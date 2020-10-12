Могли уверенно победить, но в итоге радуемся ничьей с Турцией «имени Шунина» (видео)

ПЕРЕСТАНОВКИ ЧЕРЧЕСОВА

Поражение в товарищеском матче от Швеции не могло не встряхнуть россиян перед возвращением на «ВТБ Арену», где в сентябре в блестящем стиле были обыграны сербы. Однако тревога перед встречей с турками присутствовала. К многочисленным кадровым трудностям добавилась новая. Следом за Георгием Джикией и Гилерме подозрительный тест на коронавирус сдал Марио Фернандес. Так Станислав Черчесов лишился еще одного лидера и был вынужден повторно перекраивать линию обороны.

Если против шведов пост первого номера занял Сослан Джанаев, то теперь - Антон Шунин, для которого динамовский стадион – родной. Вячеслав Караваев вернулся на свой правый фланг (с противоположного, где играл против «Тре крунур»), а слева появился Юрий Жирков. Кроме того, Илью Кутепова в центре защиты заменил Андрей Семенов.

Но это были не все перестановки у россиян. В средней линии появились Роман Зобнин (вместо Юрия Газинского), Алексей Ионов (вместо дебютанта сборной Андрея Мостового) и Далер Кузяев. Старый новый зенитовец расположился на левом краю после того, как Жирков опустился в оборону. Схема приняла привычный при Черчесове вид 4-2-3-1. И лишь четыре футболисты сохранили свои позиции по сравнению с матчем на армейской арене.

ПОЧТИ ИДЕАЛЬНЫЙ ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Опасения оказались напрасными: наши, взвинтив темп, сразу придавили соперника. Мощный прессинг, отлично работающие фланги – мы увидели все то, что отличает сборную России после ЧМ-2018. И на 5-й минуте Артем Дзюба едва не открыл счет, пробив над перекладиной после качественного стандарта в исполнении Антона Миранчука.

Турки быстро поняли, что не успевают за энергичными оппонентами, и стали гасить скорости. Ход сработал лишь отчасти. Подачи на Дзюбу периодически находили адресата, а наш капитан по-зенитовски выводил партнеров на ударные позиции. Убойный момент после передачи Дзюбы низом упустил Кузяев, слишком сблизившись с вратарем.

Впрочем, что не удалось Далеру, получилось у Миранчука. Опорный полузащитник гостей Махмут Текдемир, заработавший минутой ранее предупреждение, не успел вернуться в свою зону и помешать Зобнину разогнать атаку. Спартаковец покатил мяч в центр, Дзюба остроумно пропустил, и Миранчук ценой столкновения с Зеки Челиком воткнул мяч под перекладину.

Зобнин протащил, Дзюба пропустил, а Антон Миранчук не промахнулся 🇷🇺🇷🇺🇷🇺



Смотри, как наша команда вышла вперед. Давайте еще, парни: https://t.co/x7Yp8IiCth pic.twitter.com/RXfd2WGO2d — Матч ТВ (@MatchTV) October 11, 2020

После гола опорная зона турок стала давать сбои. Миранчук просто-таки солировал перед чужой штрафной, Дзюбе помешал пробить Озан Кабак, Кузяев вновь упустил отличный шанс, пробив мимо дальней штанги. В общем, счет 1:0 к перерыву не отражал игрового перевеса россиян. На кураже они провели идеальный тайм – и вполне могли и даже обязаны были вести крупнее.

КАЧЕЛИ ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА ИМЕНИ ШУНИНА И УНДЕРА

Минимальное отставание не могло смутить команду Шенола Гюнеша (того самого, при котором турки завоевали сенсационную бронзу ЧМ-2002). Несколькими днями ранее наши соперники трижды (!) отыгрывались в товарищеской встрече с самими немцами (3:3). После такого сам черт не страшен. И сразу после перерыва пошел совсем другой футбол, уже с перевесом гостей.

Довольно быстро турецкое давление принесло результат. Навес Хакана Чалханоглу на лицевой линии «выловил» защитник «Ювентуса» Мерих Демирал, одним касанием выведший Кенана Карамана на пустые ворота. Промахнуться было невозможно – 1:1.

kenan karaman ne cok ugrasmıssın yaa https://t.co/2ytbW52UI6 — Aleyna (@sariyildiizlar) October 11, 2020

И тут же турки могли повести. Вышедший на замену Дженгиз Ундер выстрелил под перекладину – Шунин в эффектном прыжке перевел мяч на угловой.

Черчесову необходимо было освежить игру. И он оперативно сменил почти всю линию полузащиты, выпустив Газинского, Черышева и Мостового. Помогло. Россияне не только отжали соперника от своих ворот, но и включили подзабытый с первого тайма прессинг. В одной из контратак Дзюбу остановили ценой фола «почти последней надежды». А на 75-й минуте Артем наносил удар метров с пяти в упор, но попал мячом в защитника.

У турок нашелся ответ. Это настырный Ундер снова зарядил издали. Теперь Шунин выручил команду на пару с перекладиной. Трибуны тяжело выдохнули…

GOLE ÇOK YAKLAŞTIK! Kenan Karaman’ın rakip sahaya taşıdığı topta, Cengiz Ünder’in şutu direkte patladı! pic.twitter.com/QYJ5cXJ7i7 — C/T Futbol (@CTFutboll) October 11, 2020

Концовка игры проходила на встречных курсах, но с преимуществом гостей. Любой исход выглядел бы логичным, но ничья по такой игре вряд ли разочаровала. При Черчесове мы не проиграли туркам пятый раз из пяти (в Лиге наций-2018 было одержано две победы). И, что более важно, мы сохранили первое место в группе. Правда, после гостевой победы венгров над сербами наше лидерство уже не выглядит внушительным.

А путевку в высший дивизион Лиги наций, напомним, получит только победитель квартета. Тем важнее 14 октября взять верх над Венгрией. Этот матч пройдет снова на «ВТБ Арене». Хочется верить, силы у наших еще остались.

Лига наций. Дивизион В. Группа 3

Россия – Турция – 1:1 (1:0)

Голы: Ан. Миранчук, 28 – 1:0. Караман, 62 – 1:1.

Россия: Шунин, Караваев, Семенов, Кудряшов, Жирков, Зобнин, Оздоев, Ионов (Мостовой, 71; Фомин, 90+1), Ан. Миранчук (Газинский, 70), Кузяев (Черышев, 59), Дзюба.

Турция: Гюнок, Челик, Кабак, Демирал, Мераш, Туфан, Текдемир (Йокушлу, 80), Караджа (Ундер, 46), Чалханоглу (Язиджи, 90+2), Караман (Омюр, 81), Йылмаз.

Предупреждения: Текдемир, 27. Семенов, 40. Ундер, 48. Кабак, 74. Чалханоглу, 84.

Судья: Юг (Словения).

Россия - 7 очков, Венгрия - 6, Турция - 2, Сербия - 1.