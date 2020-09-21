Сергей Хусаинов: Матюнин вслед за Турбиным подставил Карасева с голом Дзюбы и должен быть отстранен

И вот непонятно, если Алексей Еськов был отстранен после скандального решения в матче первого тура «Спартак» - «Сочи», как поступят с Матюниным? Это ведь исключительно его ошибка. Его тоже отстранят?

А теперь отличился Матюнин, причем в эпизоде, который не требовал трактовки – только констатации факта. И вот такими действиями судьи сами провоцируют разговоры о том, что это может быть некий заказ. А как иначе это понимать? Человек напрямую вмешивается в ход матча, его результат и, как следствие, распределение команд в турнирной таблице.

Буквально в прошлом туре Турбин подставил Карасева в эпизоде с падением спартаковца Айртона в штрафной ЦСКА. Карасев указал от ворот, а ассистент VAR еще и желтую бразильцу через него «передал». Хотя там скорее был пенальти и уж симуляции точно не было никакой.

Единственный по-настоящему скандальный эпизод случился в Екатеринбурге, где арбитры засчитали гол Артема Дзюбы , забитый из очевидного офсайда. Сергей Карасев по подсказке лайнсмена сначала определил вне игры, но на авансцену очередной раз вышел ассистент VAR. На сей раз это был Алексей Матюнин. Они с Евгением Турбиным одного поля ягодки, им надо за руки взяться...

- Шесть матчей восьмого тура с точки зрения судейства прошли почти гладко, - считает Хусаинов. - Даже в спорных эпизодах игр «Уфа» - ЦСКА (0:1) и «Рубин» - «Спартак» (0:2) я согласен с решениями арбитров. Напомню, на 23-й минуте матча в Уфе мяч после удара головой Чидеры Эджуке попал в руку защитнику хозяев. Это был игровой эпизод, уфимец не искал выгоду, просто мяч так неудачно отскочил от соперника. В Казани было падение в чужой штрафной Дениса Макарова , но и тут пенальти было ставить не за что, поскольку Айртон выбил у него мяч, а атакующий игрок упал уже по инерции. Точно так же не вызывает никаких сомнений справедливость удаления Павла Маслова.

И возникает еще вопрос. Вот VAR внес новую философию в судейство. Раньше главный арбитр был главным во всем, а теперь ассистент у монитора может его решение изменить. Здорово, что технологии могут мерить офсайды по ленточкам, но за все действия судейской бригады отвечает-то главный арбитр. А тут что получается, что последнее слово за варовцем? А зачем тогда арбитр в поле? Пусть варовец сидит и судит от монитора. И как вообще такое может быть, что арбитр более высокой квалификации Карасев должен подчиняться менее квалифицированному Матюнину?

Сергей Хусаинов

Не очень понятно и то, как из этой ситуации выходить, если смотреть не на этот матч, а более глобально. Арбитры ошибаются, садятся за VAR и продолжают ошибаться оттуда. И что делать? Отодвинуть от работы. Но заменить их, к сожалению, некем. Парадоксальная ситуация. Ошибки накладываются на ошибки, все это будоражит футбольную общественность.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев сколько угодно может говорить о том, что пускай сначала судейский комитет выставит картинку голевого эпизода, но уже поздно – очки в таблице зафиксированы. Теперь это как мертвому припарки. В связи с этим вспоминается такая история.

Был в РПЛ такой арбитр - Владимир Петтай, Царство ему небесное. В бытность мою руководителем судейского департамента я был вызван к начальству с настоятельной просьбой затащить его в высшую лигу, на что я ответил: «Ни разу его не видел, количество и качество игр не знаю. Поэтому мой ответ – нет».

И вот когда я ушел, смотрю – всплывает в премьер-лиге. Далее – 2006 год, ЦСКА играет с «Зенитом» (1:0). Матч получился очень скандальным, потому что единственный гол был забит Даниэлом Карвальо с пенальти, которого не было (а еще в двух эпизодах судьи ошибочно зафиксировали офсайд у Андрея Аршавина, отменив гол и сорвав выход один на один. – Прим. ред.).

Зенитовцы были возмущены судейством, и абсолютно справедливо. Будущий президент РФС Сергей Фурсенко вообще предлагал переиграть матч, но было ясно, что это нереально – тогда столько матчей придется переигрывать. И в разговоре с журналистами я тогда сказал, что проблема не в Петтае, а в тех руководителях, которые его туда назначили. Были ребята и посильнее, но руководитель коллегии арбитров назначил его.

А в 2011 году произошла трагедия – потерпел катастрофу самолет, на котором Петтай летел в родной Петрозаводск. Так вот летел он из Владикавказа, где праздновал день рождения Александр Стельмах, работавший в том матче пятилетней давности… в ЦСКА вместе с Валерием Газзаевым. Был на том празднике не только он, но, например, и Юрий Чеботарев. Конечно, это не возбраняется, но зачем это в принципе делать? Так тайное становится явным. Об умерших либо хорошо, либо ничего, но есть вот какие-то небесные силы…

Тот же Матюнин начинал со скандалов, еще при Виталии Мутко игроков другой национальности «чурками» называл. Его отец Валерий Матюнин был членом президиума Московской федерации футбола и возглавлял комитет ветеранов, но Алексей – в судействе абсолютно случайный человек. И это не только мое мнение, но и других опытных арбитров со стажем. Александру Дюкову не до этого, Виктор Кашшаи обо всем этом и знать не знает. Ему дали команду, сказали: «Строй!» Ашот Хачатурянц тоже новый человек...

Так что подобные ситуации будут продолжаться и в дальнейшем, пока не произойдет решительных изменений именно в качестве судейства, его организации, обучении и подборе кадров.

Турнирная таблица РПЛ