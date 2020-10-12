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«Не дают работать в «Спартаке», со всех сторон обложили». Симоняну – 94!
12 октября 08:00
автор: Евгений Ловчев

«Не дают работать в «Спартаке», со всех сторон обложили». Симоняну – 94!

Сегодня исполняется 94 года вице-президенту РФС Никите Симоняну. «Советский спорт» поздравляет легенду, единственного ныне здравствующего олимпийского чемпиона 1956 года.

Никита Павлович выигрывал со «Спартаком» чемпионат СССР в качестве футболиста и главного тренера. Под его руководством ереванский «Арарат» сделал золотой дубль в 1973 году, победив в чемпионате и Кубке СССР.

ФУТБОЛЬНЫЙ ОТЕЦ

О Никите Павловиче рассказывает эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев.

– Отца своего, по большому счету, я не знал. И я всегда называю Никиту Павловича своим «футбольным отцом». Для меня он был главным человеком в тот период жизни, когда я переходил из юношеского футбола во взрослый.

Свой 85-летний юбилей Никита Павлович справлял в Метрополе. Все гости сидели за отдельными круглыми столами. И он посадил меня за свой стол. Для меня это была большая честь.

«ВЫХОДИМ ИЗ САНДУНОВ, А В ОЧЕРЕДИ СИМОНЯН СТОИТ»

В 1966 году была создана экспериментальная команда, в нее собрали самых талантливых юношей со всего Союза. Она называлась экспериментальная сборная СССР, в скобках «Буревестник». Почему «Буревестник»? Это студенческое общество, и мы все практически в одной группе Института физкультуры учились. Из этой команды вышли известные футболисты Михаил Гершкович, Сергей Ольшанский. Тренером был Всеволод Блинков.

Эксперимент был рассчитан на четыре года, но через два года его решили по каким-то причинам прекратить. «Локомотив» почти полностью брал всю команду к себе. А мы с Сережей Ольшанским не хотели в «Локомотив».

В экспериментальной сборной был такой врач Николай Николаевич Алексеев, который в конце 50-х работал в «Спартаке», был врачом сборной СССР на чемпионате мира 1962 года в Чили.

И вот после какой-то игры мы с Николаем Николаевичем поехали на его «Москвиче» в Сандуны. Попарились, выходим – а в очереди стоит Никита Павлович Симонян, как простой гражданин. Николай Николаевич говорит: «Иди к машине, я с Палычем поговорю».

Потом они подходят к машине и Никита Павлович говорит: «Женя, мы смотрим за тобой, хотим пригласить в «Спартак».

Ну, я, конечно, ошалел, мне тогда 19 лет было. Отвечаю: «Никита Павлович, пока «Буревестник» существует, я не могу. Он говорит: «Ну, вот, когда «Буревестник» закончит существование, переходи к нам».

И в конце 1968 года эксперимент с «Буревестником» завершился. Мы с Серегой Ольшанским поехали к Николаю Петровичу Старостину, и вопрос решился мгновенно.

У меня в трудовой книжке есть запись: с 1 января 1969 года я являюсь инструктором по футболу ДСО «Спартак». Несмотря на то, что 1 января в стране был выходной день, но именно в первый день нового, 1969 года, нас с Серегой зачислили в «Спартак».

Кстати, Серега был центральным нападающим в «Буревестнике», но в «Спартаке» тогда возникли большие проблемы в обороне. И Симонян перевел его в центр защиты, на этой позиции он и играл всю свою карьеру.

«НИКИТА ПАЛЫЧ ПОЗВОНИЛ: «ЖЕНЯ, Я ПРИЕДУ К ТЕБЕ»

Сезон 1972 года сложился для «Спартака» неудачно. В команде проходила смена поколений. В чемпионате мы заняли только 11-е место. Хотя именно в этом сезоне меня признали лучшим футболистом СССР.

И вот где-то в конце ноября неожиданно у меня дома раздается звонок от Симоняна. «Женя, сейчас к тебе приеду».

Я опешил: главный тренер едет ко мне. Я тогда жил в так называемом доме «на курьих ножках», который находится как раз напротив скульптуры Веры Мухиной у входа на ВДНХ.

Я быстро сбегал в магазин за коньяком, сам не пьющий, но понимаю, что разговор будет необычным и серьезным. За беседой Никита Палыч с моей женой Татьяной по стопочке и пригубят.

– Жень, обложили меня со всех сторон в «Спартаке» работать практически не дают. Я не то, чтобы посоветоваться с тобой пришел, но хочу сказать, что меня зовут в Ереван, «Арарат» возглавить, рассказал Никита Палыч.

Для меня было удивительно, мне всего 23 года, старший тренер со мной ведет такие беседы. И я сказал: «Никита Палыч, я все понимаю, но вы все это команде тоже объясните».

Он затем все рассказал команде. И уехал в Ереван, где в следующем сезоне выиграл с «Араратом» чемпионское звание и Кубок СССР.

Как раз наша следующая встреча пришлась на день финала кубка в «Лужниках». Я в сборной сдружился с одним из лидеров того «Арарата» Оганесом Заназаняном.

После победы в добавочное время над киевским «Динамо» я зашел в раздевалку «Арарата». Понятно, какая там была атмосфера. Поздравил ребят и Никиту Палыча, и говорю ему: «Можно я Оганеса к себе заберу, а утром привезу его в аэропорт?» У них был рейс в Ереван ранним утром. Симонян говорит: «Конечно, бери. Ты же не пьющий». Оганес у меня переночевал, а утром я его отвез.

Никита Павлович, я всегда на ваш день рождение говорю вам одну и ту же вещь.

Живите, как можно дольше! Пока вы живы, в стране чище воздух и лучше аура.

источник: «Советский спорт»
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