Станислав Черчесов: Первый гол шведов ничто не предвещало, второй пришел из ничего

- Результат не в нашу пользу, - констатировал Черчесов. - Имели преимущество в первом тайме, но пропустили мяч. Этот гол ничто не предвещало, тем сильнее разочарование... Мы сделали запланированные замены, потому что у нас еще два матча впереди. Хотели проверить игроков и сочетания. Для того и нужны контрольные встречи. Александр Соболев и Андрей Мостовой дебютировали за сборную. Илья Кутепов давно не играл. Как и Сослан Джанаев. А Федор Кудряшов вынужденно заменил Георгия Джикию в центре обороны... В итоге, с одной стороны, есть поражение, которое нас не устраивает, с другой - масса полезной информации, которую надо правильно проанализировать и обработать.

- Можно ли назвать ключевым моментом первый пропущенный мяч?

- Я уже сказал, что пропустили, когда имели полное преимущество. Но так может случиться в любом матче. Дело не в этом. Еще было время. Мы старались переломить ситуацию. Все замены, которые я провел, усиливали нападение. Однако второй рикошет, который тоже пришел из ничего, усугубил ситуацию. Мы боролись до конца, забили, но времени не хватило.

- Оцените игру Мостового и Соболева.

- Это был первый матч для ребят, и в тактическом плане они пока не уловили все нюансы. Хорошо, что они дебютировали и почувствовали, что такое играть в первой сборной. Мы им подскажем какие-то вещи, чтобы они прибавляли. Хороший гол забил Соболев, но его еще надо вписывать в командную игру. Чтобы он в каких-то моментах приносил больше пользы.

- Очень много атак развивалось левым флангом. Это была установка?

- Мы изучали соперника, и у него есть проблемы справа в обороне. Юрий Жирков здесь активно играл, Денис Черышев сюда вышел во втором тайме. По-моему, не было крена в одну сторону. И Мостовой активно играл, и Алексей Ионов вышел, и Вячеслав Караваев с Марио Фернандесом подключались. Не знаю точной статистики, но, думаю, что плюс-минус фланги сработали одинаково.

- Все ли из шести замен были плановыми?

- Две замены мы сделали не по плану, потому что игра складывалась не в нашу пользу. Заранее было понятно, что Артем Дзюба проведет на поле один тайм, и Магомед Оздоев тоже. Оба слишком много играют в последнее время, накопилась усталость. Жиркова не планировали использовать всю игру, но надо было усиливать атаку. Марио набегался в последних матчах, и мы планировали, что он сыграет шестьдесят минут.