Ринат Билялетдинов: А, может, Дзюба изображал усталость в матче против Швеции? Шучу, конечно

- Какие впечатления оставил матч со шведами?

- Шведы – оптимальный спарринг для товарищеских матчей, потому что это очень организованная и сыгранная команда. Крепкий орешек. Шведы заставляет играть на максимуме любого. И по командным действиям мы скандинавам уступили, тут и рассуждать нечего. Сыгранность, синхронность и техническая оснащенность у них была лучше, чем у нас. Однако это не повод кричать, что все пропало. Правильно сказал Станислав Черчесов: мы получили хороший материал для анализа и теоретических занятий.

- Как относитесь к решению Черчесова вызвать Кутепова, Дениса Черышева, Далера Кузяева, которые мало играют за клубы либо не играют вовсе?

- Тренер должен показать футболисту, что тот по-прежнему находится в этой обойме, не забыт. Для микроклимата в коллективе это очень важно. Думаю, именно на это делался расчет. Лично мне хотелось посмотреть в игре на Александра Жирова, вызванного из второй бундеслиги. Вряд ли его выпустят в официальных матчах, а против шведов дебютант мог сыграть. Впрочем, я не исключаю, что и с турками он может выйти. Это было бы интересно.

- Зато за сборную, наконец, дебютировал Александр Соболев. И сразу забил.

- Это футболист уровня сборной. У него есть игровые моменты, которые нужно вписать в общую конструкцию развития атаки. Мяч надо как-то доставить в зону реализации головой. Вот была подача Черышева от угла, и Соболев забил. Это один вариант. Есть глубинные штрафные и диагональные забросы. Принесут ли они такой эффект? Неизвестно. Это не всегда получается. Соперник тоже в этом плане не простачек. Но это все стандарты. А как доставлять мяч Соболеву в игре, это уже вопрос тренерского штаба. Просто грузить вперед - это не тот случай. Там есть еще Артем Дзюба, Федор Смолов, играющий немного по-другому.

- Но своим голом Соболев повысил шансы сыграть и в Лиге наций?

- Конечно. Голы - основная функция нападающего. Соболева свой шанс реализовал, и Черчесов будет держать это в голове. Что касается Андрея Мостового, который также дебютировал в игре против Швеции, то и у него хороший объем движения. Вопрос, как он будет прогрессировать дальше.