Футбольный бизнес по-русски во время коронавируса: штраф – 300 тысяч, доход – от 7 миллионов

Тушинский районный суд по отношению к соседям из «Спартака» оказался на редкость гуманным. Красно-белые за нарушение мер борьбы с коронавирусной инфекцией на стадионе «Открытие Арена» во время матча с «Зенитом» были приговорены к штрафу в 300 тысяч рублей. Игра 10-го тура чемпионата России состоялась 3 октября и завершилась вничью – 1:1. Учитывая тот факт, что клубу грозило закрытие арены на срок от 30 до 90 суток, спартаковцы легко отделались.
В суд на «Спартак» подавал Роспотребнадзор за несоблюдение санитарного режима, из-за чего был составлен протокол в отношении клуба и его гендиректора Шамиля Газизова. Претензий к футбольной организации достаточно: помимо несоблюдения масочного режима и социальной дистанции надзорное ведомство обратило внимание на количество болельщиков, сообщив, что во время матча с «Зенитом» на арене присутствовало более 20 700 человек, в то время как хозяева поля отчитались о 17 150 зрителях.
20 тысяч – это официальные данные. Газизов позже объяснил, почему появилось расхождение в цифрах посещаемости матча, которые представили Роспотребнадзор и клуб. «Тогда я получал информацию онлайн, после она была чуть-чуть подработана, потом мы увидели всю картину. Я давал интервью сразу, у меня были промежуточные цифры», — подчеркнул спартаковский гендир.
Визуально болельщиков было серьезно больше 20 тысяч. Это почувствовали все: и зрители на стадионе, и болельщики у телеэкранов, и журналисты. Неслучайно так резко отреагировал на картинку из Тушина и Роспотребнадзор. Цифра, озвученная юристом клуба Владиславом Ляликовым на заседании суда, - 20 738. При вместимости арены 45 тысяч это немногим меньше разрешенных на матчах РПЛ в Москве 50 процентов. Однако здесь есть одно очень важное условие – арена не должна быть заполнена более чем наполовину, если соблюдена дистанция в 1,5 метра при рассадке болельщиков. На практике же это означает, что стадион может быть загружен процентов на 30. Не более. А скорее на 25. Потому что 1,5 метра между зрителями съедают много «лишних» мест.
Говоря о вине фанатов, которые не поддаются управлению и нарушают дистанцирование, спартаковские руководители правдивы лишь отчасти. Да, болельщики наших футбольных клубов – люди своенравные и строптивые, привыкшие идти против ветра и правил поведения в обществе. Непросто убедить их соблюдать протокол по безопасности. Однако и сам клуб создает почву для этих нарушений, продавая билетов больше допустимого количества. 30 процентов от 45 тысяч – это 13 500 человек. При этой вместимости точно не возникнет нарушений правила 1,5 метров. Понятно, что никто не ходит проверять с рулеткой рассадку на трибунах, и под эту лавочку, как видится, наши команды сегодня не прочь подзаработать.
Даже расхождение между газизовскими первоначальными данными в 17 150 зрителей и цифрой 20 738 составляют 3588 человек. При минимальной цене билетов на домашние матчи «Спартака» - на следующий поединок с «Ростовом» от 2000 рублей - получаем сумму в 7 миллионов 176 тысяч рублей. Столько можно заработать на «разнице». Неплохая арифметика, согласитесь, учитывая, что мы взяли минимальные цифры. А если разница не в 3,5 тысячи болельщиков, а в 7 тысяч? А билеты не по две, а по три? Это уже более 20 миллионов рублей! Что при таких раскладах для клуба значит штраф в 300 тысяч? Тьфу, пустяк.
Не случайно в «Спартаке» решение суда назвали справедливым. Заявив, что не собираются его обжаловать. Еще бы. Если бы по нарушителю действительно хотели ударить рублем, то привели бы в действие максимально возможные санкции – приостановку деятельности на срок от месяца до трех. Чтобы следующий домашний матч – на съемной квартире и без народа – влетел в копеечку. Но товарищи судьи на это не решились. Возможно, под давлением общественности, а может, и по каким другим «веским» причинам.
Так или иначе Тушинский суд задал планку для остальных. И реальность такова, что, глядя на спартаковский штрафчик и цифры возможной прибыли, вполне можно клубам, до этого под санкции не попадавшим, разок тоже нарушить. Запустив болельщиков сверх нормы, срубив несколько миллионов, а потом «откатив» с них 300 тысяч. Да пусть и 500. Не убудет. Это «Спартаку» теперь надо быть осторожнее, за рецидив могут влепить по полной. Но надо было делать это сразу – давать максималку, если цель была – показать остальным, что шутки кончились.
Сейчас ничего такого наши клубы не прочувствовали, несмотря на официальные заявления РПЛ, что «каждый матч теперь – под особым вниманием со стороны органов власти». При этом премьер-лига, по словам ее главы Сергея Прядкина, осталась удовлетворена тем фактом, что наказание для одного из лидеров чемпионата не связано с закрытием арены. Зря радуетесь. Как показывает практика, в России понимают только грубую силу. Никакие полумеры не способны остановить разгул коронавирусного бардака.
Тем временем во вторник эхо матча «Спартак» - «Зенит» докатилось до нашей Госдумы. Депутат Дмитрий Свищев, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить информацию о количестве зараженных коронавирусом зрителей после нашумевшей футбольной встречи. Не знаю, как будут (да и будут ли?) вычислять носителей вируса, посетивших матч в Тушине 3 октября, и возможно ли в принципе доказать, что ковид кто-то подцепил именно на игре, но из уст парламентария все-таки прозвучало одно разумное утверждение. Свищев заявил, что штраф «Спартаку» является справедливой мерой, однако его размер несоразмерен с нарушением, которое несет риск заражения инфекцией тысяч болельщиков. Вот с этим действительно не поспоришь.