ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Александр Дюков: Хочется, чтобы матч «Спартак» – «Зенит» обошелся без ключевых судейских ошибок
30 сентября 18:00
автор: Юлия Григорьевская

Александр Дюков: Хочется, чтобы матч «Спартак» – «Зенит» обошелся без ключевых судейских ошибок

Президент РФС провел брифинг в онлайн-режиме по итогам очередного заседания исполкома.

- На Россию, судя по всему, накатывает вторая волна коронавируса. Может ли это привести к закрытию трибун для болельщиков?
- Динамика негативная. Поэтому мы готовимся к разным сценариям. Но, по крайней мере, для приостановки чемпионата на данный момент предпосылок нет. В РПЛ эпидемия коснулась только «Ротора». Накопленный летом опыт позволяет свести риски к минимуму. Мы видим, как работает медицинский регламент. И насколько важно его соблюдать. А вопрос допуска болельщиков на трибуны находится в ведении региональных властей.

Сейчас обсуждается тема возможного сокращения числа участников премьер-лиги до 10-12 команд. Как вы относитеськ этой идее? И будет ли она обсужаться при принятии стратегии развития российского футбола до 2025 года?
- Мне ничего не известно о подобных обсуждениях. Но вопрос об увеличении числа матчей с более высокой интенсивностью на повестке стоит. Мы не можем не замечать неудач наших клубов в еврокубках. Очевидно, нам нужно переходить на более атакующие варианты игры. Чтобы потом легко подстраиваться к более скоростному и силовому футболу в турнирах УЕФА. Пока многие команды РПЛ застряли в нулевых. Им необходимо меняться, ориентируясь на лучшие европейские образцы. При этом о сокращении премьер-лиги речь не идет. Наоборот, я был бы рад, если бы число участников увеличилось до 18. Однако каждый клуб должен прочно стоять на ногах, не иметь финансовых проблем. Поставщики очков в элитном дивизионе не нужны. Чем острее будет конкуренция, тем выше будут результаты наших топ-команд в еврокубках.

- Каково финансовое положение РФС? В бюджете действительно прописаны доходы в размере 7 миллиардов рублей?
- Конечно, из-за пандемии часть доходов выпала. Мы же планировали участие сборной России в Евро, проведение матчей Лиги наций со зрителями. Но это не критическое падение. Все партнеры РФС полностью выполняют обязательства. Поменяв формат Кубка России, нам удалось в три раза увеличить поступления по этому турниру. Призовой фонд вырос в десять раз! По сравнению с 2019 годом объем доходов повысился. С поправкой на пандемию это отличный результат.

- Как бы вы охарактеризовали судейство в РПЛ? Справляются ли руководители этого направления со своими задачами?
- Я вижу прогресс. В последних турах скандалов вообще не помню. И в целом начало этого сезона проходит в более спокойной обстановке, чем концовка предыдущего. Если взять одинаковые отрезки в девять туров, число ключевых ошибок судей уменьшилось с 46 до 37. Плохо, что в некоторых ситуациях не помогает VAR. Набралось уже четыре ошибки с применением видеоповторов. Например, такая случилась в матче «Урал» - «Зенит», когда был засчитан гол Артема Дзюбы из офсайда. С другой стороны, 18 раз VAR вмешивался по делу и позволял судье принять верное решение.
Поставлен ориентир - чтобы в среднем в туре совершалось не более одной ключевой ошибки. Когда выйдем на этот график, обозначим новую задачу. В любом случае, судейство улучшается. Как и грамотность всех, кто имеет отношение к футболу. Даже комментаторы стали по-другому оценивать действия арбитров. До этого преобладали эмоции, сейчас - после нескольких разъяснительных встреч с руководителями судейского корпуса - появились знания.

- Каковы функции у бывшего арбитра Дэвида Эллерея? Можно ли воспринимать комментарии британца официальной позицией РФС?
- Он будет участвовать в подготовке программы для арбитров ВАР, проводить практические занятия. А его полномочия пока окончательно не определены. Идет обсуждение, в том числе, с Виктором Кашшаи. Что касается комментариев Эллерея... Так получилось, что он попал с корабля на балл. Произошли два резонансных эпизода, в которых нам было важно его мнение. И мы представили эти комментарии общественности.

- Чего ждете от субботнего матча двух лиеров РПЛ - «Спартака» и «Зенита»?
- В первую очередь - чтобы в такой игре обошлось без ключевых судейских ошибок. Ну и, конечно, хочется увидеть высокоинтенсивный футбол. Скоростной, содержательный и зрелищный.

- В настоящий момент финансовые трудности испытывают несколько клубов РПЛ - «Уфа», «Химки», «Тамбов». Нет опасений, что кто-то может недоиграть сезон?
- У меня нет информации, что ситуация в этих клубах неблагоприятная или сложная. Не было оттуда обращений. Впрочем, даже если они будут, РФС не вправе оказывать финансовую поддержку. Клубы должны учиться преодолевать трудности самостоятельно.

- Допускаете, что «Тамбов» переедет в Саранск?
- Зная ситуацию, я не верю, что «Тамбов» переедет туда в ближайшее время. В Саранске прямо сейчас нет условий для содержания клуба РПЛ.

- Что думаете по поводу ситуации с Романом Широковым, против которого возбуждено уголовное дело за избиение арбитра во время товарищеской игры?
- Широкова я хорошо и давно знаю. Мне жаль, что он совершал такой поступок. Сложно давать оценки, потому что я не в материале дела. Но, думаю, суд разберется и вынесет справедливое решение. Роман - эмоциональный человек. Однако это не оправдывает его действия. Выводы он, наверное, уже сделал.

- Вы удовлетворены промежуточными итогами введенного с этого сезона группового этапа Кубка России?
- Я не считаю, что мы поспешили. Да, из-за ковида команды ФНЛ попали в очень жесткий график. Но они и отдыхали дольше, чем клубы РПЛ. Как бы то ни было, интерес к турниру со стороны спонсоров значительно вырос. Мы на это и рассчитывали. Окончательные оценки нового формата выставим позже, когда начнется стадия плей-офф. Возможно, внесем какие-то корректировки с учетом мнения участников.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
С 10 ноября подписка EA Play станет частью Xbox Game Pass UltimateЧеревченко дебютировал в «Химках» с победыKia Sorento (2020) цена и версии для РоссииТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет«Лучшее тело Земли»
Александр Дюков: Хочется, чтобы матч «Спартак» – «Зенит» обошелся без ключевых судейских ошибок
Александр Дюков: Хочется, чтобы матч «Спартак» – «Зенит» обошелся без ключевых судейских ошибок
Президент РФС провел брифинг в онлайн-режиме по итогам очередного заседания исполкома.
30.09.2020 18:00
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Цифры отвечают Талалаеву
Андрей Талалаев запутался в цифрах. Болельщики ему ответили.
День России после дня Украины? «Краснодар» может подарить стране футбольный сезон мечты
День России после дня Украины? «Краснодар» может подарить стране футбольный сезон мечты
Если «Краснодар» пройдет ПАОК, то Россия впервые будет представлена в групповом турнире Лиги чемпионов тремя клубами. Там «быков» уже ждут «Зенит» и «Локо».
30.09.2020 10:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Игрок «Тоттенхэма» убежал с поля, «Динамо» уволило Новикова, белорусы – в лидерах КХЛ
Игрок «Тоттенхэма» убежал с поля, «Динамо» уволило Новикова, белорусы – в лидерах КХЛ
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
30.09.2020 08:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Время Новикова в «Динамо» вышло. Но не торопится ли клуб с увольнением тренера?
Время Новикова в «Динамо» вышло. Но не торопится ли клуб с увольнением тренера?
После поражения от «Химок» (0:1) в 9-м туре РПЛ Кирилл Новиков исчерпал кредит доверия своих руководителей.
29.09.2020 07:30
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Универсальные солдаты Николича, великий день «Химок» и самурай. Символическая сборная 9-го тура РПЛ
Универсальные солдаты Николича, великий день «Химок» и самурай. Символическая сборная 9-го тура РПЛ
«Советский спорт» представляет 11 лучших футболистов очередного тура российской премьер-лиги.
29.09.2020 07:00
Футбол
автор: Иван Сергеев
«Динамо» как Робин Гуд? Согласен». Новиков о проигрыше «Химкам», которые победили впервые за 11 лет
«Динамо» как Робин Гуд? Согласен». Новиков о проигрыше «Химкам», которые победили впервые за 11 лет
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал поражение от «Химок» (0:1), одержавших первую победу после возвращения в РПЛ.
28.09.2020 22:00
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Станислав Черчесов: Ни полслова не сказал Дзюбе и Соболеву. Это тот случай, когда третий лишний
Станислав Черчесов: Ни полслова не сказал Дзюбе и Соболеву. Это тот случай, когда третий лишний
Главный тренер сборной России прокомментировал выбор 25 игроков, вызванных на матчи против Швеции, Турции и Венгрии.
28.09.2020 17:30
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Не пора ли «Спартаку» продавать Кокорина? Неудачные союзы российского футбола
Не пора ли «Спартаку» продавать Кокорина? Неудачные союзы российского футбола
«Советский спорт» рассказывает об известных футболистах, получающих мало игровой практики в РПЛ. Время задуматься об очередной перезагрузке карьеры.
28.09.2020 12:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Смолов принес победу «Локо», антирекорд Гвардиолы, дубль Суареса, Боттас выиграл Гран-при России
Смолов принес победу «Локо», антирекорд Гвардиолы, дубль Суареса, Боттас выиграл Гран-при России
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
28.09.2020 06:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Слухи о кончине «Локомотива» оказались сильно преувеличенными
Слухи о кончине «Локомотива» оказались сильно преувеличенными
Обозреватель «Советского спорта» делится впечатлениями от просмотра центрального матча 9-го тура РПЛ ЦСКА – «Локо» (0:1).
27.09.2020 23:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика