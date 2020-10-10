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Станислав Черчесов: На место Фернандеса никого вызывать не будем. Есть разные варианты замены
10 октября 14:52
автор: Юлия Григорьевская

Станислав Черчесов: На место Фернандеса никого вызывать не будем. Есть разные варианты замены

Главный тренер сборной России рассказал о подготовке к матчу Лиги наций против Турции, который состоитя на «ВТБ Арене» 11 октября.

- Если против Швеции из-за подозрительных тестов на коронавирус сборной России не помогли Георгий Джикия и Гилерме, то теперь по той же причине выпал еще и Марио Фернандес. Как будете решать кадровые проблемы?
- Мы не первая команда, столкнувшаяся с подобными трудностями. Вместо Джикии вызвали Максима Беляева, а замену Марио будем искать внутри команды. Есть несколько вариантов. Постараемся принять оптимальное решение в оставшееся до матча с Турцией время.

- Вы впервые использовали Федора Кудряшова в центре обороны при схеме с четырьмя защитниками. Продолжите эксперимент?
- Это не эксперимент, последние матчи в своем турецком клубе он играл на этой позиции. Для сборной появилась еще одна опция . Против Швеции Кудряшов провел качественный матч.

- Почему именно сейчас вызвали Матвея Сафонова?
- Есть молодежная сборная и главная, которые параллельно решают свои задачи. Вчера после поражения Сербии от Польши молодежка, по сути, гарантировала себе выход в финальную стадию Евро. А у нас выбыл по болезни Гилерме. Вот мы и обратились за помощью к коллегам. Если бы я вызвал Сафонова 28 сентября, до ответственного матча «Краснодара» в Лиге чемпионов, это могло отвлечь Матвея от игры. Ему бы и папа звонил, и мама, поздравляли бы с первым вызовом в сборную. Неизвестно, чем бы тогда закончилась встреча в Салониках. А мы стараемся учитывать интересы всех сторон - свои, молодежной сборной, клубов. Сейчас все совпало для вызова Сафонова.

- Возможны ли еще какие-то дозаявки на октябрьские матчи?
- На данный момент готовимся с теми ребятами, которые есть. Перед Венгрией будет тест для УЕФА, и мы не знаем, что он покажет. Надеемся, новых потерь не будет. Джикия, Гилерме и Фернандес по-прежнему в строю, каждый день будут сдавать тесты. Если подтвердятся отрицательные результаты, возможно, снова их пригласим. Будем следить за их состоянием.

- Сегодня ушел из жизни ваш бывший партнер по сборной и «Спартаку» Василий Кульков...
- Мои соболезнования от сборной близким и родным. Это неприятное событие. Мы вместе играли, становились чемпионами. Печальная новость. Примем ее, как есть. Пусть земля ему будет пухом.

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