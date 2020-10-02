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От «Краснодара» в Лиге чемпионов ждут зрелищный футбол
02 октября 23:55
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автор фото: ФК «Краснодар»

От «Краснодара» в Лиге чемпионов ждут зрелищный футбол

Спустя сутки после жеребьевки Лиги чемпионов, где «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив» узнали своих соперников по групповому раунду, не утихают прогнозы и споры о том, кто и как будет играть.

Журналисты издания РИА ТВОИ Новости (@reporterrussia) собрали для «Советского спорта» наиболее обсуждаемые мнения экспертов, среди которых - комментатор Константин Генич, блогер Василий Уткин, экс-голкипер сборной России Владимир Габулов, бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло, а также мнения футболистов и тренерского штаба «Краснодара» о том, как «быки» будут играть с выпавшими им соперниками, и насколько они мотивированы.

Немого о жеребьевке

С минувшей ночи все мировые эксперты, перебивая друг друга познаниями и прогнозами, обсуждают, какие шансы у каждого клуба против соперника. Самой обсуждаемой темой стала предстоящая встреча на поле друг против друга легендарных футболистов - Лионеля Месси и Криштиану Роналду, чьи клубы оказались в одной корзине. Во всех смыслах это фантастическое противостояние ждут во всех уголках мира, в каждом доме, где есть мальчик, который обязательно носит майку Месси или Роналду, гоняя мяч во дворе. Такие матчи претендуют на то, чтобы войти в историю. От таких матчей ждут именно зрелищности, до самой последней секунды добавленного времени.

Мы живем в удивительное время, став свидетелями рождающейся на глазах истории. Весь этот турнир – история. Впервые Россия представлена сразу тремя клубами, два из которых («Зенит» и «Локомотив») прошли напрямую, и один новичок - «Краснодар», сумевший по сумме двух матчей обыграть греческий ПАОК в квалификации.

О «Краснодаре»

«Краснодару» по жеребьевке выпало играть в группе Е вместе с победителем Лиги Европы «Севильей», лондонским «Челси» и французским «Ренн». Неплохой дебют, можно сказать.

От «быков» все без исключения ждут зрелищных матчей - это первостепенно как для болельщиков, так и для руководства клуба и тренерского состава, да и для самих футболистов, которые эту самую историю и создают, ведь они действительно умеют играть зрелищно.

В «Краснодаре» интересно наблюдать не только за матчами, но и ростом воспитанников академии, которые шаг за шагом из матчей U-16, U-17, переходят играть за молодежный состав, в ФНЛ, ПФЛ, и в какой-то момент они уже выходят в запасном, а постепенно и основном составе РПЛ, ЛЕ и ЛЧ. Это невероятно, как быстро карьерно вырастают эти спортсмены и как они играют на профессиональном уровне в великолепный атакующий футбол.

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Источник фото: ФК «Краснодар»

Что думают о жеребьевке в «Краснодаре», и что от «быков» ждут сами соперники?

Наставник французского «Ренна» Жюльен Стефан признался, что «Краснодар» сумел блестяще выйти в Лигу чемпионов, но при этом он считает, что клуб больше привык к Лиге Европы. Стефан выразил мнение, что «быкам» нужно еще набраться опыта. Однако добавил при этом, что «Ренн» не планирует расслабляться и тем более недооценивать соперника, так как понимает, что «Краснодар» приложит все свои силы, чтобы забрать очки.

Вряд ли с ним согласится главный тренер «быков» Мурад Мусаев, который поделился с клубной пресс-службой мыслями о предстоящих матчах:

- Наша команда очень мотивирована, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В каждой игре будем биться за максимальный результат, — отметил наставник краснодарской команды.

Нидерландский полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена отметил, что верит в команду и коллег по клубу. Он уверен, что «Краснодар» способен выступить достойно в предстоящих играх.

«Считаю, что мы вполне способны выступить достойно и показать крепкий, конкурентоспособный футбол», — сказал де Вильена.

Его коллега по клубу Виктор Классон остался доволен итогами жеребьёвки. Он не сомневается, что у «Краснодара» хорошие шансы, хотя соперники признается – сильные.

Реми Кабелла рассказал о том, что испытывает гордость:

«Спустя год после моей тяжёлой травмы... Сегодня я могу сказать, что счастлив и горжусь тем, что привёл свою команду в Лигу чемпионов и вошёл в историю «Краснодара», — написал Кабелла.

Одним простым, но многоговорящим смайлом с перевернутым и улыбающимся лицом отреагировал и президент клуба Сергей Галицкий в своем твиттер-аккаунте. Тут и без слов все понятно.

Какая реакция у экспертов?

Мнений много, и все они разные. Так, в телеграм-канале своими мыслями с читателями поделился блогер Василий Уткин, предположив, что «Краснодар» сможет вырвать лишь одну победу.

Его бывший коллега, комментатор Константин Генич в интервью «Матч ТВ» выразил некоторое разочарование из-за состава соперников «Краснодара»:

«Думаю, мыслями они все-таки ждали другой группы», — предположил Генич.

Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов подчеркнул, что «Краснодар» достаточно долго шёл к тому, чтобы попасть в группу Лиги чемпионов. Он добавил, что искренне рад за ребят и владельца клуба Сергея Галицкого и что нет сомнений в том, что у «черно-зеленых» есть все шансы на выход из группы и минимальная задача – обеспечить себе евровесну.

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло тоже оценил шансы «Краснодара» и других россиян в Лиге чемпионов. По его мнению, краснодарцам будет сложно, группа «Зенита» одна из самых сбалансированных, а «Локомотиву» он шансов не оставил.

Немаловажной радостной новостью для болельщиков стала информация от УЕФА о том, что будет разрешен допуск до 30 процентов зрителей. Это уже своего рода праздник.

Напомним, первый тур группового раунда Лиги чемпионов стартует 20 октября.

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От «Краснодара» в Лиге чемпионов ждут зрелищный футбол
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