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Александр Мостовой: «Зениту» надо помнить, что у «Спартака» сейчас залетает всё
03 октября 09:23

Александр Мостовой: «Зениту» надо помнить, что у «Спартака» сейчас залетает всё

Бывший нападающий сборной России ждет в 10-м туре РПЛ классного футбола в исполнении двух лидеров чемпионата.

«КРАСНО-БЕЛЫЕ УСПОКОИЛИСЬ ПОСЛЕ ПЕРЕДРЯГ»

- Ожидали, что к десятому туру «Спартак» и «Зенит» подойдут с одинаковым количеством очков?
- Отвечу так. Перед началом сезона я видел «Спартак» в тройке. Ниже с этим составом, с учетом всех приобретений за последний год, команда идти не может. В этом плане красно-белые ожидания оправдывают. Ну а «Зенит» привычно в лидерах. Если «Спартак» добавил по сравнению с прошлым сезоном, то питерцы держат привычный график.

- Как «Спартаку» победить «Зенит»?
- Это же не компьютерная игра, где ты можешь сесть и двигать футболистов джойстиком. В живой игре может что угодно случиться. Кто-нибудь возьмет и попадет с центра поля в девятку. Тогда все предстартовые расклады полетят к чертовой матери. Поэтому рецепты давать бессмысленно.

- Но есть статистика, говорящая о том, что в нынешнем сезоне команда Доменико Тедеско забила уже шесть мячей в стартовые 30 минут. Ждать в субботу быстрого гола от красно-белых?
- Такие вещи не просчитываются. А козырь «Спартака» в том, что физически команда сейчас готова очень хорошо. И психологически игроки успокоились. После всех передряг прошлого чемпионата. Другое дело, что непонятно, кто сейчас у «Спартака» основной нападающий. То играют Джордан Ларссон и Эсекиэль Понсе, то выходит Александр Соболев. А еще есть Александр Кокорин, но он пока форму не набрал, да еще и травму очередную получил.

- «Спартак» выйдет на матч с «Зенитом» уверенным в своих силах?
- Тут соглашусь. У команды осенью все получается. Залетает любой удар, даже с неудобной ноги, как было у Ларссона в Казани. Айртон в прошлом туре вообще не знал, что делать с мячом – пнул, и все равно залетело. Причем дважды. В таком состоянии «Спартак» опасен для любого соперника. «Зениту» надо об этом помнить.

Александр Мостовой

«НЕ НАДО МУССИРОВАТЬ СУДЕЙСКУЮ ТЕМУ»

- У питерцев под вопросом участие в матче Сердара Азмуна, Деяна Ловрена и Малкома. Они тренируются с ограничениями. Чье отсутствие может сказаться в большей степени?
- Ловрена и Малкома.

- А как же Азмун, который блестяще взаимодействует с Артемом Дзюбой?
- Мне кажется, он точно сыграет. Однако нельзя сказать, что у «Зенита» некем заменить травмированных. Обе команды располагают хорошей скамейкой.

- Сдержать Дзюбу - основная задача для защитников «Спартака»?
- Основная задача – не пропустить. Понятно, что к Дзюбе будет повышенное внимание. Он сейчас разыгрался, снова стал забивать. Но угроза исходит не только от него.

- Не опасаетесь, что в ход матча вмешаются судьи?
- Так для того арбитры и нужны, чтобы вмешиваться. И они тоже совершают ошибки. При этом я не понимаю опасений, что спорные эпизоды будут трактоваться в пользу «Зенита». Не верю ни в какие заговоры против «Спартака». И VAR, кто бы что ни говорил, срабатывал не только против, но и в пользу красно-белых. Поэтому не надо перед игрой лишний раз муссировать тему судейства. Не оно определяет результат.

«ТЕДЕСКО МОЖЕТ НАРВАТЬСЯ НА УДАЛЕНИЕ»

- В Саранске у Тедеско опять не выдержали нервы. Если немец хватает очередную карточку против «Тамбова», то чего ждать от него в матче с «Зенитом» - удаления?
- Тедеско сам виноват в том, что судьи выносят ему предупреждения. Слишком много игры на публику. Я не вижу ничего позитивного в такой эмоциональности. Скажем, бывшие футболисты так себя не ведут. А Тедеско – как ребенок, которому привалило счастье тренировать большой клуб. Когда-то таким был Жозе Моуринью, лет 20 назад, когда его только перевели из переводчиков в тренеры. Тоже бегал, прыгал на бровке. Мне смотреть на такие «танцы» неприятно. Тренер - лицо команды. Кошмар, когда такое видишь…

И я не удивлюсь, если в субботу Тедеско опять нарвется на карточку, а то и удаление. Он же, говорят, учит русский. Хотя при такой зарплате должен был это сделать в первые три месяца. Ему надо больше читать русских книжек.

- Какой ваш прогноз на матч?
- Думаю, будет ничья. А если кто-то победит, то с разницей в один мяч.

Будет ли новая стычка Дзюбы и Соболева в матче «Спартак» – «Зенит»? Интриги 10-го тура РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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