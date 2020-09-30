Пятка грека и Кабелля вывели «Краснодар» в Лигу чемпионов. Там впервые сыграют три клуба из России

«Краснодару» повезло, что соперником по раунду плей-офф в квалификации Лиги чемпионов стал ПАОК, а не искушенная в сильнейшем клубном турнире Европы «Бенфика». Да и победа 2:1 в домашнем матче – за счастье для «быков». Греки неделю назад были как минимум не хуже, и на ничью уж точно наиграли. Спасибо вратарю Матвею Сафонову, взявшему пенальти. Его, к слову, РФС назвал лучшим молодым футболистом России прошлого сезона.

Пять лет назад «Краснодар» увез из Салоников сухую ничью, а дома победил 2:1. Но то было в Лиге Европы (пусть и в групповом турнире). Лига чемпионов – другой коленкор, на кону не только престиж страны и клуба, но и 25 миллионов евро за выход в группу. «Быки» ни разу там не оказывались. Как, впрочем, и ПАОК.

В Салониках вернулся в состав капитан «Краснодара» Александр Мартынович, пропустивший первый матч из-за дисквалификации. Его возвращение должно было укрепить центр обороны. Атака же потеряла бразильца Вандерсона, у которого мышечная травма.

Хозяева выставили тот же состав, что и в Краснодаре. Главный тренер «быков» Мурад Мусаев заявил, что его команда никогда не играет от обороны на удержание счета, иногда ее заставляет это делать соперник.

Матч начался с углового у наших ворот. Мяч у «быков» не держался, они позволяли себе ошибаться на ровном месте. Сначала кандидат в сборную Юрий Газинский в безобидной ситуации подарил мяч сопернику, а потом сыграл рукой в попытке блокировать навес, повернувшись к сопернику спиной. Свеча со штрафного опасности не сулила, однако Сафонов не рассчитал траекторию мяча и лишь зацепил его рукой. К счастью, обошлось угловым. Сразу всплыло в памяти позорное поражение «Спартака» в Вердере 2:6 (д.в.) осенью 1987-го и «бабочка» в похожей ситуации легенды Рината Дасаева, забросившего мяч в свои ворота. Дело было в Кубке УЕФА, мчавшиеся к чемпионству красно-белые не удержали солидное московское преимущество 4:1.

…На 15-й минуте потеря в центре поля героя матча в Краснодаре Реми Кабелля едва не привела к неприятностям. Хозяева организовали атаку, которую завершал ударом из штрафной Андрия Живкович, мяч просвистел под ногой еще одного кандидата в сборную Сергея Петрова, готов был запорхнуть в дальний нижний угол, но Сафонов в отчаянном броске отбил его кончиками пальцев. Вскоре ситуация повторилась, только удар у хозяев получился не столь опасным.

Гости ответили ударом Тони Вилены с боковой границы штрафной – вратарь Живко Живкович не рискнул ловить мяч, летевший в руки, отбил его по рабоче-крестьянски двумя кулаками.

Вскоре после перерыва хозяева едва не открыли счет. После подачи углового защитник Фернанду Варела пробил даже не головой, а плечом в дальний угол, мяч разминулся с воротами. Мусаев отреагировал заменой игрока группы атаки Даниила Уткина на защитника Игоря Смольникова.

Через пять минут именно он стал героем матча. Рванув по желобку левого полусреднего и получив пас, Смольников прострелил в район точки пенальти, а защитник Иоаннис Михайлидис пяткой срезал мяч в сетку.

Держи первый гол «Краснодара». Смольников прорвался по флангу, а Михалидис великолепно положил в свои 👏https://t.co/oUx8RZaIHa pic.twitter.com/8GjoJjcaZf — Матч ТВ (@MatchTV) September 30, 2020

Не успели «быки» отпраздновать гол, как получили ответный. На банальную подачу со штрафного из глубины поля среагировал капитан греков Омар Эль-Каддури и головой сквитал счет. Зря Сафонов отрядил в стенку трех игроков, хватило бы и одного.

Теперь уже хозяева не успели порадоваться. Не прошло и минуты после их гола, как »быки» снова вышли вперед. Вилена хлестко пробил метров с 21-22, вратарь Живкович зацепил мяч рукой, однако на этот раз штанга изменила голкиперу, да и Кабелля проинтуичил отскок и добил в пустые ворота.

А вот и второй гол. Вильена бахнул из-за штрафной, а Кабелла прилетел первым на добивание 💪



Вот зачем этих парней покупали еще в прошлом году 🥳https://t.co/oUx8RZaIHa pic.twitter.com/vvNN03XsfP — Матч ТВ (@MatchTV) September 30, 2020

Стало очевидно, что дополнительного времени не будет. Гости в отличие от «Спартака»-1987 сохранили победный счет и впервые сыграют в Лиге чемпионов. Мечта Сергея Галицкого сбылась. Как и мечта всей России, с шестой попытки все-таки получившей сразу три клуба в групповой стадии главного еврокубка. Казалось, после фиаско «Динамо» и «Ростова» в Лиге Европы наш футбол пробил дно. Ан-нет. Жизнь налаживается. Уже 1 октября «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив» узнают своих соперников в группах по итогам жеребьевки. Когда такое было? Да никогда! И не скоро повторится. Ведь со следующего сезона российская квота в Лиге чемпионов сократится до двух команд...

Так давайте наслаждаться моментом.

Лига чемпионов. Квалификация. Раунд плей-офф. Ответный матч

ПАОК - «Краснодар» - 1:2 (0:0)

Голы: Михайлидис, 73 - в свои ворота - 0:1. Эль-Каддури, 77 - 1:1. Кабелля, 78 - 1:2.

Первый матч - 1:2