Артем Дзюба: Нашли с Соболевым точки соприкосновения

- Насколько показателен тот факт, что турки только что сыграли вничью 3:3 с Германией в товарищеском матче?

- Забить немцам три мяча, хоть мы и понимаем, что у них был неосновной состав, - это дорогого стоит. У нас вечером будет теория по Турции, и будем досконально знать, что и как. Понимаем, что сейчас турки в хорошей форме и стали сильнее, чем тогда, когда мы с ними встречались последний раз. Тем интереснее предстоящий матч. Просим всех нас поддержать.

- Как оцениваете дебют за сборную Александра Соболева, который в спарринге против шведов заменил вас и отметился голом?

- Сразу же поздравил его с забитым мячом. Мы сейчас стали с ним больше и лучше общаться, нашли точки соприкосновения. Помню свой дебютный гол за сборную. Это большое событие для любого футболиста, поэтому я рад за него. А оенивать игру Саши не могу - есть тренерский штаб, я всего лишь игрок. Дальше все будет зависеть от него. Я и Андрея Мостового поздравил. Дебют в сборной – это большое событие в карьере.

- Как команда встретила довызваных Максима Беляева и Антона Сафонова?

- Макса хорошо знаю, и с Сафоновым удалось пообщаться. Очень рад за ребят. Сафонов вообще мне очень импонирует как вратарь. А двери сборной открыты для всех. У нас хороший коллектив, и это самое главное.

- Против Швеции вы провели на поле тайм. Готовы больше сыграть с турками?

- Спасибо за беспокойство о моем состоянии. Это было гениальное решение Черчесова, дать мне поиграть один тайм, чтобы готовиться дальше. Не волнуйтесь за меня. Силы есть, сколько надо, столько и буду играть. Здоровье позволяет.

- Вы почувствовали на товарищеском матче поддержку трибун? Или пока зрителей слишком мало?

- Сейчас пока действуют ограничения. Но поддержка каждого болельщика важна. Мы всех ждем. Соскучились по этим эмоциям и антуражу. Постараемся порадовать зрителей на трибунах и у телеэкранов хорошей игрой и результатом.