Станислав Черчесов: Коронавирус повысил значение универсальных футболистов. У нас такие есть

- В двух предыдущих матчах с Венгрией ваша команда забивала по три мяча. Что надо сделать, чтобы добиться такого же результата в среду?

- Мы играли в разное время в разных состояниях. Три года назад готовились к Кубку конфедераций, а в сентябре был матч Лиги наций. У Венгрии уже другая команда, мы в каких-то моментах поменялись. Те игры уже проанализировали и отложили в сторону. Сейчас - новая история.

- Планируете ли ротацию, чтобы сохранить свежесть игроков?

- Нам предстоит третий матч за неделю. С Турцией играли намного интенсивнее, чем против Швеции. Сделаем все возможное, чтобы остаться на том же уровне.

- Юрий Жирков отыграл 180 минут в двух матчах. Хватит ли его еще на 90?

- Да, он абсолютно готов отыграть полностью и третий матч.

Игру с турками поменял выход на замену Дженгиза Ундера. Есть ли у венгров такой джокер?

- Согласен, мы готовились играть против Ундера с первых минут. Он свежим вышел на замену и взвинтил темп. У Венгрии тоже есть свои лидеры, к игре против них готовимся. Но фамилии, естественно, называть не буду.

- Матч с Венгрией важен не только для распределения мест в турнирной таблице, но для рейтинга ФИФА перед жеребьевкой отборочного турнира ЧМ-2022. Что в первую очередь держите в голове?

- И то, и другое. А в Лиге наций все предельно ясно. У нас семь очков, у соперника – шесть.