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Дмитрий Кириченко: «Уфу» подкосил уход Газизова в «Спартак», а вина Евсеева – минимальная
08 октября 12:47
автор: Юлия Григорьевская

Дмитрий Кириченко: «Уфу» подкосил уход Газизова в «Спартак», а вина Евсеева – минимальная

Бывший главный тренер «Уфы» поделился с «Советским спортом» мнением об отставке Вадима Евсеева.

- Как восприняли уход Вадима Евсеева из «Уфы»?
- Сложно назвать его уход неожиданным, потому что команда идет на предпоследнем месте в таблице. Так что объективные предпосылки к замене главного тренера были. С другой стороны, летом «Уфа» не усилилась. На место ушедших футболистов сопоставимые игроки приобретены не были. В этой ситуации Евсееву было сложно что-то слепить.

- Недавно Евсеев перевел одного из лидеров команды Оливье Тиля в дубль, сказав, что люксембуржец снизил требования к себе. Получается, у игроков не было мотивации?
- О внутренних делах клуба мне сложно говорить, потому что я давно в «Уфе» не работаю. Но главная причина снижения результатов – селекция. В последние годы «Уфа» только и делала, что распродавала футболистов. Откуда же взяться прогрессу? Рано или поздно это должно было привести к нынешнему положению вещей.

Дмитрий Кириченко

- Евсеев возглавил «Уфу» как раз после вас...
- Я сам принимал команду, когда она шла на пятнадцатом месте... А Евсеев молодец, надо отдать ему должное. В трудной ситуации сумел встряхнуть коллектив. Через стыки «Уфа» сохранила прописку в РПЛ. Но тогда состав был, конечно, сильнее, чем сейчас.

- Как думаете, насколько на результаты «Уфы» повлиял уход гендиректора Шамиля Газизова в «Спартак»?
- Очень сильно повлиял. У меня такое ощущение, что с его стороны шла большая поддержка любого тренера, в том числе, и меня, когда я там работал недолгое время. Сейчас такой поддержки у тренера нет, и вопросами команды больше занимается руководство области. И комплектование, и усиление, и прочее находятся в их ведении.

- По вашим ощущениям, сможет «Уфа» выкарабкаться из такой трудной ситуации?
- Если команда усилится, это, конечно, возможно. Не такая уж плохая там ситуация. Есть шесть – семь клубов, которые примерно равны в данный момент. Но если не будет усиления, то что-то сделать очень сложно. Тогда уфимцы рискуют покинуть РПЛ. Не зря ведь такие опытные футболисты, как Александр Беленов, открыто говорят, что нужны новички. Эти ребята многое повидали и в жизни, и футболе.

- Ближайшие соперники у «Уфы» - «Локомотив», «Ахмат», «Урал» и «Сочи». На что здесь можно рассчитывать?
- Сложно прогнозировать. С нынешним уровнем игры и состава очень сложно бороться с любым соперником. Матч против «Ротора» это наглядно показал. Моментов ноль - и голов ноль. Однако вина Евсеева здесь минимальна, если она вообще есть. Ни один тренер не даст результат без исполнителей под конкретные задачи. Если игрок из трех пасов два отдает не туда, извините, что может сделать тренер?

- В СМИ пишут, что на место Евсеева придет Олег Кононов. Верите в его перспективы?
- Понятно, что Кононов опытный тренер, но ключевой вопрос - все-таки усиление. То, что Евсеев делал свою работу очень хорошо, это факт. Однако нужны новые игроки. Это видно невооруженным глазом. Возможно, руководство «Уфы» собирается брать новых футболистов уже под нового тренера. То есть, под Кононова. Поэтому до сих пор никого не купили. Что ж, время до закрытия трансферного окна в России еще есть. Посмотрим, как «Уфа» усилится.

Турнирная таблица РПЛ

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