Сергей Шавло: От Дзюбы ждал большего, а Малком разочаровал

«КРАЛ СЫГРАЛ НА ТОП-УРОВНЕ, ПОНСЕ – КАК НАСТОЯЩИЙ ЦЕНТРФОРВАРД»

- Кто-то считает, что «Спартак» отскочил. А кому-то ничья кажется закономерным результатом. Ваше мнение

- Никто не отскакивал, это точно. Игра проходила с переменным успехом. «Зенит» попробовал применить прессинг. Когда он получался, питерцы владели преимуществом. Но силенок играть все 90 минут в таком ключе команде не хватило. И счет гости открыли благодаря удачному стечению обстоятельств. «Спартак» потерял в своей штрафной и Артема Дзюбу, и Александра Ерохина. Грубая ошибка защиты. Хотя, в целом, оборонялись красно-белые качественно. Нельзя сказать, что этот эпизод вытекал из логики игры.

Показательно, что пропущенный мяч не выбил «Спартак» из колеи. Хозяева пошли большими силами вперед – и стали создавать моменты. Счет мог сравняться гораздо раньше. Эсекиэль Понсе не забил из ситуации, в которой обязан был это сделать. Но аргентинец молодец – не расстроился. И следующий свой шанс уже использовал, сыграв как настоящий центрфорвард. Без лишней паузы. А Алекс Крал выдал ему пас-конфетку. Чех сыграл на европейском топ-уровне. Смело пошел в обводку, не боясь потерять мяч. Успел оценить ситуацию перед тем, как сделать передачу Понсе.

В общем, закономерный результат. Победить могли и те, и другие, а в итоге сыграли вничью.

- Чьей заслуги больше в спасительном голе «Спартака» - Понсе или Крала?

- Оба молодцы. Пожалуй, Крал сделал 60 процентов, а Понсе – оставшиеся 40. Аргентинцу тоже нужно было еще попасть в угол. На пути мяча стоял защитник, но спартаковец пробил зряче. Исправился за свой предыдущий промах по пустым воротам с нескольких метров. Справедливости ради надо сказать, что там было не так-то просто подстроиться под мяч, который отскочил не очень удобно.

«НИЧЬЯ НА РУКУ КРАСНО-БЕЛЫМ»

- «Спартак» и «Зенит» продолжают совместно лидировать в чемпионате. Кому больше на руку эта ничья?

- «Спартаку». Если до игры были разговоры, что «Зенит» все равно возьмет свое, потому что сильнее любого из прямых конкурентов, то красно-белые на практике показали – это не так. Избежав поражения, команда Доменико Тедеско получила мощный заряд уверенности. Ребята почувствовали, что в этом сезоне реально бороться за чемпионство. Да и преследователям ничейный результат на руку. Разрывы в таблице небольшие. И нет ощущения, что «Зенит» способен убежать от остальных так же далеко, как в прошлом чемпионате. Похоже, нас ждет полноценная золотая гонка.

- За исключением момента с голом, Дзюба проиграл большинство единоборств.

- Да, это была не лучшая игра Артема, особенно в первом тайме. Защитники регулярно его блокировали. Я ждал от Дзюбы большего. С другой стороны – свою голевую передачу он все же отдал. В этом проявляется класс футболиста. Иногда кажется, что человека давно надо заменить. Но он дожидается одного момента – и делает результат. Именно поэтому Дзюба незаменим для «Зенита». Показательно, что его не стали убирать с поля, даже когда он получил травму.

- У Малкома, которого купили прошлым летом за 40 миллионов евро, по-прежнему один гол в чемпионате России. Не маловато?

- Бразилец разочаровал. В таких больших матчах звезды должны выделяться, показывать максимум. А Малком провел очень посредственную игру. Бегал поперек поля, делал неточные кроссы, запорол несколько перспективных контратак. Во втором тайме он совсем пропал. Ни на какие 40 миллионов бразилец и близко не играет. Что настораживает в преддверии Лиги чемпионов.

«СЕМАК ПРАВИЛЬНО ВЫПУСТИЛ АЗМУНА, ПРОСТО ТОТ НЕ УСПЕЛ ПОПАСТЬ В ИГРУ»

- То есть, в целом «Спартак» атакующую зенитовскую мощь нейтрализовал?

- Безусловно. Да, Самюэль Жиго не туда побежал, когда забивал Ерохин, но все остальное время он плотно держал Дзюбу и, по сути, не дал тому развернуться. Очень понравился Павел Маслов. Сыграл солидно, хотя перед матчем были опасения, не стоит ли выпустить на его место Илью Кутепова. Немного разочаровал на своем фланге Айртон. Либо сам плохо открывался, либо партнеры его не замечали. Обычно от него исходит больше остроты.

- Многие говорят, что Сергей Семак зря выпустил на концовку Сердара Азмуна вместо того, чтобы сыграть на удержание счета при помощи оборонительных футболистов.

- Не вижу тут ошибки. Азмун – скоростной, может убежать. А в обороне «Спартака» появились свободные зоны, ведь хозяевам надо было отыгрываться. Просто иранец не успел попасть в игру. Видно, что он не до конца восстановился после травмы. Однако его выход был вполне логичен.

- «Спартаку» действительно реально побороться за первое место? Пока это выглядит фантастикой, ведь в прошлом чемпионате красно-белые отстали от питерцев на 33 очка...

- Игра «Спартака» устоялась, команда лучше понимает требования Тедеско. А у «Зенита» не такая длинная скамейка. Как только Дзюба и Азмун чуть-чуть сбавляют обороты, это сразу отражается на игре команды. А менять нападающих некем. Так что если «Спартак» проявит характер, продолжит играть через не могу, то все возможно. У красно-белых много молодежи, которая прогрессирует, набирается опыта. С каждой игрой «Спартак» становится сильнее, а вот «Зенит» топчется на месте. И дальше Семаку будет еще сложнее, когда добавится Лига чемпионов. Впрочем, питерцы сейчас укрепляют состав. Посмотрим, как новички им помогут.