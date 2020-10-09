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Ринат Билялетдинов: А, может, Дзюба изображал усталость в матче против Швеции? Шучу, конечно
09 октября 15:00
автор: Юлия Григорьевская

Ринат Билялетдинов: А, может, Дзюба изображал усталость в матче против Швеции? Шучу, конечно

Заслуженный тренер России поделился с «Советским спортом» мнением о поражении нашей национальной команды от шведов в контрольном матче (1:2).

- Какие впечатления оставил матч со шведами?
- Шведы – оптимальный спарринг для товарищеских матчей, потому что это очень организованная и сыгранная команда. Крепкий орешек. Шведы заставляет играть на максимуме любого. И по командным действиям мы скандинавам уступили, тут и рассуждать нечего. Сыгранность, синхронность и техническая оснащенность у них была лучше, чем у нас. Однако это не повод кричать, что все пропало. Правильно сказал Станислав Черчесов: мы получили хороший материал для анализа и теоретических занятий.

- Как относитесь к решению Черчесова вызвать Кутепова, Дениса Черышева, Далера Кузяева, которые мало играют за клубы либо не играют вовсе?
- Тренер должен показать футболисту, что тот по-прежнему находится в этой обойме, не забыт. Для микроклимата в коллективе это очень важно. Думаю, именно на это делался расчет. Лично мне хотелось посмотреть в игре на Александра Жирова, вызванного из второй бундеслиги. Вряд ли его выпустят в официальных матчах, а против шведов дебютант мог сыграть. Впрочем, я не исключаю, что и с турками он может выйти. Это было бы интересно.

Ринат Билялетдинов

- Зато за сборную, наконец, дебютировал Александр Соболев. И сразу забил.
- Это футболист уровня сборной. У него есть игровые моменты, которые нужно вписать в общую конструкцию развития атаки. Мяч надо как-то доставить в зону реализации головой. Вот была подача Черышева от угла, и Соболев забил. Это один вариант. Есть глубинные штрафные и диагональные забросы. Принесут ли они такой эффект? Неизвестно. Это не всегда получается. Соперник тоже в этом плане не простачек. Но это все стандарты. А как доставлять мяч Соболеву в игре, это уже вопрос тренерского штаба. Просто грузить вперед - это не тот случай. Там есть еще Артем Дзюба, Федор Смолов, играющий немного по-другому.

- Но своим голом Соболев повысил шансы сыграть и в Лиге наций?
- Конечно. Голы - основная функция нападающего. Соболева свой шанс реализовал, и Черчесов будет держать это в голове. Что касается Андрея Мостового, который также дебютировал в игре против Швеции, то и у него хороший объем движения. Вопрос, как он будет прогрессировать дальше.

- Вам не показалось, что Дзюба выглядел уставшим? Может, не стоило выпускать его в товарищеском матче?
- А может, он изображал усталость? (Смеется.) Это шутка, конечно. Но любая усталость преодолима. Все зависит от восстановительного процесса.

- У сборной России две потери из-за подозрительных тестов на ковид – Георгий Джикия и Гилерме. Кто будет вратарем в матче с Турцией?
- Я думаю, опять Сослан Джанаев. Вратари у нас примерно одного уровня, в плане игрового опыта, процента ошибок. Но у Джанаева за спиной уверенные выступления за «Сочи», а у Шунина - еще не забытый провал в Лиге Европы с тбилисским «Локомотивом». Как ни крути, клубный шлейф всегда тянется до сборной. Поэтому на данный момент Джанаев - вариант номер один.

- А Джикию кем заменить?
- У нас многие игроки не используются. Андрей Семенов, например. Опять же, не сбрасывайте со счетом Жирова. Это было бы неожиданно для Турции.

- Турки сыграла 3:3 в товарищеском матче с Германией. Это повод их опасаться?
- У немцев сейчас много перестановок в составе и в игре. Я уверен, что в официальном матче турки три мяча Германии не забили бы. В лучшем случае - один. Переоценивать их не стоит, и недооценивать - тоже. В любом случае, мы можем чувствовать себя уверенно. Благодаря гостевой победе над Венгрие турнирное положение в группе Лиги наций у нас достатчно комфортное. Пусть соперники нервничают. Это у них нет права на ошибку.

...Напомним, что впереди у сборной России два матча Лиги наций - 11 октября проти Турции и 14 октября против Венгрии. Обе игры пройдут в Москве на «ВТБ Арене».

источник: «Советский спорт»
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