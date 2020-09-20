ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
ЦСКА продолжил суперсерию против «Уфы» и приблизился к «Зениту» на дистанцию одного очка (видео)
20 сентября 16:05
автор: Владислав Домрачев

ЦСКА продолжил суперсерию против «Уфы» и приблизился к «Зениту» на дистанцию одного очка (видео)

В 8-м туре РПЛ армейцы победили в Уфе со счетом 1:0 благодаря голу вышедшего на замену Кристияна Бистровича.

В Уфе холодно и дождливо. Синтетическое поле стадиона «Нефтяник» считается одним из самых тяжелых в РПЛ. Тем не менее, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко с первых минут бросил в бой быстроногого новичка Чидеру Эджуке, оставив в запасе Федора Чалова, Адольфо Гайча, Арнора Сигурдссона. Попал в заявку и залечивший очередную травму Алан Дзагоев.

У хозяев проблемы с атакой, голами и победами. Забито всего пять мячей. Главный бомбардир команды в прошлом сезоне Даниил Фомин перешел в «Динамо». Нападению уфимцев не хватает скорости. Компенсировать этот изъян призвана повышенная мотивация. Особенно у форварда Тимура Жамалетдинова, бывшего армейца, который оказался ЦСКА не нужен.

Отверженный лез из кожи вон, чтобы огорчить свою бывшую команду. Однако его плотный удар в самом дебюте встречи цели не достиг. Как, впрочем, и остальные в первой половине.

У хозяев были подходы к штрафной армейцев, мог убежать один на один с Игорем Акинфеевым Ловро Бизяк, но его накрыл защитник Хердур Магнуссон.

Гости без проблем выходили из-под прессинга и как минимум трижды были близки к голу. На 16-й минуте размашистую трехходовку с участием Эджуке и Марио Фернандеса завершал ударом из центра штрафной Константин Кучаев, но мяч полетел прямо в голкипера Александра Беленова.

Вскоре вратарь выручил после атаки Ивана Облякова, парировав мяч в правом от себя нижнем углу. Однако самый реальный шанс открыть счет упустил Фернандес на экваторе первого тайма. Приняв на грудь мяч после длинного кросса Магнуссона, защитник сборной России хлестко пробил с левой из штрафной, но спас Беленов, огорчив юбиляра – в субботу Фернандес отпраздновал свой 30-й день рождения.

После поданного Бактиером Зайнутдиновым углового мяч от Эджуке срикошетил в руку защитника Александра Сухова. Решение о пенальти рефери Николай Волошин принял не только с помощью Алексея Сухого, отвечающего за VAR. Судье пришлось самому сходить в «кино», 11-метровый он не стал назначать, так как мяч угодил в рукавную часть руки.

Перед свистком на перерыв Никола Влашич и Фернадес вывели на удар неугомонного Эджуке, однако нигериец запустил мяч далеко от ворот.

Только на 56-й минуте хозяева впервые побеспокоили Акинфеева. Сочный удар из-за штрафной Азера Алиева вратарь москвичей уверенно парировал.

Гончаренко бросил в бой свежие силы – Чалова и Кристияна Бистровича. И уже через три минуты они организовали гол. Ворвавшийся слева в штрафную Георгий Щенников прострелил на Чалова, тот сделал скидку назад хорвату под удар, и мяч вонзился в девятку.

Следующий отрезок стал бенефисом Беленова. Голкипер уфимцев продемонстрировал чудкеса прыгучести и реакции, отражая удары армейцев. Один только Чалов мог оформить как минимум дубль.

На 78-й минуте поле покинул Эджуке, хромая. Ему даже носилки предложили, однако нигериец ими не воспользовался.

Хозяева попытались оживить атаку. На поле вышел Дмитрий Сысуев, пропустивший из-за тяжелой травмы 14 месяцев.

Перед финальным свистком в игру дважды вмешался VAR. Сначала смотрели падение в штрафной гостей кого-то из уфимцев, потом игру рукой во владениях Беленова. Криминала не нашли. Так ЦСКА не проиграл «Уфе» 15-й матч по всех турнирах из 15 за историю этого противостояния. А благодаря своей победе и поражению «Сочи» в параллельной игре армейцы вышли на второе место, отставая от «Зенита» всего на одно очко.

Потеснить красно-синих со второго места по итогам 8-го тура может только «Спартак» - если наберет три очка в Казани.

РПЛ. 8-й тур

«Уфа» - ЦСКА - 0:1 (0:0)
Гол: Бистрович, 64.

Турнирная таблица

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Ягудин о работе Медведевой с Орсером: «Русский человек в душе романтик, нам нужны строгие правила»Тарасова поддержала решение Медведевой вернуться к ТутберидзеОвечкину может получить рекордный гонорар уже в следующем году.Тюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин"Любовница" Харламова показала всем свои прелестиБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
ЦСКА продолжил суперсерию против «Уфы» и приблизился к «Зениту» на дистанцию одного очка (видео)
ЦСКА продолжил суперсерию против «Уфы» и приблизился к «Зениту» на дистанцию одного очка (видео)
В 8-м туре РПЛ армейцы победили в Уфе со счетом 1:0 благодаря голу вышедшего на замену Кристияна Бистровича.
20.09.2020 16:05
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Экономика футбола ковидной эпохи: 45 миллиардов потерь
По итогам года клубный футбол потеряет 14 миллиардов долларов.
Видео голов 8-го тура РПЛ
Видео голов 8-го тура РПЛ
Все голы очередного тура премьер-лиги в одном месте.
20.09.2020 16:00
Футбол
Дзюба забил «Уралу» из офсайда, Худобин принес победу «Далласу» в первом матче финала Кубка Стэнли
Дзюба забил «Уралу» из офсайда, Худобин принес победу «Далласу» в первом матче финала Кубка Стэнли
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
20.09.2020 07:54
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
У Миранчука есть шанс стать чемпионом Италии. Стартует новый сезон в серии А
У Миранчука есть шанс стать чемпионом Италии. Стартует новый сезон в серии А
«Советский спорт» представляет главные интриги открывающегося 19 сентября футбольного сезона на Апеннинах. Здесь нам точно есть за кого переживать – это новичок «Аталанты» Алексей Миранчук.
19.09.2020 11:58
Футбол
автор: Артем Зибрак
Стартует чемпионат Германии с лучшим клубом мира и самой интригующей схваткой бомбардиров
Стартует чемпионат Германии с лучшим клубом мира и самой интригующей схваткой бомбардиров
«Советский спорт» представляет новый сезон немецкой бунделиги, который откроется 18 сентября матчем «Бавария» – «Шальке».
18.09.2020 16:56
Футбол
автор: Артем Зибрак
Евгений Ловчев: С таким составом «Динамо» не спасут ни Бердыев, ни Клопп, ни Гвардиола
Евгений Ловчев: С таким составом «Динамо» не спасут ни Бердыев, ни Клопп, ни Гвардиола
Эксперт «Советского спорта» – о вылете «Динамо» из Лиги Европы и возможных кандидатах на пост главного тренера команды.
18.09.2020 14:13
Футбол
автор: Юрий Волохов
Кому поднимать «Динамо» со дна – Семину, Бердыеву, Бувачу? Или все-таки Новикову?
Кому поднимать «Динамо» со дна – Семину, Бердыеву, Бувачу? Или все-таки Новикову?
После оглушительного провала динамовцев в Лиге Европы (поражение 1:2 от тбилисского «Локомотива») пошли разговоры о скорой отставке главного тренера Кирилла Новикова.
18.09.2020 12:04
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
«Хватит сдувать с Филиппа пылинки. Не хочет играть – пусть уходит». Кирьяков о европровале «Динамо»
«Хватит сдувать с Филиппа пылинки. Не хочет играть – пусть уходит». Кирьяков о европровале «Динамо»
Бывший форвард бело-голубых Сергей Кирьяков поделился с «Советским спортом» мнением о поражении команды в Тбилиси от местного «Локомотива» в квалификации Лиги Европы (1:2).
18.09.2020 11:39
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Кто будет тренировать «Динамо» в матче с «Ахматом» после фиаско в Тбилиси? Интриги 8-го тура РПЛ
Кто будет тренировать «Динамо» в матче с «Ахматом» после фиаско в Тбилиси? Интриги 8-го тура РПЛ
«Советский спорт» представляет очередной тур российской футбольной премьер-лиги.
18.09.2020 11:19
Футбол
автор: Иван Сергеев
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 8-го тура РПЛ
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 8-го тура РПЛ
Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской футбольной премьер-лиги.
18.09.2020 10:19
Футбол
автор: Иван Сергеев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика