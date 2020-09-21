Украинец Ордец забил на 91-й минуте, Шунин спас, отставка Новикова откладывается (видео)

Новиков против «Ахмата» не смог выставить сразу трех важных игроков – Сергей Паршивлюк и Николай Комличенко отбывали дисквалификацию за удаления в игре с «Рубином» (0:1), а Максимилиан Филипп получил повреждение в Тбилиси и не попал даже в заявку. В итоге шанс получили два воспитанника бело-голубых 21-летние Сергей Слепов (справа в обороне) и Евгений Грулев.

На это творчество же надо было потратить время и краску 🤪! И да, самое время поддержать любимую команду ?как там говорится -славься клуб спокойно , мы всегда с тобой 😜😂😜😂 pic.twitter.com/7fBBxxZmow

Впрочем, фанаты добавили адреналина – на трибуне появился огромный баннер со словами «Спасибо за евросезон». А рядом можно было увидеть нарисованный загранпаспорт с подписью «Ожидания» и билет «Единый» с подписью «Реальность». Даже Владислав Радимов не прошел мимо такой саркастичной «поддержки».

После поражения в квалификации Лиги Европы от тбилисского «Локомотива» (1:2) каждый следующий матч может стать последним в «Динамо» для главного тренера Кирилла Новикова. Так что задача на встречу с «Ахматом» для хозяев формулировалась предельно просто. Реабилитироваться перед оскорбленными грузинским фиаско болельщиками.

Впервые вышел в основе и 22-летний новичок «Динамо» Даниил Лесовой. С ним атакующий блок полузащиты претерпел серьезные изменения – Клинтон Нжи ушел на правый фланг, а Себастьян Шиманьски – на позицию под нападающим. Точнее, так было в первые 15-20 минут первого тайма и после перерыва, на остальные полчаса вингеры поменялись местами. Кроме них вышел в основе и 22-летний опорник Никола Моро, заменивший опытного Шарля Каборе. Получился, наверное, один из самых молодых составов «Динамо» в истории. Среди полевых только Иван Ордец и Нжи были 23 лет.

У Андрея Талалаева кадровых проблем почти не было (только Андрей Семенов из сборной вернулся с травмой), но после двух поражений подряд в составе «Ахмата» тоже произошли существенные изменения. В запасе остались Георгий Шелия, Александр Пуцко, Ризван Уциев, Олег Иванов, Евгений Харин, Георгий Мелкадзе и Андрес Понсе. При этом по именам гости смотрелись не хуже соперника. Это был точно не тбилисский «Локомотив».

ЖЕЛАНИЯ БОЛЬШЕ, ЧЕМ МАСТЕРСТВА

Динамовская молодежь очень хотела проявить себя. Особенно старался нападающий Грулев, регулярно оказывавшийся в центре внимания. Но игра показала, что пока ему при всем таланте сложновато выходить в основе в столь амбициозном клубе РПЛ. В центр нападения Новиков мог отрядить Сильвестра Игбуна или того же Нжи, но, зная любовь Талалаева к прессингу в исполнении его команд, решил довериться самым скоростным игрокам. Поэтому камерунец оказался на краю, где имел больше свободного пространства для рывка по самой бровке или между центральным и крайним защитником. Временами получалось неплохо, но активности и точности ему слишком уж не хватало.

У грозненцев самая острая зона атаки была на том же фланге, где молодой Слепов противостоял одному из лучших дриблеров РПЛ Бернарду Берише. Косовар старался чаще идти в обводку, которую завершал или точной передачей, или собственным ударом. В первом случае получалось опаснее. Исмаэл, получивший мяч от партнера транзитом через Артема Тимофеева, имел роскошный момент для удара, но пробил сколь точно в угол, столь и слабо, позволив Антону Шунину записать в актив очередной красивый сейв, коих в его карьере уже не счесть. Однако и Бериша сделал за тайм намного меньше, чем от него ждали. Слепов при помощи Романа Евгеньева и, как ни странно, Дмитрия Скопинцева, прибегавшего с противоположной бровки, справились с Бернардом.

Момент Исмаэла был не самым ярким в первые 45 минут. Еще более классный шанс имел Владимир Ильин, головой в падении замыкавший подачу Максима Ненахова справа. Шунину откровенно повезло, что удар с нескольких метров пришелся точно в него, так что ему есть что обсудить с Евгеньевым, упустившим своего оппонента. В итоге гости превзошли соперника и по ударам (7-6), и по попаданиям в створ (2-1).

Гол Ордеца вторым ударом в створ

После перерыва динамовцы бросились в атаку с удвоенной энергией и стали заметно чаще владеть мячом, с каждой минутой все сильнее прибирая инициативу себе. Апогеем этого преимущества стал безумной силы выстрел Лесового в перекладину. Гудиев даже не успел поднять руки, но, на него счастье, мяч отскочил в поле.

Талалаев видел, к чему все идет, и за пару минут до этого выпустил Евгения Харина и Андреса Понсе. Новиков ответил заменой Слепова на Заурбека Плиева. Молодой защитник, безусловно, может занести этот матч себе в актив. До конца он не доиграл, вероятно, лишь потому, что висел на желтой карточке и если бы хотя бы раз не успел за Беришей, вынужден был бы фолить, что могло бы привести к удалению. Новиков рисковать не хотел.

Хозяева по-прежнему имели значительное преимущество и нанесли массу ударов, но никак не могли попасть в створ, поскольку большинство попыток были или неподготовленные, или из сложного положения. С 80-й минуты грозненцы играли в меньшинстве после удаления Мирослава Богосаваца, заработавшего две желтые в течение четырех минут. К тому моменту Талалаев провел четыре замены из пяти возможных, полностью поменяв всю атакующую группу игроков, и оказался в сложном положении. О попытках вырвать победу по заранее продуманному плану (а это явно был план) речи уже не шло.

В результате «Ахмат» не дотерпел до финального свистка совсем чуть-чуть. Всего лишь вторым ударом в створ Ордец после розыгрыша углового рикошетом от защитника направил мяч в угол ворот Гудиева. Парадоксальным образом, до сего момента хозяева ни разу не создали с многочисленных составом ничего интересного, а тут сразу такой важный гол. Победы, правда, все равно могло не случиться. В следующей Шунин вновь спас партнеров после еще одного удара в упор после подачи слева. Эпизод был очень похож на тот, что был Ильин и завершился также – великолепным сейвом вратаря.

Оценивая произошедшее на поле, хочется сказать, что «Ахмат» имел великолепные моменты и поражения не заслужил, однако бело-голубым победный результат был намного нужнее, поскольку в противоположном случае могли лишиться наставника. Меж тем, они совсем не выглядят безнадежно, хорошо двигаются, много атакуют и в целом здорово выглядят структурно, но все упирается в отсутствие результата и ставку самого тренера на молодой и даже сырой материал, которому требуется время, чтобы реализовать свой потенциал и начать стабильно побеждать в РПЛ. Уже скоро битвы с «Краснодаром», ЦСКА и «Сочи».

РПЛ. 8-й тур

«Динамо» - «Ахмат» - 1:0 (0:0)

Гол: Ордец, 90+1.

«Динамо»: Шунин, Слепов (З. Плиев, 70), Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Фомин, Моро, Нжи, Шиманьски (Игбун, 87), Лесовой, Грулев.

«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель, Нижич, Богосавац, Швец, Быстров (Харин, 55), Исмаэл (Иванов, 77), Тимофеев, Бериша (Мелкадзе, 77), Ильин (А. Понсе, 55).

Предупреждения: Швец, 27. Слепов, 31. Ильин, 48. Грулев, 65. Богосавац, 76. Тимофеев, 82. Лесовой, 87. Ордец, 90+3.

Удаление: Богосавац, 80 (2 жк).

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

Турнирная таблица