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Марко Николич: Ждем ли Кузяева и Зе Луиша? Надеюсь, до вторника усиление в «Локо» будет
04 октября 16:56
автор: Юлия Григорьевская

Марко Николич: Ждем ли Кузяева и Зе Луиша? Надеюсь, до вторника усиление в «Локо» будет

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги победного для его команды матча 10-го тура РПЛ против «Химок» (2:1).

- В последних четырех матчах мы набрали 10 очков, и я этим доволен, - прищнался сербский специалист. - Это была сложная игра. Сейчас будет перерыв, и мы сможем полноценно подготовиться к матчу с «Уфой», а потом к Лиге чемпионов.

- Почему в заявке не было Федора Смолова? И насколько серьезна травма Ведрана Чорлуки, который покинул поле?
- Смолов получил микротравму вчера на тренировке. Ничего серьезного, но сыграть против «Химок» он не мог. Чорлука, надеюсь, тоже вернется в состав после паузы на матчи сборных.

- Сообщается, что Далер Кузяев и Зе Луиш пополнят состав «Локо». Это так?
- Я ничего не знаю об этом. Но надеюсь, что до вторника, когда в Европе закроется трансферное окно, в «Локомотиве» будет усиление.

- Как спланируете подготовку в ближайшие две недели?
- Нам еще много надо работать. Пока я доволен результатом. У нас появилось много новых игроков, надо спокойно двигаться вперед.

- Как вам игра двух новичков «Химок» - Дениса Глушакова и Резиуана Мирзова? - вопрос помощнику главного тренера «Химок» Игорю Ющенко.
- Для нас это усиление. По сегодняшнему матчу могу сказать, что ребята еще не готовы выходить с первых минут, поэтому появились во втором тайме. Они принеси ощутимую пользу. Команда ожила после перерыва.

- Александр Ломовицкий был лидером команды, но покинул «Химки». Нельзя его было удержать?
- Мне тяжело ответить на этот вопрос. Ему спасибо за игру и вклад. Удачи в дальнейшей карьере.

РПЛ. 10-й тур

«Локомотив» - «Химки» - 2:1 (1:0)

Голы: Лисакович, 25 - 1:0. Боженов, 46 - 1:1. В. Игнатьев, 55 - 2:1.

Таблица РПЛ

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