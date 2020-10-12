То ли Черчесов собрался в «Зенит», то ли в сборной дедовщина. Послесловие к матчу Россия – Турция

Россия с Турцией сыграла плохой матч (1:1). Один из худших за то время, что тренирует команду Черчесов. Понятно, что потери в составе огромные. Попробуй покажи свой лучший футбол без двух лучших полузащитников (Алексея Миранчука и Александра Головина) и двух ведущих защитников (Марио Фернандеса и Георгия Джикии). Но играли мы все-таки не с Испанией или Францией, а с командой, которая только в третьем туре Лиги наций забила свой первый и пока единственный мяч. А до этого не смогла отличиться в играх с венграми и сербами. Так что скидку на уровень соперника делать необходимо.
При этом выглядели турки после перерыва на редкость умелой командочкой, которая способна разорвать любого оппонента. Хотя в первые 45 минут казалось, что проблем с ними быть не должно в принципе. Такое чудесное превращение Черчесов объясняет удачными заменами у гостей, говоря о том, что у Турции хорошая глубина состава. Читаешь это и думаешь, что речь идет о «Ювентусе» или «Барселоне», где даже на лавке сидят звезды. Но нет, это была команда, которая ни разу у России не выигрывала за всю историю. А в воскресенье именно это должна была сделать.
Многие пишут, что ужасен был Артем Дзюба. Капитан действительно запомнился только в двух эпизодах - когда выдал пас в одно касание на ход Далеру Кузяеву и когда изящно пропустил мяч под удар Антону Миранчуку, который стал голевым. Но в целом больше запарывал немногочисленные моменты, чем создавал. Однако если называть худшего в сборной в игре с турками, то, пожалуй, это был... наш тренер.
Нет, это не наезд. Станислав Саламович на своем месте, специалист он хороший. Но бывают не лучшие дни у каждого тренера, очевидно, именно такой случился у четвертьфиналиста ЧМ-2018. При всем кадровом дефиците неоднозначных решений он, как видится, напринимал много.
Обращает внимание засилье в команде зенитовцев. В основе их вышло пятеро – Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Магомед Оздоев, Кузяев и Дзюба. А во втором тайме появился еще и Андрей Мостовой. Это весь русский костяк клуба из Санкт-Петербурга, который в последнее время явно на спаде. Однако Черчесов неожиданно воспылал столь большой любовью к питерским ребятам, что даже подумалось: не собрался ли Станислав Саламович в «Зенит» на место Сергея Семака, под которым тренерское кресло в последнее время начало слегка поскрипывать?
Большие вопросы вызывает появление в старте Кузяева, не игравшего за клуб два месяца, пока хавбек находился в творческом заграничном поиске, завершившемся тем, что игрок спустился с небес на землю и подписал новый контракт с прежним клубом. Чем Далер без игровой практики так заслужил место в старте – загадка для многих. Не получил же при всем кадровом голоде место в составе после перерыва Игорь Смольников, проверенный боец, в последних играх он хорошо смотрелся в «Краснодаре». Однако в воскресенье не вышел даже на замену, хотя Жирков в концовке был еле живой. Как и в предыдущем матче с Швецией. Ветерану сборной уже 37, не выдерживает 90 минут. Чему удивляться, что после перерыва свеженькие игроки соперника начали терзать наш левый фланг?
Кузяев провалил начало второго тайма и уселся на скамейку на 59-й минуте. О Дзюбе уже было сказано. Добавить можно, что Артему тяжело даются все последние игры, вот и с Турцией он совсем сдал к концу. Если в товарищеской встрече с «Тре Крунур» вместо капитана выпустили Александра Соболева, то на этот раз тренеры сделать это не решились. Хотя шведам спартаковец положил прекрасный гол, показав, что сейчас в хорошей форме. Не заработал, получается, доверия.
Черчесов то ли боится рисковать, то ли опасается реакции Дзюбы, то ли в его команде дедовщина. А что собственно может так напугать Станислава Саламовича в матче, в котором ничего глобального для нашей команды не решалось? Скорее тут личностные моменты, а может – и интересы. Ничего другого на ум не приходит.
Напрашивалась замена Оздоева, но она также не состоялась, несмотря на то что Магомед провел серенький матч. Черчесов почему-то предпочел снять с игры Миранчука, хотя именно его признали лучшим у россиян. Хавбек «Локо» действительно был самым креативным, и после его ухода игра в атаке стала совсем блеклой.
Не отметился в протоколе матча и Зелимхан Бакаев, а всего в составе нашей команды в воскресенье был всего один игрок (Роман Зобнин), представляющий вторую и третью команды РПЛ - «Спартак» и ЦСКА, которые сейчас на подъеме. И это как-то наводит на подозрения даже с учетом потерь Джикии и Фернандеса.
С «Зенитом» Черчесов в итоге турецкий вал не преодолел, застряв на полпути. И судя по плохой функционалке сборной и питерских игроков в частности, в среду с венграми будет не менее тяжело, если не обновить основу. Однако возникают большие сомнения, что Станислав Саламович откажется от глобальной ставки на подопечных Семака. Может, тогда Сергея Богдановича на подмогу вызвать? Ему со своими справляться привычнее.