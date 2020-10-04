Марко Николич: Ждем ли Кузяева и Зе Луиша? Надеюсь, до вторника усиление в «Локо» будет

- В последних четырех матчах мы набрали 10 очков, и я этим доволен, - прищнался сербский специалист. - Это была сложная игра. Сейчас будет перерыв, и мы сможем полноценно подготовиться к матчу с «Уфой», а потом к Лиге чемпионов.

- Почему в заявке не было Федора Смолова? И насколько серьезна травма Ведрана Чорлуки, который покинул поле?

- Смолов получил микротравму вчера на тренировке. Ничего серьезного, но сыграть против «Химок» он не мог. Чорлука, надеюсь, тоже вернется в состав после паузы на матчи сборных.

- Сообщается, что Далер Кузяев и Зе Луиш пополнят состав «Локо». Это так?

- Я ничего не знаю об этом. Но надеюсь, что до вторника, когда в Европе закроется трансферное окно, в «Локомотиве» будет усиление.

- Как спланируете подготовку в ближайшие две недели?

- Нам еще много надо работать. Пока я доволен результатом. У нас появилось много новых игроков, надо спокойно двигаться вперед.

- Как вам игра двух новичков «Химок» - Дениса Глушакова и Резиуана Мирзова? - вопрос помощнику главного тренера «Химок» Игорю Ющенко.

- Для нас это усиление. По сегодняшнему матчу могу сказать, что ребята еще не готовы выходить с первых минут, поэтому появились во втором тайме. Они принеси ощутимую пользу. Команда ожила после перерыва.