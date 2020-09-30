Александр Дюков: Хочется, чтобы матч «Спартак» – «Зенит» обошелся без ключевых судейских ошибок

- На Россию, судя по всему, накатывает вторая волна коронавируса. Может ли это привести к закрытию трибун для болельщиков?

- Динамика негативная. Поэтому мы готовимся к разным сценариям. Но, по крайней мере, для приостановки чемпионата на данный момент предпосылок нет. В РПЛ эпидемия коснулась только «Ротора». Накопленный летом опыт позволяет свести риски к минимуму. Мы видим, как работает медицинский регламент. И насколько важно его соблюдать. А вопрос допуска болельщиков на трибуны находится в ведении региональных властей.

Сейчас обсуждается тема возможного сокращения числа участников премьер-лиги до 10-12 команд. Как вы относитеськ этой идее? И будет ли она обсужаться при принятии стратегии развития российского футбола до 2025 года?

- Мне ничего не известно о подобных обсуждениях. Но вопрос об увеличении числа матчей с более высокой интенсивностью на повестке стоит. Мы не можем не замечать неудач наших клубов в еврокубках. Очевидно, нам нужно переходить на более атакующие варианты игры. Чтобы потом легко подстраиваться к более скоростному и силовому футболу в турнирах УЕФА. Пока многие команды РПЛ застряли в нулевых. Им необходимо меняться, ориентируясь на лучшие европейские образцы. При этом о сокращении премьер-лиги речь не идет. Наоборот, я был бы рад, если бы число участников увеличилось до 18. Однако каждый клуб должен прочно стоять на ногах, не иметь финансовых проблем. Поставщики очков в элитном дивизионе не нужны. Чем острее будет конкуренция, тем выше будут результаты наших топ-команд в еврокубках.

- Каково финансовое положение РФС? В бюджете действительно прописаны доходы в размере 7 миллиардов рублей?

- Конечно, из-за пандемии часть доходов выпала. Мы же планировали участие сборной России в Евро, проведение матчей Лиги наций со зрителями. Но это не критическое падение. Все партнеры РФС полностью выполняют обязательства. Поменяв формат Кубка России, нам удалось в три раза увеличить поступления по этому турниру. Призовой фонд вырос в десять раз! По сравнению с 2019 годом объем доходов повысился. С поправкой на пандемию это отличный результат.

- Как бы вы охарактеризовали судейство в РПЛ? Справляются ли руководители этого направления со своими задачами?

- Я вижу прогресс. В последних турах скандалов вообще не помню. И в целом начало этого сезона проходит в более спокойной обстановке, чем концовка предыдущего. Если взять одинаковые отрезки в девять туров, число ключевых ошибок судей уменьшилось с 46 до 37. Плохо, что в некоторых ситуациях не помогает VAR. Набралось уже четыре ошибки с применением видеоповторов. Например, такая случилась в матче «Урал» - «Зенит», когда был засчитан гол Артема Дзюбы из офсайда. С другой стороны, 18 раз VAR вмешивался по делу и позволял судье принять верное решение.

Поставлен ориентир - чтобы в среднем в туре совершалось не более одной ключевой ошибки. Когда выйдем на этот график, обозначим новую задачу. В любом случае, судейство улучшается. Как и грамотность всех, кто имеет отношение к футболу. Даже комментаторы стали по-другому оценивать действия арбитров. До этого преобладали эмоции, сейчас - после нескольких разъяснительных встреч с руководителями судейского корпуса - появились знания.

- Каковы функции у бывшего арбитра Дэвида Эллерея? Можно ли воспринимать комментарии британца официальной позицией РФС?

- Он будет участвовать в подготовке программы для арбитров ВАР, проводить практические занятия. А его полномочия пока окончательно не определены. Идет обсуждение, в том числе, с Виктором Кашшаи. Что касается комментариев Эллерея... Так получилось, что он попал с корабля на балл. Произошли два резонансных эпизода, в которых нам было важно его мнение. И мы представили эти комментарии общественности.