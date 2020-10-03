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Понсе стал антигероем, а потом супергероем и спас «Спартаку» ничью с «Зенитом» (видео)
03 октября 21:02
автор: Владислав Домрачев

Понсе стал антигероем, а потом супергероем и спас «Спартаку» ничью с «Зенитом» (видео)

Центральный матч 10-го тура завершился со счетом 1:1 и сохранил двоевластие в чемпионате России.

Противостояние «Зенита» и «Спартака» уже называют главным в российском футболе, затмившим московские дерби. Теперь соперники подошли в главному матчу первого круга в лидерах, с равным количеством очков (по 20). Встречу на «Открытие Арене» предваряла мощная артподготовка. Под вывеской «Вспомнить все». Даже августовскую победу «Зенита» 3:2 в Лужниках в первом для него чемпионском сезоне-1984...

СМИ добрались даже до героя того исторического матча Юрия Желудкова, дважды уложившего мяч со штрафного в девятку ворота Рината Дасаева. Не упомянули, правда, про взятый вратарем Михаилом Бирюковым пенальти от Юрия Гаврилова (в первом тайме), а также удаление (за две желтые карточки) зенитовца Владимира Клементьева, открывшего счет. К слову, перед матчем 1984-го (а это был 22-й тур) «Зенит» лидировал, а «Спартак» занимал третье место с отставанием в два очка.

...Соперники заставили удивиться еще до стартового свистка Павла Кукуяна, которому впервые доверили столь знаковый матч. У хозяев с первой минуты вышли защитник Павел Маслов и хавбек Остон Урунов. Первый из них заменил возвращающего былые кондиции Илью Кутепова. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско решил добавить обороне мобильности. А узбекский новичок, впервые появившийся в старте вместо травмированного Наиля Умярова, был призван благодаря дриблингу напрячь мощную по именам и сумме мастерства среднюю линию гостей.

У «Зенита» опасениям наперекор вышли защитник Деян Ловрен и атакующий из глубины поля свободный художник Малком, один из теневых героев предыдущего матча-разгрома «Уфы» (6:0) Александр Ерохин, на правом фланге – Андрей Мостовой. Получивший повреждение в игре с «Уфой» Сердар Азмун остался в запасе.

Первые полчаса – разведка боем. Рефери Кукуян высоко поднял планку жесткости борьбы и не уронил ее. Соперники изрядно нервничали. Мостовой после навеса слева Ерохина пробил головой с козырной позиции в руки Александра Максименко. А Михаил Кержаков зачем-то оправил мяч, покидавший пределы поля над перекладиной, на угловой.

Тедеско подзывал на летучки сначала Романа Зобнина, не успевавшего закрывать правую зону, и активного Землихана Бакаева, которому никак не удавался последний пас. Немец едва не начал атаку, схватив покинувший поле мяч и вложивший его в руки своего подопечного. Помешала отмашка лайнсмена в пользу «Зенита».

Выпал из игры Урунов. Однажды он не сумел вынести мяч из штрафной, оказавшийся на подборе Магомед Оздоев промахнулся.

Падение в штрафной автора дубля в матче с «Тамбовом» Айртона вызвало гнев полузащитника Вильмара Барриоса, жестом показавшего судье нырок.

Пятиминутка с 30-й по 35-ю минуты превратилась в бенефис Максименко. Вратарь москвичей отразил три удара – два от Ерохина и один от Артема Дзюбы. Причем мяч от капитана гостей голкипер эффектно остановил грудью, успев переместиться из левого от себя угла ворот в противоположный.

За пять минут до свистка на перерыв мы вспомнили об Эсекиэле Понсе. А хозяева – о своем главном оружии: быстром переходе в контратаку. Аргентинец бил низом с линии штрафной из-под ноги соперника, мяч в сантиметрах разминулся с ближней штангой, Кержаков выдохнул от облегчения.

На 53-й минуте Тедеско бросил в бой третьего форварда – Александра Соболева. Бакаев мог покинуть поле героем, но его лишил этой возможности Джордан Ларссон, не сумевший перекинуть мяч через вратаря после передачи спартаковской «десятки». Супермомент!

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак с заменами не торопился. Казалось, «Спартак» перехватил инициативу, с лавки поднялся Азмун, готовясь выйти на поле. И тут... гости открыли счет.

Ларссон совершил потерю на своей половине. Дзюба выиграл воздух у капитана красно-белых Георгия Джикии после навеса слева Дугласа Сантоса и скинул мяч Ерохину, которому не составило труда поразить ворота с линии вратарской.

Вскоре московский капитан поквитался с питерским, наступив (разумеется, случайно) тому на пятку шипами. Дзюба поле не покинул. Азмун вышел вместо Мостового.

Чуть раньше «Зенит» мог снять вопрос о победителе в матче, переиграй Вячеслав Караваев в ближнем бою Максименко. Но удар с острого угла получился неточным.

А что Соболев, не раз выступавший палочкой-выручалочкой красно-белых? Через шесть минут после выхода на замену он получил желтую карточку, которая стала для него четвертой со старта сезона, и следующий матч с «Химками» Александр пропустит.

Впрочем, не о нем будут теперь говорить всю неделю. А о Понсе. За десять минут до финального свистка тот обязан был сравнять счет. После углового в исполнении Ларссона аргентинец пробил головой, Кержаков зацепил мяч кончиками пальцев, от стойки мяч срикошетировал к противоположной штанге, куда устремился Понсе. Угол был острый, и форвард пробил выше перекладины с двух метров.

Бог любит троицу, и аргентинец с третьей попытки все-таки забил. На удар из штрафной его вывел Алекс Крал. Чех каскадом финтов разобрался с Дугласом Сантосом и покатил мяч Понсе, который на этот раз не промахнулся. Трибуны взорвались. 1:1!

В итоге ничья, которая удовлетворила всех – «Спартак», «Зенит, болельщиков, прилично отработавшего судью и… ЦСКА, приблизившегося к лидерам. В воскресенье состоятся заключительные матчи тура - и чемпионат уйдет на двухнедельный перерыв, связанный с Лигой наций.

РПЛ. 10-й тур

«Спартак» - «Зенит» - (0:0)

Голы: Ерохин, 65 - 0:1. Понсе, 86 - 1:1.

Турнирная таблица

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