Напишет ли «Динамо» сказку Шварца? Что за немец вот-вот возглавит бело-голубых

Переговоры со Шварцем вел еще один хороший знакомый Клоппа и такой же выходец из системы «Майнца» - спортивный директор динамовцев Желько Бувач . Уже даже известны детали контракта. Срок - два сезона, зарплата – 54 миллиона рублей (около 600 тысяч евро по текущему курсу). Столько же получал в «Динамо» Новиков.

Судя по всему, Шварц все-таки выиграл заочную конкуренцию у еще более молодого (32 года) тренера Александра Шпилевского (возглавляет «Кайрат», имеет опыт работы в молодежках «Штутгарта» и «Лейпцига»), а также сидящего больше года без дела мэтра российского тренерского цеха Курбана Бердыева .

Даже победы над «Краснодаром» (2:0), видимо, не хватило Александру Кульчию для того, чтобы удержаться в должности и.о. главного тренера «Динамо» после отставки Кирилла Новикова . В ближайшее время столичный клуб объявит фамилию нового наставника. По всем прогнозам, им станет бывший главный тренер «Майнца» и друг Юргена Клоппа Сандро Шварц. Таким образом, немец получит красивый подарок ко дню рождения: 17 октября ему исполнится 42.

ПОЧЕМУ ОТПАЛ БЕРДЫЕВ

Бердыев при таком раскладе имел мало шансов. Его кандидатуру пыталось лоббировать высшее динамовское начальство, но Бувач настоял на Шварце. И выбор боснийского спортдира логичен. Команда проводит омоложение состава, делая ставку на перспективных и голодных до побед игроков. А требовательному Бердыеву скорее нужны опытные футболисты не на перспективу, а для достижения высоких результатов здесь и сейчас.

К тому же у двукратного чемпиона России неоднозначная репутация. В «Рубине» с Бердыевым было связано много внутриклубных интриг, да и вдругих командах он пытался добиться безграничной власти (в первую очередь, над трансферами). При этом не заботясь о зрелищности, что осложнило бы «Динамо» задачу возвращения болельщиков на трибуны. Примерно по тем же причинам у Бердыева ранее не сложилось со «Спартаком».

НЕМЕЦКАЯ ЭКСПАНСИЯ

Немецкая тренерская школа сейчас переживает период ренессанса. Ее представители заняли сразу четыре первые позиции в рейтинге УЕФА по итогам прошлого сезона: Ханс-Дитер Флик («Бавария»), Томас Тухель («ПСЖ»), Юрген Клопп («Ливерпуль») и Юлиан Нагельсманн («Лейпциг»).

В клубах попроще работают Даниэль Фарке («Норвич»), Роджер Шмидт (ПСВ), Томас Леч («Витесс»), Франк Вормут («Эраклес»), Александер Блессин («Остенде»), Аргириос Яннакис (грек с немецким паспортом, с 2007-го по 2019-й тренировал в Германии, сейчас возглавляет греческий ПАС), Петер Цайдлер («Санкт-Галлен»), а в России успел зарекомендовать себя спартаковец Доменико Тедеско. Назначение Шварца в «Динамо» станет продолжением экспансии немецких тренеров в европейские лиги.

С Тедеско Шварца роднит еще и то, что у обоих итальянские корни. Мать Сандро – немка, а отец – мигрант с Апеннинского полуострова.

ПО ПУТИ НОВИКОВА

В качестве игрока Шварц значимых успехов не достиг – большую часть карьеры провел в «Майнце», воспитанником которого и является. На позиции полузащитника за семь сезонов провел 101 матч, но в те годы (1997 - 2004) команда выступала только во второй бундеслиге, а когда пошла на повышение, Шварц отправился в «Рот Вайсс».

Через год он оказался в «Веене», где в 2009 году и сменил карьеру игрока на работу в тренерском штабе. После отставки Вольфганга Франка с 23 марта до конца сезона, имея специальное разрешение от второй бундеслиги, он руководил командой, но затем сказалось отсутствие лиценции, и в следующем чемпионате Шварц вынужден был довольствоваться ролью помощника.

Затем был «Эшборн». С ним Шварц в первом же сезоне выиграл региональную Гессенлигу (пятый по силе дивизион Германии) и пробился в Юго-Западную лигу (четвертый дивизион), еще спустя год доучился и отправился тренировать юниоров родного клуба. Здесь он шел по пятам за Мартином Шмидтом (экс-тренер «Майнца», «Вольфсбурга» и «Аугсбурга»). Сначала заменил его в дубле «Майнца», а затем и в первой команде.

Так что во многом его путь похож на тот, что проделал его динамовский предшественник Кирилл Новиков. Немецкий специалист также оказался у руля первой команды благодаря успехам с молодежкой, тоже неплохо стартовал, но не смог вывести подопечных на качественно новый уровень и был уволен осенью. С той лишь разницей, что проработал на год дольше Новикова.

ФАВОРИТ КЛОППА

Идейно Шварц очень близок Клоппу, под руководством которого играл за родную команду на стыке веков. Его «Майнц» не показывал высоких результатов (14-е место в первом сезоне, 12-е во втором, 16-е по итогам 11 туров третьего) и по большинству статистических параметров был классическим середняком. А из значимых побед болельщикам греют душу только 3:1 над «Байером» (сентябрь 2017-го), 3:0 над «Лейпцигом» и 2:1 над дортмундской «Боруссией» (апрель - май 2018-го).

Шварц из тех, кто подстраивает футболистов под свое видение игры. При нем команда стабильно меньше соперника владела мячом, но при этом не откатывалась назад, а пыталась прессинговать на чужой половине поля. По этому показателю была одной из лидеров бундеслиги, однако по качеству прессинга стабильно оказывалась во второй половине таблицы. Это логично приводило к регулярным провалам в обороне и пачкам пропущенных мячей.

Атака строилась за счет отборов и перехватов вблизи чужих ворот и быстрой доставки мяча в штрафную верхом. Центрфорвард Жан-Пьер Матета, отлично играющий головой, в единственном полноценном сезоне Шварца (2018/19) настрелял в 34 матчах 14 мячей.

Огромное значение в данной модели игры отводится дисципилированному и своевременному перемещению игроков. Ни качества футболистов «Майнца», ни их функционал для подобного футбола подходил не слишком, но Шварца это не смущало. Главное – попытка играть современно... Подобный подход так нравился Клоппу, что он не скрывал – матчей шварцевского «Майнца» он старается не пропускать.

Будет ли чемпион бундеслиги и АПЛ и победитель Лиги чемпионов столь же внимательно следить и за «Динамо», зависит теперь от самих бело-голубых. На бумаге кажется, что быстрый контратакующий стиль игры команде действительно подходит – в нынешнем сезоне лучшие матчи против «Зенита» (1:0), «Ростова» и «Краснодара» (по 2:0) динамовцы провели как раз в тех случаях, когда отдавали инициативу сопернику.

Ждем сказку Шварца. «Обыкновенное чудо», «Убить дракона» или что-то в этом духе, только в переложении на российский футбол.