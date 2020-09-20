Ларссон забил для папы, Медведев чудовищно ошибся, «Спартак» победил Слуцкого в меньшинстве (видео)

Слуцкий, напротив, получил возможность выставить с первых минут Хвичу Кварацхелию , не доигравшего из-за травмы встречу прошлого тура против «Динамо» (1:0). Переживающий игровой кризис нападающий Иван Игнатьев остался у «Рубина» на скамейке запасных (теперь основной форвард команды - Джордже Деспотович ), как и брат спартаковца Зелимхана Бакаева Солтмурад.

Это была первая полноценная очная встреча Леонида Слуцкого и Доменико Тедеско . В заключительном туре прошлого сезона (когда «Спартак» выиграл 2:1), красно-белыми с бровки руководил ассистент главного тренера Андреас Хинкель . Но теперь Тедеско не был дисквалифицирован. И основной проблемой для него стало отсутствие в стартовом составе Самюэля Жиго. Вместо француза пришлось впервые в нынешнем сезоне РПЛ выпускать Илью Кутепова , не впечатлившего уверенностью даже в кубковом матче Кубка России против «Родины» из ПФЛ. Однако эту игру Кутепов провел выше всяких похвал.

Выезд в Казань для болельщиков «Спартака» – всегда особенное событие. В Татарстане разрешили заполнить арену на 70 процентов, так что атмосфера была очень футбольной. Красно-белые шарфы на секторах преобладали. А накануне спартаковские фанаты отметились пешей прогулкой по центру города со своим традиционным исполнением песни «Знаешь ли ты». Болельщики вели себя эмоционально и во время матча. Так громко поддерживали красно-белых, что могло сложиться впечатление, что игра проходит в Москве.

Главной потерей для Слуцкого стало отсутствие удаленного во встрече с «Динамо» Хван Ин Бома. Без корейца пару основных опорников хозяев сформировали Оливер Абильгор и Дарко Йевтич. Швейцарец уже на четвертой минуте «из первого ряда» наблюдал за тем, как Джордан Ларссон открывает счет. В этом эпизоде напортачили едва ли не все казанские футболисты. Михаил Меркулов дважды упустил Романа Зобнина, Йевтич – Бакаева, а Карл Старфельт неудачно прервал проход Зелимхана. Мяч отскочил к Ларссону, и накрыть шведа уже никто не успевал. Так Джордан поздравил с 49-м днем рождения своего легендарного отца - ныне одного из тренеров «Барселоны» Хенрика Ларссона.

Не очень уверенно чувствовал себя и правый защитник хозяев Александр Зуев, уступавший в скорости Айртону. Бразилец дважды только в дебютные минуты прорывался к лицевой линии и в обоих случаях имел очень перспективные направления для передач на партнеров в центр, но слишком долго принимал решения и возможности упускал. Вообще спартаковцы не раз здорово атаковали именно по левой бровке.

Собственно, второй гол оттуда и пришел. Первая подача с фланга не получилась. Тут же мяч подобрал Бакаев и еще раз подал в штрафную. Подменяющий в воротах травмированного Юрия Дюпина Никита Медведев зачем-то попытался выйти на перехват, но просчитался с траекторией и до мяча не дотянулся. Михаил Меркулов просто не успел среагировать, чтобы убрать пятку, и поневоле стал автором автогола.

ОТЛИЧНЫЙ ТАЙМ «СПАРТАКА»

Вообще в первом тайме (особенно первые полчаса) «Спартак» порадовал болельщиков не только забитыми мячами, но и качеством своей игры. Подопечные Тедеско были заряжены на атаку, вовремя переключались с контроля мяча на быстрые выпады, мощно смотрелись на флангах, показали отличное движение и низкий процент брака. Вот только в попытки пробить эта активность конвертировалась плохо. К 40-й минуте спартаковцы нанесли всего два удара (и лишь один в створ). Поправили статистику Айртон и Алекс Крал, хотя их удары были заблокированы.

У Слуцкого был свой план на игру. Хозяева пытались воспользоваться тем, что Наиль Умяров и Крал периодически упускают оппонентов в опорной зоне и позволяют бить по воротам Александра Максименко. После удара Олега Шатова мяч рикошетом от Кутепова прошел рядом со штангой, а выстрел Дениса Макарова в ближней девятке прервал великолепный прыжок Максименко. Опасность составляли и подборы после стантартов – они стабильно оставались за хозяевами, после чего следовал очередной удар. В итоге за 45 минут их набралось 8 – в два раза больше, чем у спартаковцев, так что и «Рубин» в атаке смотрелся добротно.

Казанцы слишком нервничали – не только ошибались, но и фолили в эпизодах, которые того не требовали. Кварахцелия после потери мяча руками схватил Зобнина, а Абильгор в середине поля срубил в Эсекиэля Понсе. Лишь в последние 10-15 минут первого тайма им удалось прибрать инициативу к рукам и окружить штрафную Максименко. Правда, в завершение следовали навесы, а весь верх снимали спартаковские защитники.

МОМЕНТЫ МАКАРОВА, УДАЛЕНИЕ МАСЛОВА

На второй тайм казанцы вышли на несколько минут раньше соперника. Их заряженность была видна невооруженным глазом и на поле. Макаров сразу убежал от Айртона (бразилец, правда, даже не попытался закрыть свою зону), ушел в сторону от Георгия Джикии и с острого угла опасно пробил мимо дальней штанги. Уже в следующей атаке полузащитник повторил свой прием, вновь обыграв Джикию во внешнюю сторону. В последний момент его догнал Айртон, попавший то ли в мяч, то ли в ногу оппонента. Арбитр Кирилл Левников на пару с ассистентом VAR продолжили игру. И в будущем защитники теряли Макарова, позволяя ему создавать опасность.

Спартаковцы все могли решить в начале второго тайма. Зобнин нашел Ларссона в нескольких метрах от ворот, но швед из убойной позиции пробил над перекладиной. Слуцкий решил, что дальше рисковать нельзя и убрал с поля проигравшего фланг Зобнину Меркулова. Вместо него вышел Филип Уремович, расположившийся на правом краю, а на противоположную бровку ушел Александр Зуев.

Второго гола Ларссона очень не хватало москвичам. «Рубин» после перерыва имел очень большое преимущество и регулярно на флангах вспарывал оборону гостей. Больше в дриблинге стало получаться у Хвичи. Его оппонент Павел Маслов висел на желтой карточке и рисковал получить вторую. Так оно и получилось. Самое забавное, что Тедеско к моменту рокового фола защитника уже подготовил замену – Илья Гапонов стоял на бровке в ожидании выхода на поле. Однако появился он в тот момент, когда команда осталась в меньшинстве. Тедеско пришлось снять с игры отлично проведшего час игры Ларссона.

ШТУРМ ВОРОТ МАКСИМЕНКО

Последние полчаса «Спартак» провел в меньшинстве и, понятное дело, большую часть времени оборонялся. Слуцкий выпустил на эндшпиль двух нападающих. В пару к Деспотовичу вышел Игнатьев. Было видно, как с каждой минутой красно-белые все сильнее устают. Но надо отдать должное Кралу и Умярову. Если в первом тайме они пару раз позволили пробить из позиции напротив ворот, то теперь очень плотно закрывали оппонентов и свободы им не давали. Наиль так вообще совершил несколько классных отборов.

Очень здорово действовал в центре обороны и Кутепов, выигравший практически все верховые единоборства. Так что вся острота приходила с флангов и полуфлангов. Особенно «старался» Айртон, через раз возвращавшийся в оборону. Джикия несколько раз напихал партнеру, но никак на него не повлиял. Бразилец очень любит бежать к чужим воротам и совсем не любит – к своим.

Все замены тренеров были понятны и читаемы. Тедеско выпустил вместо Бакаева сильного и в единоборствах, и в дриблинге Остона Урунова, а Умярова заменил еще один боец Андрей Ещенко. Слуцкий отреагировал выходом Солтмурада Бакаева, с появлением которого хозяева перешли на игру в три защитника (одного из них играл Абильгор). Вообще редко можно встретить, чтобы тренер за игру заменил сразу троих защитников...

Горячих подходов у хозяев действительно было много, а вот до полноценных голевых моментов дело, как ни странно, почти не доходило. Если партнерам не удавалось помешать пробить, в дело включался Максименко, проведший прекрасный матч. Не без его помощи «Спартак» удержал преимущество и догнал «Зенит» по количеству набранных очков. Кажется, в нынешнем сезоне у нас и правда будет чемпионская гонка, в которой помимо двух вышеназванных клубов готовы принять участие ЦСКА и «Краснодар». Но и «Рубин» заслуживает комплементов. Очень хорошая игра в исполнении обеих команд.

РПЛ. 8-й тур

«Рубин» - «Спартак» - 0:2 (0:2)

Голы: Ларссон, 4 – 0:1. Меркулов, 21 – в свои ворота – 0:2.

«Рубин»: Медведев, Зуев (И. Игнатьев, 67), Старфельт (С. Бакаев, 77), Бегич, Меркулов (Уремович, 53), Йевтич, Абильгор, Шатов, Кварацхелия, Макаров, Деспотович.

«Спартак»: Максименко, Маслов, Кутепов, Джикия, Зобнин, Крал, Умяров (Ещенко, 77), Айртон, З. Бакаев (Урунов, 76), Э. Понсе (Соболев, 88), Ларссон (Гапонов, 62).

Предупреждения: Кварацхелия, 24. Абильгор, 30. Маслов, 30. Максименко, 61. Урунов, 81. Макаров, 90+3. Йевтич, 90+4.

Удаление: Маслов, 61 (2 жк).

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

Турнирная таблица