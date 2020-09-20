ЦСКА продолжил суперсерию против «Уфы» и приблизился к «Зениту» на дистанцию одного очка (видео)

В Уфе холодно и дождливо. Синтетическое поле стадиона «Нефтяник» считается одним из самых тяжелых в РПЛ. Тем не менее, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко с первых минут бросил в бой быстроногого новичка Чидеру Эджуке, оставив в запасе Федора Чалова, Адольфо Гайча, Арнора Сигурдссона. Попал в заявку и залечивший очередную травму Алан Дзагоев.
У хозяев проблемы с атакой, голами и победами. Забито всего пять мячей. Главный бомбардир команды в прошлом сезоне Даниил Фомин перешел в «Динамо». Нападению уфимцев не хватает скорости. Компенсировать этот изъян призвана повышенная мотивация. Особенно у форварда Тимура Жамалетдинова, бывшего армейца, который оказался ЦСКА не нужен.
Отверженный лез из кожи вон, чтобы огорчить свою бывшую команду. Однако его плотный удар в самом дебюте встречи цели не достиг. Как, впрочем, и остальные в первой половине.
У хозяев были подходы к штрафной армейцев, мог убежать один на один с Игорем Акинфеевым Ловро Бизяк, но его накрыл защитник Хердур Магнуссон.
Гости без проблем выходили из-под прессинга и как минимум трижды были близки к голу. На 16-й минуте размашистую трехходовку с участием Эджуке и Марио Фернандеса завершал ударом из центра штрафной Константин Кучаев, но мяч полетел прямо в голкипера Александра Беленова.
Вскоре вратарь выручил после атаки Ивана Облякова, парировав мяч в правом от себя нижнем углу. Однако самый реальный шанс открыть счет упустил Фернандес на экваторе первого тайма. Приняв на грудь мяч после длинного кросса Магнуссона, защитник сборной России хлестко пробил с левой из штрафной, но спас Беленов, огорчив юбиляра – в субботу Фернандес отпраздновал свой 30-й день рождения.
После поданного Бактиером Зайнутдиновым углового мяч от Эджуке срикошетил в руку защитника Александра Сухова. Решение о пенальти рефери Николай Волошин принял не только с помощью Алексея Сухого, отвечающего за VAR. Судье пришлось самому сходить в «кино», 11-метровый он не стал назначать, так как мяч угодил в рукавную часть руки.
Перед свистком на перерыв Никола Влашич и Фернадес вывели на удар неугомонного Эджуке, однако нигериец запустил мяч далеко от ворот.
Только на 56-й минуте хозяева впервые побеспокоили Акинфеева. Сочный удар из-за штрафной Азера Алиева вратарь москвичей уверенно парировал.
Гончаренко бросил в бой свежие силы – Чалова и Кристияна Бистровича. И уже через три минуты они организовали гол. Ворвавшийся слева в штрафную Георгий Щенников прострелил на Чалова, тот сделал скидку назад хорвату под удар, и мяч вонзился в девятку.
Следующий отрезок стал бенефисом Беленова. Голкипер уфимцев продемонстрировал чудкеса прыгучести и реакции, отражая удары армейцев. Один только Чалов мог оформить как минимум дубль.
На 78-й минуте поле покинул Эджуке, хромая. Ему даже носилки предложили, однако нигериец ими не воспользовался.
Хозяева попытались оживить атаку. На поле вышел Дмитрий Сысуев, пропустивший из-за тяжелой травмы 14 месяцев.
Перед финальным свистком в игру дважды вмешался VAR. Сначала смотрели падение в штрафной гостей кого-то из уфимцев, потом игру рукой во владениях Беленова. Криминала не нашли. Так ЦСКА не проиграл «Уфе» 15-й матч по всех турнирах из 15 за историю этого противостояния. А благодаря своей победе и поражению «Сочи» в параллельной игре армейцы вышли на второе место, отставая от «Зенита» всего на одно очко.
Потеснить красно-синих со второго места по итогам 8-го тура может только «Спартак» - если наберет три очка в Казани.
РПЛ. 8-й тур
«Уфа» - ЦСКА - 0:1 (0:0)
Гол: Бистрович, 64.
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