Футбольный бизнес по-русски во время коронавируса: штраф – 300 тысяч, доход – от 7 миллионов

Тушинский районный суд по отношению к соседям из «Спартака» оказался на редкость гуманным. Красно-белые за нарушение мер борьбы с коронавирусной инфекцией на стадионе «Открытие Арена» во время матча с «Зенитом» были приговорены к штрафу в 300 тысяч рублей. Игра 10-го тура чемпионата России состоялась 3 октября и завершилась вничью – 1:1. Учитывая тот факт, что клубу грозило закрытие арены на срок от 30 до 90 суток, спартаковцы легко отделались.

В суд на «Спартак» подавал Роспотребнадзор за несоблюдение санитарного режима, из-за чего был составлен протокол в отношении клуба и его гендиректора Шамиля Газизова. Претензий к футбольной организации достаточно: помимо несоблюдения масочного режима и социальной дистанции надзорное ведомство обратило внимание на количество болельщиков, сообщив, что во время матча с «Зенитом» на арене присутствовало более 20 700 человек, в то время как хозяева поля отчитались о 17 150 зрителях.

20 тысяч – это официальные данные. Газизов позже объяснил, почему появилось расхождение в цифрах посещаемости матча, которые представили Роспотребнадзор и клуб. «Тогда я получал информацию онлайн, после она была чуть-чуть подработана, потом мы увидели всю картину. Я давал интервью сразу, у меня были промежуточные цифры», — подчеркнул спартаковский гендир.

Визуально болельщиков было серьезно больше 20 тысяч. Это почувствовали все: и зрители на стадионе, и болельщики у телеэкранов, и журналисты. Неслучайно так резко отреагировал на картинку из Тушина и Роспотребнадзор. Цифра, озвученная юристом клуба Владиславом Ляликовым на заседании суда, - 20 738. При вместимости арены 45 тысяч это немногим меньше разрешенных на матчах РПЛ в Москве 50 процентов. Однако здесь есть одно очень важное условие – арена не должна быть заполнена более чем наполовину, если соблюдена дистанция в 1,5 метра при рассадке болельщиков. На практике же это означает, что стадион может быть загружен процентов на 30. Не более. А скорее на 25. Потому что 1,5 метра между зрителями съедают много «лишних» мест.

Говоря о вине фанатов, которые не поддаются управлению и нарушают дистанцирование, спартаковские руководители правдивы лишь отчасти. Да, болельщики наших футбольных клубов – люди своенравные и строптивые, привыкшие идти против ветра и правил поведения в обществе. Непросто убедить их соблюдать протокол по безопасности. Однако и сам клуб создает почву для этих нарушений, продавая билетов больше допустимого количества. 30 процентов от 45 тысяч – это 13 500 человек. При этой вместимости точно не возникнет нарушений правила 1,5 метров. Понятно, что никто не ходит проверять с рулеткой рассадку на трибунах, и под эту лавочку, как видится, наши команды сегодня не прочь подзаработать.