То ли Черчесов собрался в «Зенит», то ли в сборной дедовщина. Послесловие к матчу Россия – Турция

Россия с Турцией сыграла плохой матч (1:1). Один из худших за то время, что тренирует команду Черчесов. Понятно, что потери в составе огромные. Попробуй покажи свой лучший футбол без двух лучших полузащитников (Алексея Миранчука и Александра Головина) и двух ведущих защитников (Марио Фернандеса и Георгия Джикии). Но играли мы все-таки не с Испанией или Францией, а с командой, которая только в третьем туре Лиги наций забила свой первый и пока единственный мяч. А до этого не смогла отличиться в играх с венграми и сербами. Так что скидку на уровень соперника делать необходимо.

При этом выглядели турки после перерыва на редкость умелой командочкой, которая способна разорвать любого оппонента. Хотя в первые 45 минут казалось, что проблем с ними быть не должно в принципе. Такое чудесное превращение Черчесов объясняет удачными заменами у гостей, говоря о том, что у Турции хорошая глубина состава. Читаешь это и думаешь, что речь идет о «Ювентусе» или «Барселоне», где даже на лавке сидят звезды. Но нет, это была команда, которая ни разу у России не выигрывала за всю историю. А в воскресенье именно это должна была сделать.

Многие пишут, что ужасен был Артем Дзюба. Капитан действительно запомнился только в двух эпизодах - когда выдал пас в одно касание на ход Далеру Кузяеву и когда изящно пропустил мяч под удар Антону Миранчуку, который стал голевым. Но в целом больше запарывал немногочисленные моменты, чем создавал. Однако если называть худшего в сборной в игре с турками, то, пожалуй, это был... наш тренер.

Нет, это не наезд. Станислав Саламович на своем месте, специалист он хороший. Но бывают не лучшие дни у каждого тренера, очевидно, именно такой случился у четвертьфиналиста ЧМ-2018. При всем кадровом дефиците неоднозначных решений он, как видится, напринимал много.

Обращает внимание засилье в команде зенитовцев. В основе их вышло пятеро – Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Магомед Оздоев, Кузяев и Дзюба. А во втором тайме появился еще и Андрей Мостовой. Это весь русский костяк клуба из Санкт-Петербурга, который в последнее время явно на спаде. Однако Черчесов неожиданно воспылал столь большой любовью к питерским ребятам, что даже подумалось: не собрался ли Станислав Саламович в «Зенит» на место Сергея Семака, под которым тренерское кресло в последнее время начало слегка поскрипывать?