Шведская стенка. Сборная России пробила «Тре крунур» на 91-й минуте, но было уже поздно (видео)

Роль капитана сборной Артема Дзюбы не обсуждается, он незаменимый-неприкасаемый. Чуть ниже расположился Антон Миранчук, претендующий на роль лидера в «Локомотиве» после отъезда в «Аталанту» его брата-близнеца Алексея.

Было бы интересно увидеть в деле новое лицо сборной – 29-летнего центрального защитника-левшу Александра Жирова из второй бундеслиги, но Станислав Черчесов решил, что рано.

Центр обороны в отсутствие Георгия Джикии цементировали спартаковец Илья Кутепов , пропустивший последний матч с «Зенитом», а также Федор Кудряшов. Как известно, капитан «Спартака» и вратарь «Локомотива» Гилерме сдали «сомнительные тесты» на коронавирус и изолированы от команды. В кулуарах говорили, что повторный тест оказался отрицательным. Однако только 9 октября в УЕФА отправят новые медицинские данные. Ждем…

В стартовом составе хозяев вышли пятеро, сыгравших в последнем матче со сборной Венгрии в Лиге наций. Левый фланг обороны доверили Вячеславу Караваеву , который в игре против Сербии, забил гол волшебным ударом. Ему помогал неувядающий 37-летний Юрий Жирков . А правую бровку должен бороздить Марио Фернандес при посредничестве новичка национальной команды Андрея Мостового , заслужившего вызов в главную команду страны благодаря личным успехам в чемпионском клубе.

Главный тренер шведов Янне Андерссон, работающий со сборной с 2016 года и остающийся приверженцем схемы 4-4-2, публично объявил стартовый состав еще накануне матча. В нем мы увидели двух представителей РПЛ – центрального защитника «Рубина» Карла Старфельта и форварда «Спартака» Джордана Ларссона. Всего же в шведской заявке оказались пятеро игроков российских клубов. Скандинавы, уступившие в Лиге наций чемпионами мира и Европы (французам 0:1 и португальцам 0:2), привезли в Москву экспериментальную команду, в которой остались трое из португальского состава.

Вратарь Сослан Джанаев, дебютировавший в старте в домашнем контрольном матче против сборной Коста-Рики в 2016-м, занял пост номер один. Четыре года назад он пропустил четыре мяча, а наши уступили 3:4. Об этом неприятном моменте пришлось вспомнить на 21-й минуте. До этого гости редко переходили центральную линию поля. Хозяева же дважды серьезно побеспокоили вратаря Карла-Юхана Юнссона. Сначала Жирков после скидки Магомеда Оздоева пробил из-за штрафной с лета, однако не так удачно, как в лужниковском матче за «Челси» со «Спартаком» в Лиге чемпионов или в прошлом сезоне на «Открытие Арене». На этот раз мяч полетел близко от вратаря, который успел сложиться-сгрупироваться и ногой парировал крученый удар. Потом Миранчук метров с 23 проверил на прочность перекладину. Звон металла не стихал до первой осмысленной атаки шведов, завершившейся голом.

Капитан гостей Себастьян Ларссон выполнил навес с левого полуфланга, и высокий форвард Александер Исак показал себя достойным наследником знаменитого соотечественника Мартина Далина, третьего призера ЧМ-1994 и могильщика сборной России на том турнире (оформил дубль, а шведы выиграли 3:1). Нападающий «Реал Сосьедад» кивком переправил мяч в сетку. Увы, Кутепов не рассчитал траекторию, а Джанаев априори не успевал сыграть на выходе, движение вратаря навстречу мячу не помогло. Возможно, имел место микроскопический офсайд, но как проверишь, коли VAR в контрольных матчах отсутствует.

⚽ Пока что единственный гол в матче. Джанаев ошибся на выходе https://t.co/ICtecyFx0K pic.twitter.com/kOMNpdIK6a — Матч ТВ (@MatchTV) October 8, 2020

Пропущенный гол погнал россиян вперед. Они контролировали мяч и создали несколько полумоментов, однако завершение хромало. Особенно обидно было за Фернандеса и Дзюбу, не попавшим по мячу после прострела Караваева.

В такой ситуации не помешал бы второй форвард-столб. Например, дебютант сборной Александр Соболев или Николай Комличенко, вызванный в последний момент вместо получившего травму Федора Смолова. Тогда количество проникающих в штрафную передач легче было бы превратить в качество – голы.

Черчесов поступил по-другому: после перерыва вместо Дзюбы бросил в бой Соболева, а также выпустил мобильного Романа Зобнина, который заменил опорника Оздоева. У шведов вышел Кристоффер Олссон, одноклубник Газинского. И через три минуты мог похоронить российские надежды на положительный исход матча. Полузащитник «быков» завершал кружевную комбинацию из стеночек из штрафной, но в момент удара упал, и мяч отбил ногой Джанаев.

Кстати, сам Черчесов играл против шведов и побеждал их на коммерческом турнире в Гетеборге в 1991-м в преддверии Евро-92. Вратарь выручил сборную СССР после удара лидера атак скандинавов Томаса Брулина. Наши одержали красивую победу 3:2 в овертайме благодаря чудо-удару с приличного расстояния Игоря Корнеева. Вот бы и сейчас так!

Но кто способен на такой удар из резервистов? «Денис Черышев», - решил тренер и выпустил «испанца» вместо Фернандеса, попутно заменив выпадавшего из игры Мостового на проверенного Алексея Ионова.

Караваев переместился на излюбленный правый фланг, Жирков опустился слева в оборону, пропустив вперед Черышева.

Вперед пошли защитники. Даже Кутепов, стремящийся реабилитироваться за результативную позиционную ошибку. В сутолоке у ворот Юнссона спартаковец упал. Пенальти? «Нет!» - жестом «игра в мяч» решительно показал судья из Турции.

И тут же по закону подлости гости упрочили преимущество. Безобидный, на первый взгляд, удар из-за штрафной Маттиаса Юханссона поставил Джанаева в тупик. Мяч от ноги принявшего у Дзюбы капитанскую повязку Кудряшова полетел в противоположный угол ворот, где его не ждал вратарь. Двум тысячам болельщиков, допущенным на трибуны «ВЭБ Арены», оставалось ахнуть от разочарования.

К сожалению, замены Черчесова – позже на поле вышли Далер Кузяев и Землихан Бакаев - не сработали. Минут за десять до финального свистка Соболев решил провернуть фокус, который помог ему заработать пенальти в Волгограде. Однако на нырок форварда рефери не среагировал. Хотя вправе был зажечь перед ним желтый цвет. Второй тайм хозяевам явно не удался. Хотя уже в компенсированное время забрезжила надежда. Соболев после углового головой направил мяч в сетку. На спасение оставалась одна минута. Увы, на второй гол времени не хватило.

Мы не можем справиться со шведами третий матч подряд. В 2018-м они перешли нам дорогу в Лиге наций (0:0, 0:2)... Что ж, теперь в этом турнире шведов на пути не будет. Ближайшие матчи мы проведем дома против Турции (11 октября) и Венгрии (14-го). Ждем работы над ошибками и побед. А заодно Джикию - обратно в оборону. Без него сложно.

Контрольный матч

Россия - Швеция - 1:2 (0:1)

Голы: Исак, 21 - 0:1. М. Юханссон, 72 - 0:2. Соболев, 90+1, - 1:2.