Почему он был моим любимым игроком... Светлой памяти Василия Кулькова

На стыке 80-х и 90-х годов прошлого века почти у каждого из нас был свой любимый футболист. Ринат Дасаев, например. Или Федор Черенков. Многим, я знаю, нравился Виктор Пасулько, полагаю, просто потому, что... ну как можно не быть футболистом с такой фамилией! А как играл - уже неважно. Играл, к слову, Пасулько весьма неплохо.

Долгое время я вообще не задумывался над тем, почему у меня непременно должен быть любимый игрок в «Спартаке». Черенков? Господи, да его обожали все и каждый! Куда ему я еще со своей ранней детской любовью! Сергей Родионов? Пожалуй, но все же он как-то не особенно цеплял, хотя их связку с Федором я помню прекрасно. Александр Мостовой? Вот это уже теплее. Фамилия подходящая, да и игрок толковый.

На трибунах поддатые мужики как-то пошутили, что Олег Романцев нашел Мостового на мостовой. Ну а что? Идет по улице Романцев и видит: на мостовой лежит Мостовой. Чего ж его не подобрать? Бесплатно же! Подобрал, накормил и отправил играть за «Спартак». Но любви с Мостовым у меня тоже не вышло - он слишком быстро смылся в Португалию.

Еще Валера Шмаров был очень крутой. Я называл его «эти глаза напротив».

Василий Кульков мне нравился всегда. И спустя много лет я как-то незаметно для себя решил, что именно он, а не кто-то другой в нежном возрасте стал для меня любимым игроком в «Спартаке». Почему? Ну, во-первых Василий отлично играл. А во-вторых, он был просто эффектным на поле. Такие прически в те времена были не у всех. Да, это внешний фактор, но он часто является ключевым для неокрепших болельщицких умов.