Алексей Сафонов: Мозес стал бы хорошим трансфером «Спартака», но Зе Луиш в «Локо» освоится быстрее

- В «Зените» еще возможны трансферы – «под РПЛ»? - Возможны. Задачи решаются не только в Европе. Я поначалу не сомневался, что питерцы уверенно выиграют чемпионат. А сейчас смотришь - такого запаса, как в прошлом сезоне, нет. Хотя игроков вроде бы на два состава.

- Почему Кузяев не ушел в «Локомотив»? О такой возможности писали. - А зачем из «Зенита» уходить в «Локомотив»? Какая может быть логика у этого трансфера? Питерцы бьются за первое место, за титулы… А что касается Вендела , посмотрим, как он адаптируется. Я не настолько фанат этого футболиста, чтобы просматривать его днями и ночами. Но если за него отданы серьезные деньги, значит, кто-то его смотрел.

- Трансферное окно в РПЛ открыто до 17 октября, но в Европе оно уже захлопнулось, и заявлять новичков на еврокубки нельзя. Как вам приобретения «Зенита», от которого ждут выхода в плей-офф Лиги чемпионов? Питерцы перед дедлайном взяли Вендела и Далера Кузяева. - Кузяева кто-то хотел в Европе, но ему агент мозги запудрил. Обидно, что игрок сборной России пропустил треть чемпионата, пока его кормили баснями. Наверное, Кузяев не просто так сейчас вернулся в «Зенит». Он взвесил все за и против.

- В «Локомотив» из «Порту» перешел экс-спартаковец Зе Луиш. Что скажете?

- Хороший трансфер. В России он адаптирован, мы его видели, знаем, чего от него ожидать. Зе Луиш отлично играет головой. Проблем у него в «Локомотиве» не должно быть. Он по-русски разговаривает, насколько я знаю.

- В связке с Федором Смоловым он хорошо будет смотреться?

- Может так получиться, что Смолов присядет на скамейку. С Зе Луишем они разноплановые игроки. Единственное, я пока не понимаю, что из себя представляет главный тренер «Локомотива» Марко Николич. Как говорится, в борьбе за благородное дело я был инородное тело… С ЦСКА команда вроде бы нормально отыграла, а с «Химками» я чуть не уснул. Если бы Денис Глушаков вышел на поле с первых минут, химчане могли бы победить.

«ОТ ФИЛИППА ТРЕНЕРЫ ВЕШАЛИСЬ»

- Почему «Спартак» осенью пока никого не купил? Это не удивляет?

- Они же по Виктору Мозесу ведут переговоры. Если до закрытия окна нигериец придет, то это будет хорошее пополнение для «Спартака». Может быть, в оставшееся до 17 октября время еще кого-то подвезут. Я не исключаю.

- Можно ли назвать Мозеса топовым трансфером для РПЛ?

- Он был в «Челси». А в остальном в чем Мозес топ? Ему еще надо освоиться в РПЛ. Думаю, что Зе Луиш сделает это быстрее всех новичков чемпионата. Помните, играл в «Спартаке» Марио Пашалич? Он вообще был глухонемой, но посмотрите, как хорват играет сейчас в «Аталанте». Все видят, что Пашалич реально хорош. Но вот в России, в «Спартаке» у него не пошло. Многое зависит от того, нашел ли игрок «свою» команду.

- Ждете в «Динамо» каких-то движений на трансферном рынке в связи с приходом нового тренера, которым, видимо, станет Сандро Шварц?

- Самый сильный трансфер «Динамо» - то, что они отдали Максимилиана Филиппа. От немца тренеры вешались. Он не влился в команду. Мне Филипп напомнил Фернандо Кавенаги в «Спартаке». Какая у аргентинца была зарплата, а на поле – ничего не получалось! Но потом Кавенаги уехал в «Бордо» и стал там лучшим бомбардиром. Это к разговору об адаптации в чемпионате и команде.

- Филиппу не подошел российский чемпионат?

- В принципе, если игрок – действительно супер, то он в любых условиях что-то покажет. Ты приезжаешь за такие бабки, и должна быть какая-то отдача. Помните, как Диего Марадона в свое время перешел в «Наполи» и все смеялись, а он взял и сделал клуб чемпионом. Один… Значит, Филиппа переоценили. Как говорится, не по Сеньке шапка. За такие деньги он должен был один выходить и рвать грузинский «Локомотив» и другие команды, а в реальности его не было видно на поле.

«ГАЙЧ НАПОМИНАЕТ УТОМЛЕННОГО ПЕНСИОНЕРА»

- Так будет «Динамо» еще усиливаться?

- Надо учитывать финансовый фэйр-плей. И пока нет тренера, невозможно рассуждать, как и что. Но мне кажется, «Динамо» сделает ставку на зимнее трансферное окно. Вряд ли новый тренер прямо сейчас скажет, что ему позарез нужен такой-то игрок. Скорее всего, первые месяцы уйдут на его знакомство с возможностями тех футболистов, которые имеются в наличии. Чтобы понять, кого оставить в команде, а на чье место нужно искать замену.

На мой взгляд, у «Динамо» хорошая школа, и клубу надо продолжать подтягивать свою молодежь. У них есть неплохие ребята: Владислав Карапузов, Арсен Захарян, другие. Хочется, чтобы они заиграли.

- В целом, какой получилась трансферная кампания РПЛ?

- Нормальной, учитывая обстоятельства - то границы закрывают, то курс валюты скачет, то еще что-то. Правда, ЦСКА при имеющихся возможностях недостаточно укрепил нападение. В лучшие времена у армейцев всегда были сильные форварды. Вагнер Лав, Жо, Ивица Олич, Сейду Думбия, Ахмед Муса… Сейчас по Чидере Эджуке видно, что это хороший футболист, быстрый, обученный. Приятно на него смотреть. А вот Адольфо Гайч не убеждает. Смотрится как утомленный пенсионер. И непонятно, когда он заиграет…

А я привык видеть в ЦСКА нападающих, которые сразу дают результат. Когда в команде был Вагнер Лав, я даже на тренировки приезжал, смотрел и получал удовольствие. А Гайч, купленный еще зимой Илья Шкурин – это немного странные трансферы. Неубедительные. Может, тренеры и видят в них потенциал, но гарантий нет. Меня еще напрягает, что Федор Чалов приуныл. Если он продолжит так играть, то может вообще закончить в «СКА-Хабаровске».