили играть в заключительных турах, досрочно оформив скудетто). Впрочем, и тут не все ладно – у миланцев не самый сбалансированный состав: в первой команде числятся 37 (!) футболистов, половина которых не устраивает Антонио Конте. Дошло до того, что тренеру уже не подходит Кристиан Эриксен, которого он сам зимой попросил купить за 27 миллионов евро.

Впрочем, предыдущий сезон не мог не уйти на привыкание команды к новым требованиям. И в новом чемпионате «Интер» наверняка прибавит, тем более получив такое мощное усиление, как Ашраф Хакими, разрывавший свою правую бровку в «Боруссии». Хорош и Николо Барелла, выкупленный у «Кальяри». Прибавляет на глазах Стефано Сенси. В общем, Конте обязан бросить вызов Пирло. И он знает, как выигрывать чемпионат, трижды брав скудетто с «Юве». В том числе в 2012 и 2013 годах, когда Пирло был его... подопечным.

Ну а пока два гранда готовятся к схватке, их засады готовы выскочить еще два невероятно амбициозных коллектива. В прошлом сезоне и «Аталанта», и «Лацио» показали готовность играть против «Юве» и «Интера» с позиции силы. Клуб из Бергамо продемонстрировал феноменальную игру в атаке, наколотив рекордные 98 мячей! А римляне так и вовсе до ухода на карантин шли с Турином ноздря в ноздрю. И только после паузы сильно сдали. Зато обзавелись обладателем «Золотого мяча» - Чиро Иммобиле забил 36 голов!

Блестящая работа Джанпьеро Гасперини и Симоне Индзаги не оставляет сомнений, что «Аталанта» и «Лацио» способны перейти на новый уровень - уже реальной борьбы на скудетто. И хочется верить, важную роль в будущих успехах бергамасков сыграет Алексей Миранчук. Первые тура сезона россиянин пропустит из-за полученной еще в «Локомотиве» травмы. Но судя по словам Гасперини, на Миранчука в команде рассчитывают. И главное - креативный стиль «Аталанты» с постоянной сменой позиций игроками группы нападения идеально подходит нашему полузащитнику-универсалу. Лишь бы Алексей побыстрее восстановил форму и сразу показал товар лицом. От старта будет зависеть многое, ведь конкуренция в «Аталанте» сумасшедшая.

ГОНКА ЗА ЕВРОКУБКОВЫМИ ПУТЕВКАМИ

«Рома», «Милан», «Наполи»

Если кто-то из первой четверки притормозит, из-за спин готовы выскочить три команды с довольно мощными составами. Правда, «Наполи» летом не избежал тотальной распродажи, заработав 118 млн евро и лишившись Аллана и Хосе Кальехона. Перспективы неаполитанцев зависят от того, удастся ли сохранить Дриса Мертенса и Калиду Кулибали. С другой стороны, у команды Дженнаро Гаттузо есть и классное усиление в лице купленного за 70 млн нигерийского нападающего Виктора Осимхена. Тот штамповал голы в «Лилле» - и на новом месте сразу разродился двумя хет-триками в первых двух контрольных матчах!

«Милан» для многих - загадка. Стефано Пиоли избежал увольнения благодаря классной игре команды после карантина, когда красно-черные вообще избежали поражений и победили «Лацио» и «Ювентус». Летом миланцы показывали футбол лигочемпионского уровня. Однако не сделав серьезных приобретений, они рискуют сдать позиции. Ставка на великовозрастного Златана Ибрагимовича, какими бы громкими обещаниями ни бросался швед, может не сыграть.

«Рома» тоже отлично смотрелась летом – 7 побед в 8 турах. Причем во всех этих играх команда забивала не менее двух мячей, так что работу Паулу Фонсеки можно оценить на твердую четверку с плюсом. В трансферное окно римляне пригласили Жордана Верету, Джанлуку Манчини, Карлесу Переса и Педро, и теперь их главная цель - не отпустить Эдина Джеко в «Ювентус» (где хотят заменить боснийцем Гонсало Игуаина). Если получится, можно и на попадание в четверку замахиваться.

ПРИШЕЛЬЦЫ ИЗ СЕРИИ В

«Беневенто», «Кротоне», «Специя»

Из низшего дивизиона в элиту поднялись команы, не часто балующие своих болельщиков выступлениями в серии А. «Кротоне» так вообще провел в высшем свете всего два сезона в 2016 - 2018 годах и под руководством Вальтера Дзенги вылетел обратно. «Специя» примечательна тем, что в 1944 году выиграла чемпионат Италии, однако после создания серии А там никогда не появлялась. «Беневенто» интересен прежде всего фигурой Филиппо Индзаги, которому удалось в первый же сезон выиграть серию B с сумасшедшим отрывом (18 очков). Так что теперь все будут с интересом ждать его встречи с братом Симоне.

БОМБАРДИРСКАЯ ГОНКА

Иммобиле («Лацио»), Роналду, Дибала (оба – «Ювентус»), Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес (оба – «Интер»), Дуван Сапата, Луис Муриэль (оба – «Аталанта»), Эдин Джеко («Рома»), Андреа Белотти («Торино»), Аркадиуш Милик («Наполи»)

Борьба за титул главного снайпера тоже будет интересной. В прошлом сезоне выстрелил Иммобиле, сумасшедшую форму летом набрал Лукаку, Джеко стабильно входит в число лучших, а «Аталанта» забивает столько, что в гонку могут вступить сразу несколько ее игроков (вдруг и Миранчук покажет класс?). Но, конечно, больше всего интригует Роналду. Португалец становился лучшим бомбардиром и в АПЛ, и в примере, а вот серии А ему это никак не удается. В первый сезон он так и не догнал ветерана Фабио Квальяреллу, во второй - Иммобиле. Хотя показал вполне гроссмейстерский результат - 31 гол, 12 из которых, правда, были забиты с пенальти.

ОЖИДАЕМЫЕ ПРОРЫВЫ

«Торино»

В прошлом сезоне туринцы финишировали всего в пяти очках от зоны вылета и расстались с Морено Лонго, сменившим в феврале Вальтера Маццарри. Решение логичное – сезон команда провалила, не только набирая мало очков, но и потерпев серию крупных поражений, в том числе сокрушительное домашнее от «Аталанты» со счетом 0:7. Теперь за дело берется Марко Джампаоло, хорошо зарекомендовавший себя в «Сампдории», после чего его выдернул из привычной обстановки «Милан», где тренеру не удалось ничего успеть. Год назад он был уволен после 7-го тура.

При этом у «Торино» очень добротный состав – есть великолепный форвард Андреа Белотти, надежный защитник 23-летний Бремер, опытные Сальваторе Сиригу и Кристиан Ансальди, подававший большие надежды Симоне Дзадза (18 матчей за сборную Италии), а летом состав усилили Симоне Верди («Наполи») и Карол Линетти («Сампдория»). В серии А редко кому удается пролезть в еврокубки мимо ведущей семерки, но »Торино» по силам попытаться навязать борьбу.

Душан Влахович («Фиорентина»)

Куда более сильный сезон должна провести и «Фиорентина», что наверняка поможет ее 20-летнему талантливому форварду проявить себя. Серб переехал во Флоренцию из «Партизана» два года назад и за это время провел в серии А 40 матчей, но полноценным может считать только прошлый сезон. Для Влаховича и всей команды он получился неважнецким. «Фиалки» застряли в середине таблицы, а нападающий забил всего 6 мячей.

Сейчас у Влаховича будет второй шанс доказать, что ему доверились не зря. Душан хорошо чувствует себя в комбинационной игре, за счет дриблинга часто вынуждает соперников фолить и опасно исполняет штрафные. После провального сезона в команде почти полностью сменилась средняя линия (пришли Софьян Амрабат, Джакомо Бонавентура, Борха Валеро, Кристиано Бираги, Кевин-Принс Боатенг), а в нападении появились Кристиан Куаме и Патрик Кутроне. И это не говоря об оставшемся Франке Рибери.

В общем, подбор игроков серьезный, и Джузеппе Яквини способен слепить интересный коллектив, в котором Влаховичу может быть уготована ключевая роль.

ГЛАВНЫЕ МАТЧИ СТАРТОВОГО ОТРЕЗКА СЕЗОНА

1-й тур. «Лацио» - «Аталанта» (матч перенесен на 30 сентября)

2-й тур. «Интер» - «Фиорентина», «Рома» - «Ювентус»

3-й тур. «Лацио» - «Интер», «Ювентус» - «Наполи»

4-й тур. «Наполи» - «Аталанта», «Интер» - «Милан»

5-й тур. «Милан» - «Рома»