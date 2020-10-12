«Отлично» – только Шунину, пять «хорошистов» и восемь «троечников». Оценки игроков сборной России

Два тайма в исполнении россиян получились настольно разными, что вывести единый знаменатель было непросто. Тем не менее, Черчесову придется анализировать общую картину увиденного перед важной встречей 14 октября против Венгрии. Попробовали это сделать и мы.

ПЯТЬ

Антон ШУНИН

Несмотря на пропущенный мяч, отлично провел игру, несколько раз выручил партнеров. Особенно ярко проявил себя после двух выстрелов вышедшего на замену Ундера – в девятку и под перекладину.

ЧЕТЫРЕ

Андрей СЕМЕНОВ

В первом тайме почти не имел работы, во втором достойно справлялся с задачей. Сделал два перехвата и четыре выноса – лучшие показатели в сборной России.

Роман ЗОБНИН

До перерыва хорошо помогал Миранчуку в атаках через центр, оформил результативную передачу. Во втором тайме с учетом преимущества соперника добротно справился с задачей закрыть позицию.

Артем ДЗЮБА

В первом тайме блестяще отыграл роль столба, умело ассистировал партнерам, выводя их на ударные позиции, опасно пробил головой над перекладиной в дебюте. Много открывался и после перерыва, выиграл за матч 10 (!) верховых единоборств, и заработал для Кабака желтую, но не реализовал вернейший момент, с линии вратарской угодив в Гюнока.