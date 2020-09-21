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Сергей Хусаинов: Матюнин вслед за Турбиным подставил Карасева с голом Дзюбы и должен быть отстранен
21 сентября 17:34
автор: Артем Зибрак

Сергей Хусаинов: Матюнин вслед за Турбиным подставил Карасева с голом Дзюбы и должен быть отстранен

Бывший арбитр ФИФА разобрал для «Советского спорта» самый скандальный эпизод 8-го тура РПЛ – засчитанный гол Артема Дзюбы в ворота «Урала».

- Шесть матчей восьмого тура с точки зрения судейства прошли почти гладко, - считает Хусаинов. - Даже в спорных эпизодах игр «Уфа» - ЦСКА (0:1) и «Рубин» - «Спартак» (0:2) я согласен с решениями арбитров. Напомню, на 23-й минуте матча в Уфе мяч после удара головой Чидеры Эджуке попал в руку защитнику хозяев. Это был игровой эпизод, уфимец не искал выгоду, просто мяч так неудачно отскочил от соперника. В Казани было падение в чужой штрафной Дениса Макарова, но и тут пенальти было ставить не за что, поскольку Айртон выбил у него мяч, а атакующий игрок упал уже по инерции. Точно так же не вызывает никаких сомнений справедливость удаления Павла Маслова.

Единственный по-настоящему скандальный эпизод случился в Екатеринбурге, где арбитры засчитали гол Артема Дзюбы, забитый из очевидного офсайда. Сергей Карасев по подсказке лайнсмена сначала определил вне игры, но на авансцену очередной раз вышел ассистент VAR. На сей раз это был Алексей Матюнин. Они с Евгением Турбиным одного поля ягодки, им надо за руки взяться...

Буквально в прошлом туре Турбин подставил Карасева в эпизоде с падением спартаковца Айртона в штрафной ЦСКА. Карасев указал от ворот, а ассистент VAR еще и желтую бразильцу через него «передал». Хотя там скорее был пенальти и уж симуляции точно не было никакой.

А теперь отличился Матюнин, причем в эпизоде, который не требовал трактовки – только констатации факта. И вот такими действиями судьи сами провоцируют разговоры о том, что это может быть некий заказ. А как иначе это понимать? Человек напрямую вмешивается в ход матча, его результат и, как следствие, распределение команд в турнирной таблице.

И вот непонятно, если Алексей Еськов был отстранен после скандального решения в матче первого тура «Спартак» - «Сочи», как поступят с Матюниным? Это ведь исключительно его ошибка. Его тоже отстранят?

И возникает еще вопрос. Вот VAR внес новую философию в судейство. Раньше главный арбитр был главным во всем, а теперь ассистент у монитора может его решение изменить. Здорово, что технологии могут мерить офсайды по ленточкам, но за все действия судейской бригады отвечает-то главный арбитр. А тут что получается, что последнее слово за варовцем? А зачем тогда арбитр в поле? Пусть варовец сидит и судит от монитора. И как вообще такое может быть, что арбитр более высокой квалификации Карасев должен подчиняться менее квалифицированному Матюнину?

Сергей Хусаинов

Не очень понятно и то, как из этой ситуации выходить, если смотреть не на этот матч, а более глобально. Арбитры ошибаются, садятся за VAR и продолжают ошибаться оттуда. И что делать? Отодвинуть от работы. Но заменить их, к сожалению, некем. Парадоксальная ситуация. Ошибки накладываются на ошибки, все это будоражит футбольную общественность.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев сколько угодно может говорить о том, что пускай сначала судейский комитет выставит картинку голевого эпизода, но уже поздно – очки в таблице зафиксированы. Теперь это как мертвому припарки. В связи с этим вспоминается такая история.

Был в РПЛ такой арбитр - Владимир Петтай, Царство ему небесное. В бытность мою руководителем судейского департамента я был вызван к начальству с настоятельной просьбой затащить его в высшую лигу, на что я ответил: «Ни разу его не видел, количество и качество игр не знаю. Поэтому мой ответ – нет».

И вот когда я ушел, смотрю – всплывает в премьер-лиге. Далее – 2006 год, ЦСКА играет с «Зенитом» (1:0). Матч получился очень скандальным, потому что единственный гол был забит Даниэлом Карвальо с пенальти, которого не было (а еще в двух эпизодах судьи ошибочно зафиксировали офсайд у Андрея Аршавина, отменив гол и сорвав выход один на один. – Прим. ред.).

Зенитовцы были возмущены судейством, и абсолютно справедливо. Будущий президент РФС Сергей Фурсенко вообще предлагал переиграть матч, но было ясно, что это нереально – тогда столько матчей придется переигрывать. И в разговоре с журналистами я тогда сказал, что проблема не в Петтае, а в тех руководителях, которые его туда назначили. Были ребята и посильнее, но руководитель коллегии арбитров назначил его.

А в 2011 году произошла трагедия – потерпел катастрофу самолет, на котором Петтай летел в родной Петрозаводск. Так вот летел он из Владикавказа, где праздновал день рождения Александр Стельмах, работавший в том матче пятилетней давности… в ЦСКА вместе с Валерием Газзаевым. Был на том празднике не только он, но, например, и Юрий Чеботарев. Конечно, это не возбраняется, но зачем это в принципе делать? Так тайное становится явным. Об умерших либо хорошо, либо ничего, но есть вот какие-то небесные силы…

Тот же Матюнин начинал со скандалов, еще при Виталии Мутко игроков другой национальности «чурками» называл. Его отец Валерий Матюнин был членом президиума Московской федерации футбола и возглавлял комитет ветеранов, но Алексей – в судействе абсолютно случайный человек. И это не только мое мнение, но и других опытных арбитров со стажем. Александру Дюкову не до этого, Виктор Кашшаи обо всем этом и знать не знает. Ему дали команду, сказали: «Строй!» Ашот Хачатурянц тоже новый человек...

Так что подобные ситуации будут продолжаться и в дальнейшем, пока не произойдет решительных изменений именно в качестве судейства, его организации, обучении и подборе кадров.

Турнирная таблица РПЛ

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