«Отлично» – только Шунину, пять «хорошистов» и восемь «троечников». Оценки игроков сборной России

Два тайма в исполнении россиян получились настольно разными, что вывести единый знаменатель было непросто. Тем не менее, Черчесову придется анализировать общую картину увиденного перед важной встречей 14 октября против Венгрии. Попробовали это сделать и мы.
Антон ШУНИН
Несмотря на пропущенный мяч, отлично провел игру, несколько раз выручил партнеров. Особенно ярко проявил себя после двух выстрелов вышедшего на замену Ундера – в девятку и под перекладину.
Андрей СЕМЕНОВ
В первом тайме почти не имел работы, во втором достойно справлялся с задачей. Сделал два перехвата и четыре выноса – лучшие показатели в сборной России.
Роман ЗОБНИН
До перерыва хорошо помогал Миранчуку в атаках через центр, оформил результативную передачу. Во втором тайме с учетом преимущества соперника добротно справился с задачей закрыть позицию.
Артем ДЗЮБА
В первом тайме блестяще отыграл роль столба, умело ассистировал партнерам, выводя их на ударные позиции, опасно пробил головой над перекладиной в дебюте. Много открывался и после перерыва, выиграл за матч 10 (!) верховых единоборств, и заработал для Кабака желтую, но не реализовал вернейший момент, с линии вратарской угодив в Гюнока.
Юрий ГАЗИНСКИЙ
Вышел с неподъемной по второму тайму задачей наладить контроль мяча, успел сделать 12 передач с точностью 92%.
Антон МИРАНЧУК
Поначалу разрывал опорную зону турок, забил отличный мяч, но во втором тайме сник и был заменен.
ТРИ С ПЛЮСОМ
Вячеслав КАРАВАЕВ
Сумел закрыть Карамана, не дав тому ничего сделать на своем фланге (забил турок после розыгрыша стандарта), но почти не подключался в атаку, едва ли не реже всех получал мяч и показал самую низкую среди игроков основы, неприемлемую для защитника точность передач – 63%.
Юрий ЖИРКОВ
Здорово подключался в атаку, сделал несколько качественных подач в штрафную, но во втором тайме категорически не справлялся с вышедшим на замену Ундером.
Магомед ОЗДОЕВ
Был не очень активен в комбинационной игре, допустил много брака в передачах (точность всего 70%), во втором тайме устроил из своей половины опорной зоны проходной двор.
Алексей ИОНОВ
Был малопродуктивен в атаке даже до перерыва, а после не реализовал голевой момент, пробив с угла вратарской выше ворот.
Андрей МОСТОВОЙ
Не попал в игру, за 20 минут сделал лишь две точные передачи (из пяти), зато едва не стал героем матча – классно дотянулся до мяча после прострела Жиркова, но Гюнок выручил.
Федор КУДРЯШОВ
Совершил три отбора (больше всех в команде), выиграл несколько важных верховых единоборств, но стал прямым участником трех голевых моментов у ворот Шунина, один из которых привел к ответному мячу – именно Кудряшов упустил на дальней штанге Демирала.
Далер КУЗЯЕВ
Очень мало участвовал в комбинационной игре (всего 28 касаний и 14 передач за час), запорол два стопроцентных голевых момента.
Денис ЧЕРЫШЕВ
Вышел на замену для того, чтобы наладить контратакующую игру, но с задачей не справился. За полчаса сделал всего 5 точных передач, не реализовал свое преимущество в скорости и в опасных моментах почти не участвовал.
Даниил ФОМИН