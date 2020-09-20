ЦСКА продолжил суперсерию против «Уфы» и приблизился к «Зениту» на дистанцию одного очка (видео)

В Уфе холодно и дождливо. Синтетическое поле стадиона «Нефтяник» считается одним из самых тяжелых в РПЛ. Тем не менее, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко с первых минут бросил в бой быстроногого новичка Чидеру Эджуке, оставив в запасе Федора Чалова, Адольфо Гайча, Арнора Сигурдссона. Попал в заявку и залечивший очередную травму Алан Дзагоев.

У хозяев проблемы с атакой, голами и победами. Забито всего пять мячей. Главный бомбардир команды в прошлом сезоне Даниил Фомин перешел в «Динамо». Нападению уфимцев не хватает скорости. Компенсировать этот изъян призвана повышенная мотивация. Особенно у форварда Тимура Жамалетдинова, бывшего армейца, который оказался ЦСКА не нужен.

Отверженный лез из кожи вон, чтобы огорчить свою бывшую команду. Однако его плотный удар в самом дебюте встречи цели не достиг. Как, впрочем, и остальные в первой половине.

У хозяев были подходы к штрафной армейцев, мог убежать один на один с Игорем Акинфеевым Ловро Бизяк, но его накрыл защитник Хердур Магнуссон.

Гости без проблем выходили из-под прессинга и как минимум трижды были близки к голу. На 16-й минуте размашистую трехходовку с участием Эджуке и Марио Фернандеса завершал ударом из центра штрафной Константин Кучаев, но мяч полетел прямо в голкипера Александра Беленова.