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День России после дня Украины? «Краснодар» может подарить стране футбольный сезон мечты
30 сентября 10:17
автор: Дмитрий Кузнецов

День России после дня Украины? «Краснодар» может подарить стране футбольный сезон мечты

Если краснодарцы пройдут ПАОК (дома они победили 2:1), то Россия впервые в истории будет представлена в групповом турнире Лиги чемпионов тремя клубами. Там «быков» уже ждут «Зенит» и «Локо».

ЛУЧ СВЕТА В ПОЛНОМ МРАКЕ

«Ни былой, ни грядущей минуте не верь, верь минуте текущей…» Омар Хайям в ХII веке сформулировал позицию на все случаи жизни. Особенно полезно об этом думать, когда на душе неспокойно и слишком боязно заглядывать в обозримое будущее, а о прошлом так вовсе лучше не вспоминать. Написано словно для нынешней ситуации с выступлением наших клубов в еврокубках.

Позади – полный мрак: провал «Динамо» в игре квалификации Лиги Европы с бедненьким тбилисским «Локомотивом», неожиданная катастрофа «Ростова» там же с «Маккаби». Евросезон еще толком не начался, а уже вовсю слышны разговоры о новом уровне пробитого нашим бездонным футболом дна. У России минус два клуба из шести в еврокампании-2020/21. И печальные, как видится сегодня, перспективы в Лиге чемпионов.

«Зенит» в последних матчах давал много поводов для волнений и никак не усиливается перед ответственными стартами. «Локомотив» усилился, но непонятно кем, потеряв своих лидеров и место среди лидеров РПЛ. А в «Краснодар» с 36-летним тренером Мурадом Мусаевым мало кто вообще верит.

Между тем от «быков» сегодня зависит очень многое. Одна их успешная игра способна перевернуть с ног на голову все наше впечатление о евросезоне. «Краснодару» играть на выезде ответный матч с клубом ПАОК. И в случае успеха команда Мусаева окажется третьим представителем России в групповом турнире Лиги чемпионов. Такого ранее не было никогда, и в ближайшей перспективе следующих лет не будет точно.

ПОПЫТКА НОМЕР ШЕСТЬ

За пятилетку мы стали свидетелями большого количества европровалов со стороны наших ведущих коллективов, что привело к растрате завоеванных предшественниками позиций в рейтинге УЕФА. Россия давно пропустила вперед на заветное шестое место Португалию. Уже со следующего сезона в группу ЛЧ напрямую попадает только один наш клуб, второй ждет сито квалификации.

Но это мы о дне грядущем, а в текущем у нас есть уникальный шанс. И пока хочется насладиться этим волнительным моментом. Попыток «стать третьим» в группе ЛЧ у команд премьер-лиги было пять. И все завершались фиаско. В 2009-м в третьем квалификационном раунде оступилось «Динамо», проиграв шотландскому «Селтику». Через год не смог пройти «Осер» в раунде плей-офф «Зенит». В 2011-м также на французах споткнулся «Рубин», пропустив в группу «Лион». Потом был семилетний перерыв в русских попытках, а в 2018 и 2019 годах «Спартаку» и «Краснодару» дорогу преграждали греки - ПАОК и «Олимпиакос».

А ведь многие полагали, что «Краснодару» с конкурентом в борьбе за попадание в групповой этап ЛЧ-2020 повезло. Однако в квалификации нынешний ПАОК убрал со своего пути амбициозные «Бешикташ» и «Бенфику», опытных еврокубковых бойцов. Да и в первом матче в Краснодаре греки показали класс, хотя и проиграли 1:2. Чем превосходит турок и португальцев клуб Сергея Галицкого? Да ничем. Ни составом, ни классом и опытом тренера.

ПО ОМАРУ ХАЙЯМУ

Кстати, о фигуре Мусаева. Совсем недавно, в летнюю доигровку мэтр спортивной тележурналистики Геннадий Орлов назвал Мурада Олеговича «никаким» тренером наряду с Кириллом Новиковым, во вторник уволенным из «Динамо» (аукнулся наставнику бело-голубых провал в Грузии). С динамовским рулевым Орлов, как видим, попал в точку.

Но вот как раз о «Краснодаре» не скажешь, что совсем никакая у команды игра. Те же «Химки» (в отличие от «Динамо») подопечные Мусаева разнесли в пух и прах – 7:2 в восьмом туре. А в девятом «быки» увезли очко из Сочи, где сегодня способен оступиться любой клуб чемпионата России. Настолько прибавили южане в коронавирусный период. Так что оптимизм по поводу того, что «Краснодар» способен не проиграть в Салониках, есть.

Дома наша команда взяла верх со скользким счетом, не шибко хорошим в стратегии двухматчевого противостояния, и показав не слишком качественный футбол, но шансы на общий успех победа 2:1 оставляет неплохие. Потому как коронавирус сдул с трибун зрителей в турнирах под эгидой УЕФА, а играть в Греции с болельщиками и без них – это две громаднейшие разницы. Пустые трибуны в данном случае – в нашу пользу.

Опасения вызывает разве что здоровье ряда лидеров. Швед Маркус Берг может пропустить игру из-за повреждения. Под вопросом участие в матче другого форварда – Вандерсона, а также защитников Сергея Петрова и Кайо. Сыграют или нет – узнаем сегодня, как и то, способно ли отразиться их отсутствие на игре «Краснодара». Очень хочется не думать о плохом, пока есть шанс на очень хорошее.

Да даже не шанс, а самый настоящий шансище. Когда такое еще увидим? Одна игра, в которой «Краснодару» хватит ничьей с командой не из топ-5 европейских лиг, отделяет российский клубный футбол от уникального достижения. А потому стоит насладиться текущим моментом, не думая о возможном новом европровале. Как говаривал великий философ, «верь минуте текущей, будь счастлив теперь…»

Получился же накануне, 29 сентября, в Лиге чемпионов день Украины. Киевское «Динамо» вышло в группу впервые с 2016 года. А украинский тренер Сергей Ребров впервые за 25 лет вывел в основную стадию главного еврокубка венгерский «Ференцварош». Так почему бы 30 сентября не стать днем России в ЛЧ?

Лига чемпионов. Квалификация. Раунд плей-офф. Ответные матчи

30 октября

22.00 (мск)

ПАОК - «Краснодар» (первый матч - 1:2)

«Мидтьюлланд» - «Славия» (первый матч - 0:0)

«Зальцбург» - «Маккаби» Т-А (первый матч - 2:1)

Результаты:

«Омония» - «Олимпиакос» - 0:0 (0:2), «Ференцварош» - «Мольде» - 0:0 (3:3), «Динамо» К - «Гент» - 3:0 (2:1)

Определившиеся участники группового турнира (29 из 32, жеребьевка - 1 октября):

«Бавария»

«Севилья»

«Реал»

«Ливерпуль»

«Ювентус»

«ПСЖ»

«Зенит»

«Порту»

«Барселона»

«Атлетико»

«Ман Сити»

«МЮ»

«Шахтер»

«Боруссия» Д

«Челси»

«Аякс»

«Динамо» К

«Лейпциг»

«Интер»

«Олимпиакос»

«Лацио»

«Аталанта»

«Локомотив»

«Марсель»

«Брюгге»

«Боруссия» М

«Башакшехир»

«Ренн»

«Ференцварош»

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