Дмитрий Кириченко: «Уфу» подкосил уход Газизова в «Спартак», а вина Евсеева – минимальная

- Как восприняли уход Вадима Евсеева из «Уфы»?

- Сложно назвать его уход неожиданным, потому что команда идет на предпоследнем месте в таблице. Так что объективные предпосылки к замене главного тренера были. С другой стороны, летом «Уфа» не усилилась. На место ушедших футболистов сопоставимые игроки приобретены не были. В этой ситуации Евсееву было сложно что-то слепить.

- Недавно Евсеев перевел одного из лидеров команды Оливье Тиля в дубль, сказав, что люксембуржец снизил требования к себе. Получается, у игроков не было мотивации?

- О внутренних делах клуба мне сложно говорить, потому что я давно в «Уфе» не работаю. Но главная причина снижения результатов – селекция. В последние годы «Уфа» только и делала, что распродавала футболистов. Откуда же взяться прогрессу? Рано или поздно это должно было привести к нынешнему положению вещей.

- Евсеев возглавил «Уфу» как раз после вас...

- Я сам принимал команду, когда она шла на пятнадцатом месте... А Евсеев молодец, надо отдать ему должное. В трудной ситуации сумел встряхнуть коллектив. Через стыки «Уфа» сохранила прописку в РПЛ. Но тогда состав был, конечно, сильнее, чем сейчас.

- Как думаете, насколько на результаты «Уфы» повлиял уход гендиректора Шамиля Газизова в «Спартак»?

- Очень сильно повлиял. У меня такое ощущение, что с его стороны шла большая поддержка любого тренера, в том числе, и меня, когда я там работал недолгое время. Сейчас такой поддержки у тренера нет, и вопросами команды больше занимается руководство области. И комплектование, и усиление, и прочее находятся в их ведении.