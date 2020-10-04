Евгений Ловчев: Я встал на колени перед Федором и попросил прощения

Я ведь с Федором не пересекся в «Спартаке». Перед первыми двумя турами сезона 1978 года, когда «Спартак» вернулся в высшую лигу, Бесков проводил последний сбор в Сочи. Мы должны были начинать чемпионат в Тбилиси, потом был «Черноморец» в Одессе.

Я пришел на стадион, смотрю – Федор сидит на этой трибуне вместе с местными болельщиками. Я зашел на трибуну, встал на колени перед Федором на лавку, которая ниже его лавки, и говорю: «Федор, хочу перед тобой извиниться». Болельщики недоумевают, Федор тоже. И тут я ему рассказал одну давнюю историю…

– Как-то меня пригласили в Тульскую область в город Ефремов на традиционный детский турнир имени Федора Черенкова , – рассказывает Евгений Ловчев . – Я с удовольствием поехал. Почему турнир имени Черенкова проводился в Ефремове? В этом городе жила тетка Федора, и в детстве родители отправляли его в Ефремов на летние каникулы. С начала 2000-х годов местные энтузиасты стали проводить турнир имени Черенкова.

4 октября 2014 года ушел из жизни Федор Черенков, полузащитник «Спартака» и сборной СССР. Ему было всего 55 лет. Сегодня еще одна легенда «Спартака» Евгений Ловчев рассказывает свою историю про «народного футболиста».

Я уже рассказывал эту историю. Отношения с Бесковым не сложились давно, это тянулось еще с 1972 года. В Сочи мы съездили с Юрой Гавриловым к знакомому в кафе поесть шашлыков. Вернулись вовремя, легли спать. А на утро Бесков подумал, что мы вообще не ночевали и накинулся на Гаврилова. Я не сдержался, сказал резкие слова Константину Ивановичу. Стало ясно, что при Бескове мне больше в «Спартаке» не играть. Так я оказался в «Динамо», хотя играть за динамовцев мне разрешили только на следующий год. Я ушел в начале 78-го, Федор в это время был только на подходе к основе, предыдущий сезон он играл за дубль.

«Я кричал Феде: «Мальчик, не туда бежишь, не туда открываешься»

И вот в Ефремове я рассказал Федору одну давнюю историю. Перед сезоном 1978 года я не поехал отдыхать в Кисловодск, как это делал много лет. Решил остаться в Москве. И тут узнал, что в манеже в Сокольниках спартаковский дубль играет контрольный матч. Дублеров тогда тренировал Федор Новиков. Попросил его: «Можно за вас сыграть?». Он: «Конечно, сыграй. Разве тебе можно отказать?»

Во время матча на позиции передо мной расположился худенький маленький мальчик. И я весь матч его гонял: «Мальчик, не туда бежишь, не туда открываешься. Надо вон туда бежать».

Все это я рассказываю Федору на стадионе в городе Ефремове, стоя перед ним на коленях, а народ уши навострил, с интересом слушает. Завершаю рассказ: «Федор, ведь это был ты. Поэтому хочу извиниться перед тобой, великим футболистом, за тот матч».

«На какой-то период Федор ушел в церковь»

Вечером мы возвращались в Москву вместе с Федором на моей машине. За три с лишним часа дороги он открыл мне душу. Оказалось, что он на какой-то период уходил в церковь. Жил там, вставал вместе со всеми в пять утра, и делал всю необходимую работу. Затем, спустя какое-то время, вернулся к гражданской жизни. Он мне говорит:

– Серафимыч, вот меня называют великим футболистом, «народным». А мне тут подарили диски с моими матчами. Смотрю, и вижу: здесь неправильно сыграл, тут не туда открылся, там ошибся.

– Федя, потому ты и великий, что даже в своей неординарной игре находишь какие-то ошибки. Критически к себе относишься.

И дальше Федор мне рассказывает.

– Я тут езжу с ветеранами по стране, деньги зарабатываю. А ты знаешь, Серафимыч, у меня ведь сил хватает минут на десять. Мне так неудобно перед молодыми ребятами – Олегом Кужлевым, Валерой Кечиновым. Хочу попросить Славу Егоровича (руководитель клуба ветеранов «Спартака». – Прим. ред.), чтоб он меня больше не приглашал.

«Раньше ходили на Стрельцова, теперь ходят на Черенкова»

И я рассказал Федору одну историю. Я тоже в свое время колесил по стране с ветеранами сборной СССР. Как-то мы поехали в Воронеж и Липецк. С нами был Эдуард Анатольевич Стрельцов. В Воронеже собрался полный стадион, люди пришли на Стрельцова. После матча Анатольевича увезли в гости какие-то «большие» люди.

На следующий день нам играть в Липецке. Эдуард Анатольевич после теплого приема не совсем был готов играть. Но организаторы сказали: «Нужно выйти на пять минут. Полный стадион собрался».

Я тогда только завершил карьеру, был в хорошей форме и составлял в нападении пару Стрельцову.

Начинаем с центра, Анатольевич мне говорит: «Ты мне под пяточку откинь». Через пару минут я ему откатываю мяч, он делает свой знаменитый пас пяткой и 20 тысяч зрителей вскакивают с мест и устраивают овацию Стрельцову минут на пять. Он аплодирует трибунам и уходит под аплодисменты в раздевалку.

И тут я понял: мы зарабатываем неплохие деньги, а в городах собираются полные трибуны, потому что с нами Стрельцов.

Рассказал эту историю Федору и подытожил:

– Кечинов и Кужлев зарабатывают деньги, потому что с ними приехал Черенков. Раньше люди шли на Стрельцова, теперь идут на Черенкова.

ФАКТЫ

22 сентября 2014 года Черенков потерял сознание возле своего подъезда (улица Саморы Машела, д. 4). Скорая доставила Федора в ближайшую больницу. Врачи диагностировали у Черенкова гипотонию неясного генеза. Утром 4 октября он умер. Предположительная причина смерти – опухоль головного мозга.

7 октября в манеже в Сокольниках прошла гражданская панихида, проститься с «народным футболистом» пришли порядка 15 тысяч человек. Похоронен Федор Черенков на Троекуровском кладбище.