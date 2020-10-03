Перчатка «Спартака» долетела до «Зенита». Красно-белые действительно в золотой гонке

Александр Кокорин больше лечится, чем играет. Вот и в субботу он пропустил «матч года», в котором мог все на поле доказать своим бывшим питерским работодателям, не ценившим звезду местного масштаба. Очередная мышечная травма стала поводом для наездов на профессионализм массажиста клуба, но совсем не факт, что здоровый Кокорин способен выиграть конкуренцию у дуэта Понсе – Джордан Ларссон .

Что поразительно, «Спартак» справился с работой над ошибками после провального прошлого сезона практически прежними силами. Сколько кирпичей было брошено в спортивного директора Томаса Цорна после его отставки и прихода нового гендира Шамиля Газизова . Но на деле получается, что новые приобретения красно-белых пока не работают. Команда едет на прежнем цорновском кадровом багаже.

«Спартак» научился брать свои очки, больше не разбазаривая их в матчах с «тамбовами», как в летнюю доигровку, а на лидеров РПЛ красно-белые и раньше умели настраиваться должным образом. Если бы не грубейшие ошибки судей в стартовом поединке спартаковцев с «Сочи», что стоило им двух очков, ходить бы им в единоличных лидерах после 10-го тура. Но и сейчас грех жаловаться.

В городе на Неве с такой постановкой вопроса наверняка не согласятся. Но это их личное дело. Создается стойкое ощущение, что «Зенит» постепенно начинает сдавать завоеванные позиции, но не до конца осознает надвигающуюся угрозу. После первых недель сезона казалось, что чемпионская интрига в премьер-лиге к туру десятому умрет. Однако чемпион сдает, а конкуренты заметно прибавляют.

Спартаковская перчатка долетела до Питера вместе с голом Эсэкиэля Понсе в ворота «Зенита» на 86-й минуте матча лидеров РПЛ. Москвичи выстрадали эту ничью, прервав серию из трех поражений в играх с клубом из Санкт-Петербурга (четыре стали бы антирекордом для красно-белых в этом противостоянии). Первую треть чемпионата команда Доменико Тедеско завершила вровень с чемпионом последних лет, набрала, как и сине-бело-голубые, 21 очко. Но главное, она на равных играла с «Зенитом», обозначив свои притязания на золотые медали.

Спартаковские легионеры в матче с «Зенитом» не дали повода усомниться, что они сегодня твердые игроки основы. Александр Соболев, которого еще месяц назад видели едва ли не главной звездой москвичей, и тот в последних играх выходит на замену, уйдя на вторые роли. А другой новичок «Спартака», о котором было столько сказано восторженных эпитетов, пока вообще играет в эпизодах. С «Зенитом», правда, Тедеско выпустил Остона Урунова в старте, но он был малозаметен. Гол гостей «созрел» после его ошибки. Узбекский хавбек зачем-то начал водиться на подступах к своей штрафной, пытаясь выбраться из-под прессинга с помощью финтов, но отдал мяч соперникам. Первую атаку хозяева отбили, а вторая волна накрыла их с головой. «Спартак» и забил свой гол после ухода Урунова, когда на поле появился Андрей Ещенко.

Так что уместно говорить, что «Спартак» преобразился без усиления. И это заслуга тренера, а не гендира. Возможно, Газизов успешно поработал на невидимом фронте - судить любимую игрушку Леонида Федуна стали лучше. Как, впрочем, и всех остальных. Матч с «Зенитом» стал, пожалуй, первой большой игрой с начала сезона, когда к судьям нет серьезных претензий. Могут быть вопросы по поводу желтых карточек в разных эпизодах, но вряд ли кто возьмется утверждать, что Павел Кукуян повлиял на результат. Хотя в его судейской карьере это был первый крутой матч. А говорят, что судей в России нет. Видимо, искать надо лучше, и желания изменить проблему иметь больше.

Что до «Зенита», то команда, похоже, просто устала, а пополнения у сине-бело-голубых нет. Трансферы вроде бы на подходе, но пока «Зенит» играет на морально-волевых. Малком и Магомед Оздоев в концовке игры со «Спартаком» покидали поле еле живыми. У них все читалось на лицах. Игра в ритме два матча в неделю ушатала питерскую основу основательно. Команда элементарно наелась, у нее пропала былая легкость в игре, как следствие пошли травмы. Со «Спартаком» пришлось играть полтора тайма без Сердара Азмуна, который не готов пока выдержать больше. И без Эмилиано Ригони. Учитывая летние потери - Далера Кузяева, Игоря Смольникова, Олега Шатова, Бранислава Ивановича, Кокорина можно констатировать, что трансферную политику клуб завалил. Новичкам (в Питер вот-вот подъедет бразилец Вендел) потребуется время на притирку, а решающие матчи на носу.

Как ни странно, но не пришлись пока ко двору зарубежные новички Виктору Гончаренко в ЦСКА, которых так ждали мечтавшие об усилении состава армейские болельщики. Хотя на результате команды это мало отражается. Незадолго до начала матча на спартаковской арене армейцы завершили свой поединок в Екатеринбурге, где, оставшись в меньшинстве, забили два гола «Уралу». Аргентинец Адольфо Гайч снова остался на скамейке и на поле не появился. Недавний джокер Чидера Эджуке вышел на 90+1-й минуте, и это наверняка не понравилось нигерийцу, который видит себя звездой в РПЛ, а не юношей, выходящим на пару минут для затяжки времени. На лавке просидел и белорус Илья Шкурин.

Тем не менее, ЦСКА благодаря ничьей «Спартака» и «Зенита» подобрался к ним и отстает всего на два очка. К лидерам в воскресенье может вполтную приблизиться «Ростов», который играет в Сочи и у которого 17 очков. А южане в свою очередь в случае успеха догонят армейцев. Наконец, «Локомотив» и «Краснодар» имеют шансы сократить отрыв от первых команд до трех очков. И если все это произойдет, то турнирная таблица РПЛ примет просто сногсшибательный вид. Она и так неплоха своей плотностью в верхах, а может стать просто сказочно интригующей. Чего еще надо для искушенного зрителя?

На игре лидеров фанатов, кстати, было много. Вели они себя шумно, отметившись разнообразными перфомансами в пиратском стиле. И как обычно, сбились в тесную могучую кучку, наплевав на все нормы социального дистанцирования. Позабыла о них, похоже, и РПЛ, давно закрыв глаза на все нарушения протокола по безопасности. Удивительная все-таки Россия страна. Чем выше цифры коронавирусной статистики, тем безалабернее ведут себя граждане и ответственные за наведение порядка лица. Хорошо еще, что в клубах премьер-лиги скандалов с ковидом стало меньше. Они теперь все в КХЛ. Российский хоккей в коронавирусном вопросе не имеет конкурентов.

Турнирная таблица РПЛ