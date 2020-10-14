Нигматуллин, нефарт и пустота трибун. Послевкусие от матча Россия – Венгрия

Когда команды за 20 минут до начала матча уходили после разминки с поля, стало немного страшно: неужто особо не придет болельщик? Игроков двух команд и персонала, собиравшего мячи, на поле было точно ничуть не больше, чем зрителей на всех трибунах вместе взятых. Накрапывал дождь, да и последние два матча сборной точно не вселяли оптимизма.

А «разогреться» перед игрой было чем: и экс-вратарь российской сборной Руслан Нигматуллин, миксующий за диджейским пультом, задавая ритм и уже традиционное на динамовском стадионе лазерно-световое шоу. И даже детишки – юные дикторы - в этот раз без запинки прочитали состав сборной России (напомним, на прошлом матче у них Артем Дзюба оказался главным тренером).

Впрочем, даже немногочисленные болельщики активно поддерживали сборную с первых же минут. Клич «Вперед, Россия!» сопровождал игру почти весь первый тайм. Второй – хотя и вобрал в себя побольше острых моментов – гулом трибун сопровождался меньше. Ждали и требовали голов, а от нулей на табло болельщики, привыкшие к победам, уже немного заскучали.

Многие ссылались на отчаянный нефарт, многие – на то, что мы больше не играем полные два тайма. Если три дня назад ориентиром был первый тайм, сейчас – второй. Но для побед этого уже недостаточно...