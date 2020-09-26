У Азмуна и Дзюбы – 31 гол в 2020 году, а «Зенит» снова на первом месте (видео)

После того, как «Спартак» набрал три очка в Саранске (победа 2:0 над «Тамбовом»), команде Сергея Семака необходимо было обыгрывать уфимцев, чтобы вернуть лидерство в таблице. Впрочем, красно-белых питерцы по-прежнему опережают лишь по разности забитых и пропущенных мячей, которую им удалось еще улучшить. Теперь она составляет +15!

«Уфа», находящаяся в глубоком кризисе после летней распродажи (башкирский клуб потерял Остона Урунова и Даниила Фомина и не нашел никого взамен), довольно быстро сдалась на волю победителям. В первом тайме за «Зенит» забили Артем Дзюба и Сердар Азмун. После перерыва отличились они же, причем капитан сине-бело-голубых сделал это дважды – и, таким образом, оформил хет-трик. А в самой концовке черту под разгромом подвел Алексей Сутормин.

Этот хет-трик стал для Дзюбы первым с 19 октября 2019 года, когда он трижды поразил ворота «Ростова» (6:1). Если же брать совметсную результативность Дзюбы и Азмуна, то в в 2020 году эта парочка наколотила 31 мяч за «Зенит». 15 из них на счету россиянина, 16 – на счету иранца.

Правда, Азмун доиграть матч не смог. Его увезли с поля на электромобиле с подозрением на травму бедра. Также из-за повреждения был заменен Малком, что не может не беспокоить в преддверии старта Лиги чемпионов, до которого остались считанные недели.

«Зенит» снова делит лидерство в РПЛ-2020/21 со «Спартаком». Завтра, 27 сентября к московско-питрескому дуэту может вплотную подянуться ЦСКА. Но для этого красно-синим необходимо победить в воскресном дерби «Локо».

Добавим, что Дзюба и Азмун догнали Кристиана Нобоа из «Сочи»: все трое забили по 6 голов в РПЛ-2020/21 и делят лидерство в списке лучших бомбардиров. При этом Дзюба вышел на первое место по системе «гол+пас» с показателем «6+2».

РПЛ. 9-й тур

«Зенит» – «Уфа» – 6:0 (2:0)

Голы: Азмун, 24 – 1:0. Дзюба, 32 – с пенальти – 2:0. Азмун, 61 – 3:0. Дзюба, 72 – 4:0. Дзюба, 88 – 5:0. Сутормин, 90+2 – 6:0.

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