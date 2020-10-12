«Не дают работать в «Спартаке», со всех сторон обложили». Симоняну – 94!

– В 1966 году была создана экспериментальная команда, в нее собрали самых талантливых юношей со всего Союза. Она называлась экспериментальная сборная СССР, в скобках «Буревестник». Почему «Буревестник»? Это студенческое общество, и мы все практически в одной группе Института физкультуры учились. Из этой команды вышли известные футболисты – Михаил Гершкович , Сергей Ольшанский . Тренером был Всеволод Блинков .

Свой 85-летний юбилей Никита Павлович справлял в Метрополе. Все гости сидели за отдельными круглыми столами. И он посадил меня за свой стол. Для меня это была большая честь.

– Отца своего, по большому счету, я не знал. И я всегда называю Никиту Павловича своим «футбольным отцом». Для меня он был главным человеком в тот период жизни, когда я переходил из юношеского футбола во взрослый.

Никита Павлович выигрывал со «Спартаком» чемпионат СССР в качестве футболиста и главного тренера. Под его руководством ереванский «Арарат» сделал золотой дубль в 1973 году, победив в чемпионате и Кубке СССР.

Эксперимент был рассчитан на четыре года, но через два года его решили по каким-то причинам прекратить. «Локомотив» почти полностью брал всю команду к себе. А мы с Сережей Ольшанским не хотели в «Локомотив».

В экспериментальной сборной был такой врач Николай Николаевич Алексеев, который в конце 50-х работал в «Спартаке», был врачом сборной СССР на чемпионате мира 1962 года в Чили.

И вот после какой-то игры мы с Николаем Николаевичем поехали на его «Москвиче» в Сандуны. Попарились, выходим – а в очереди стоит Никита Павлович Симонян, как простой гражданин. Николай Николаевич говорит: «Иди к машине, я с Палычем поговорю».

Потом они подходят к машине и Никита Павлович говорит: «Женя, мы смотрим за тобой, хотим пригласить в «Спартак».

Ну, я, конечно, ошалел, мне тогда 19 лет было. Отвечаю: «Никита Павлович, пока «Буревестник» существует, я не могу. Он говорит: «Ну, вот, когда «Буревестник» закончит существование, переходи к нам».

И в конце 1968 года эксперимент с «Буревестником» завершился. Мы с Серегой Ольшанским поехали к Николаю Петровичу Старостину, и вопрос решился мгновенно.

У меня в трудовой книжке есть запись: с 1 января 1969 года я являюсь инструктором по футболу ДСО «Спартак». Несмотря на то, что 1 января в стране был выходной день, но именно в первый день нового, 1969 года, нас с Серегой зачислили в «Спартак».

Кстати, Серега был центральным нападающим в «Буревестнике», но в «Спартаке» тогда возникли большие проблемы в обороне. И Симонян перевел его в центр защиты, на этой позиции он и играл всю свою карьеру.

«НИКИТА ПАЛЫЧ ПОЗВОНИЛ: «ЖЕНЯ, Я ПРИЕДУ К ТЕБЕ»

Сезон 1972 года сложился для «Спартака» неудачно. В команде проходила смена поколений. В чемпионате мы заняли только 11-е место. Хотя именно в этом сезоне меня признали лучшим футболистом СССР.

И вот где-то в конце ноября неожиданно у меня дома раздается звонок от Симоняна. «Женя, сейчас к тебе приеду».

Я опешил: главный тренер едет ко мне. Я тогда жил в так называемом доме «на курьих ножках», который находится как раз напротив скульптуры Веры Мухиной у входа на ВДНХ.

Я быстро сбегал в магазин за коньяком, сам не пьющий, но понимаю, что разговор будет необычным и серьезным. За беседой Никита Палыч с моей женой Татьяной по стопочке и пригубят.

– Жень, обложили меня со всех сторон в «Спартаке» работать практически не дают. Я не то, чтобы посоветоваться с тобой пришел, но хочу сказать, что меня зовут в Ереван, «Арарат» возглавить, – рассказал Никита Палыч.

Для меня было удивительно, мне всего 23 года, старший тренер со мной ведет такие беседы. И я сказал: «Никита Палыч, я все понимаю, но вы все это команде тоже объясните».

Он затем все рассказал команде. И уехал в Ереван, где в следующем сезоне выиграл с «Араратом» чемпионское звание и Кубок СССР.

Как раз наша следующая встреча пришлась на день финала кубка в «Лужниках». Я в сборной сдружился с одним из лидеров того «Арарата» Оганесом Заназаняном.

После победы в добавочное время над киевским «Динамо» я зашел в раздевалку «Арарата». Понятно, какая там была атмосфера. Поздравил ребят и Никиту Палыча, и говорю ему: «Можно я Оганеса к себе заберу, а утром привезу его в аэропорт?» У них был рейс в Ереван ранним утром. Симонян говорит: «Конечно, бери. Ты же не пьющий». Оганес у меня переночевал, а утром я его отвез.

Никита Павлович, я всегда на ваш день рождение говорю вам одну и ту же вещь.

Живите, как можно дольше! Пока вы живы, в стране чище воздух и лучше аура.