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Станислав Черчесов: Коронавирус повысил значение универсальных футболистов. У нас такие есть
13 октября 14:46
автор: Артем Зибрак

Станислав Черчесов: Коронавирус повысил значение универсальных футболистов. У нас такие есть

Главный тренер сборной России рассказал о подготовке к домашнему матчу Лиги наций против Венгрии, который пройдет 14 октября на «ВТБ Арене».

- В двух предыдущих матчах с Венгрией ваша команда забивала по три мяча. Что надо сделать, чтобы добиться такого же результата в среду?
- Мы играли в разное время в разных состояниях. Три года назад готовились к Кубку конфедераций, а в сентябре был матч Лиги наций. У Венгрии уже другая команда, мы в каких-то моментах поменялись. Те игры уже проанализировали и отложили в сторону. Сейчас - новая история.

- Планируете ли ротацию, чтобы сохранить свежесть игроков?
- Нам предстоит третий матч за неделю. С Турцией играли намного интенсивнее, чем против Швеции. Сделаем все возможное, чтобы остаться на том же уровне.

- Юрий Жирков отыграл 180 минут в двух матчах. Хватит ли его еще на 90?
- Да, он абсолютно готов отыграть полностью и третий матч.

Игру с турками поменял выход на замену Дженгиза Ундера. Есть ли у венгров такой джокер?
- Согласен, мы готовились играть против Ундера с первых минут. Он свежим вышел на замену и взвинтил темп. У Венгрии тоже есть свои лидеры, к игре против них готовимся. Но фамилии, естественно, называть не буду.

- Матч с Венгрией важен не только для распределения мест в турнирной таблице, но для рейтинга ФИФА перед жеребьевкой отборочного турнира ЧМ-2022. Что в первую очередь держите в голове?
- И то, и другое. А в Лиге наций все предельно ясно. У нас семь очков, у соперника – шесть.

- Как относитесь к словам Валерия Газзаева о том, что в последних матчах у сборной России перестали работать замены?
- В какой-то степени согласен. Другое дело, что входить в такой матч, как с Турцией, когда соперник перехватывает инициативу, сложно.

- Какой опыт получен в связи с коронавируской инфекцией, из-за которой команда сейчас недосчиталась трех футболистов?
- Часто бывает, что люди из-за травм выбывают, и мы их меняем. Теперь добавился фактор коронавируса, и его тоже надо учитывать. Тем ценнее иметь в составе футболистов, готовых играть на разных позициях без потери качества. Такие у нас есть сейчас. Федор Кудряшов может сыграть слева или в центре обороны, Антон Миранчук - на всех атакующих позициях, Далер Кузяев превратился в левого полузащитника, Зелимхан Бакаев легко меняет амплуа. Мы и раньше собирали команду по такому принципу, а теперь универсализм приобретает особое значение.

- Как оцените готовность Дениса Черышева?
- Состояние улучшается. В матче с Турцией он не показал всего, что требовалось. На эту тему поговорили. Надеемся, он будет более сконцентрированным. Понимаем, что у него сложная ситуация в клубе, Денис играет после травмы. Стараемся максимально всем помогать. Однако каждый сборник, выходя даже на одну минуту, должен выдавать максимум.

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