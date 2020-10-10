Почему он был моим любимым игроком... Светлой памяти Василия Кулькова

На стыке 80-х и 90-х годов прошлого века почти у каждого из нас был свой любимый футболист. Ринат Дасаев, например. Или Федор Черенков. Многим, я знаю, нравился Виктор Пасулько, полагаю, просто потому, что... ну как можно не быть футболистом с такой фамилией! А как играл - уже неважно. Играл, к слову, Пасулько весьма неплохо.
Долгое время я вообще не задумывался над тем, почему у меня непременно должен быть любимый игрок в «Спартаке». Черенков? Господи, да его обожали все и каждый! Куда ему я еще со своей ранней детской любовью! Сергей Родионов? Пожалуй, но все же он как-то не особенно цеплял, хотя их связку с Федором я помню прекрасно. Александр Мостовой? Вот это уже теплее. Фамилия подходящая, да и игрок толковый.
На трибунах поддатые мужики как-то пошутили, что Олег Романцев нашел Мостового на мостовой. Ну а что? Идет по улице Романцев и видит: на мостовой лежит Мостовой. Чего ж его не подобрать? Бесплатно же! Подобрал, накормил и отправил играть за «Спартак». Но любви с Мостовым у меня тоже не вышло - он слишком быстро смылся в Португалию.
Еще Валера Шмаров был очень крутой. Я называл его «эти глаза напротив».
Василий Кульков мне нравился всегда. И спустя много лет я как-то незаметно для себя решил, что именно он, а не кто-то другой в нежном возрасте стал для меня любимым игроком в «Спартаке». Почему? Ну, во-первых Василий отлично играл. А во-вторых, он был просто эффектным на поле. Такие прически в те времена были не у всех. Да, это внешний фактор, но он часто является ключевым для неокрепших болельщицких умов.
Мне всегда казалось, что Кульков умеет на поле все. Универсал. Вспомните защитников «Спартака» той поры: Виктор Онопко, Рамиз Мамедов, Юрий Никифоров... Никто из них никогда не был в чистом виде разрушителем. Игровики! Поддержать атаку, оказаться в штрафной и решить эпизод - не составляло для них вообще никакой проблемы. Исключением был разве что Дмитрий Хлестов, да и тот однажды умудрился забить мадридскому «Реалу».
Ну а Кульков... Сразу вспоминается 1991 год, и второй мяч спартаковцев в ворота ЦСКА. Вот же он, любимый игрок! Так решить эпизод, будучи защитником - на тот момент для меня это было настоящим потрясением. Впрочем, взгляните сами.
Я стоял за другими воротами, в которых Станислав Черчесов отразил пенальти при счете 1:0...
Я совершенно не помню, каким образом Кульков «съел» Диего Марадону в дымящимся противостоянии с «Наполи», хотя смотрел обе встречи целиком. Сказывалось состояние комы, в котором я находился во время просмотра, особенно - первого матча в Италии. Как там «Спартак» умудрился не пропустить - я не понимаю до сих пор. В ответном матче было чуть полегче в силу весьма морозных погодных условий, что нивелировало мастерство грозного противника. «Спартак» безупречно исполнил серию пенальти и прошел дальше. Разумеется, один из ударов принадлежал Кулькову. Победный.
Полагаю, что поглощение Кульковым Марадоны вполне может войти в своеобразный топ решений Романцева. Список этот небольшой, но выразительный. Кульков отведал Марадону, позднее Хлестов перекусил Бабангиду из «Аякса», который носился как ненормальный, но так и не смог ничего сделать, Дмитрий Парфенов слопал Роналдо в противостоянии с «Интером», ну и самое мощное решение - это Юрий Дроздов против Андрея Шевченко в мрачном матче с Украиной. Все ждали персональной опеки от Алексея Смертина, а Романцев решил иначе. Да, не прошли на Евро-2000, да в конечном счете именно Шевченко заработал на себе тот самый ужасный штрафной, но конкретно Дроздов не позволил звездному нападающему ничего. А сфолил, кстати, Смертин.
...Последний раз я видел Василия Кулькова в роли главного тренера дубля «Спартака». Играли гостевой матч против ЦСКА в Москве на Живописной улице. Василий тяжело болел в последние годы, и болельщики «Спартака» об этом знали. Сегодня он умер. Светлая память моему любимому игроку «Спартака».