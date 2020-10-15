Казарцеву простили убийство «Спартака», Месси послал лысого, Плющенко «закрыли рот». Рейтинг наездов

Давайте честно: это плевок в «Спартак» и наш футбол. Чиновники из РФС показали, что будут поступать так, как им надо. И чихать они хотели на общественный резонанс и призывы к наведению порядка в нашем судействе. Потому что столь раннее возвращение провинившегося больше некуда судьи – ничто иное, как сигнал остальным: не боись, если что – отмажем! У кого-то остались сомнения, что так и сделают в следующий раз, когда новый «казарцев» похоронит тот же «Спартак», ЦСКА или «Краснодар»?

В РПЛ Казарцев не работал с того памятного матча первого тура «Спартак» - «Сочи» (2:2), когда на глазах у всей страны на пару с видеоассистентом Алексеем Еськовым (ВАР) они убили красно-белых, выдумав пенальти в самой концовке и лишив хозяев заслуженной победы. После этого разразился грандиозный скандал. Леонид Федун пригрозил снять свой «Спартак» с чемпионата, общественность требовала пожизненно отстранить судью и выгнать его начальников. По теме кто только не высказывался. А РФС, как теперь видим, даже не собирался ничего менять в своей работе. Там просто «спрятали» судью, пока шум уляжется, отстранив его «на время». А когда волна спала, арбитр всплыл, как ни в чем не бывало.

Бывают случаи, когда оскорбить можно без слов. Просто поступком или делом. Именно это и сделал РФС, назначив скандального арбитра Казарцева на матч «Ротор» - «Тамбов». Игра состоится в воскресенье и будет показана по «Матч ТВ». А мы-то думали, чего вдруг главный спортивный телеканал решил остановить свой выбор на таком «суперматче» мало кому интересных клубов. Ан нет, одна суперзвезда на поле точно выйдет.

Известный футбольный агент Селюк за словом в карман не лезет, но обычно это касается людей из мира кожаного мяча. Однако тут подвернулся хороший повод - в Москве прошел второй этап Кубка России по фигурному катанию, на котором среди одиночниц была нехилая интрига, и это обсуждал весь наш спортивный мир. Рекордсменка Александра Трусова, в мае сенсационно перешедшая от своего тренера Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Плющенко, сражалась против других подопечных Этери – Камилы Валиевой и Дарьи Усачевой. Короткую программу Трусова проиграла, после чего Плющенко начал намекать на судейский заговор. Но по сумме двух программ именно Трусова и победила на этапе.

Селюк, очевидно, поклонник тренерского гения Тутберидзе, и в этом он явно ни одинок. Многих резануло, что Плющенко начали поздравлять с успехом его подшефной. «Считаю Тутберидзе гением тренерского цеха в фигурном катании. Жаль, что такие, как Плющенко, не работой, а перетягиванием хотят завоевать авторитет», - заявил агент.

Что тут сказать... Футбольные агенты сами чем на жизнь зарабатывает? Тем, что частенько перепродают своих клиентов, уводя из одного клуба в другой – туда, где больше платят. Чем случай Трусовой от этого отличается?

3-е место

Лионель МЕССИ о физиотерапевте сборной Боливии Лукасе НАВЕ:

«######## (отстань), лысый. Что с тобой, лысый? Чего ты разорался? Нечего до меня докапываться.

Нападающий сборной Аргентины не сдержал эмоций после выездного матча квалификации ЧМ-2022 против Боливии. Гости выиграли 2:1, а после игры на поле вспыхнула потасовка. Лидер «Барселоны» был одним из активных участников конфликта и его инициатором, отметившись нецензурными выражениями в адрес физиотерапевта соперника. После гневной тирады Лео и начался переполох.

Возможно, Месси решился наехать на оппонента, потому что Нава – тоже аргентинец, а помогает и болеет сегодня за Боливию. А может, суперзвезде просто не понравилась его «шевелюра». У богатых свой взгляд на жизнь.

4-е место

Директор «Самбо-70» Ренат ЛАЙШЕВ о Евгении ПЛЮЩЕНКО:

Сначала натренируй кого-нибудь, а потом открывай рот.

«Возвышенные» отношения в фигурном катании - ни для кого не секрет. Скандалов там больше, чем в каком-либо виде спорта. Они возникают даже на ровном месте. А уж если для этого есть хороший повод, то и подавно.

Причин для наездов Плющенко дал до конца жизни. Переманивание в свою академию двух звезд Тутберидзе – Трусовой и Алены Косторной - ему не простят ни поклонники Этери, ни тем более ее ближайшие соратники. Директор центра спорта и образования Лайшев, в котором работает Тутберидзе, прокомментировал победу Трусовой на втором этапе Кубка России, заявив, что у Плющенко она ни в чем не прибавит. В ответ Евгений написал, что Лайшева скоро уволят.

«На пенсию пока не собираюсь. Плющенко так сказал? Это невоспитанный человек. Лучше бы вообще ничего в ответ не говорить, с дураком смысла нет переписываться. Но что он сделал как тренер? Никого не воспитал, только украл Трусову и Косторную у нашего тренера, который работает у меня. Я своего тренера должен защитить. И не только ее, а всех детей нашей школы, которые встречали с соревнований и провожали ту же Трусову. А он взял и сломал всю систему. Он еще никого не натренировал, а уже выступает. Сначала натренируй кого-нибудь, а потом открывай рот».

Плющенко теперь заложник своих «украденных» звезд. Ему достается, даже когда они выигрывают. Можно представить, какой ад ожидает Евгения, если прогнозы недоброжелателей все-таки сбудутся.

Лайшев в нашем хит-параде вместе с Селюком выбрали один объект для наездов, но директор уступил агенту, так как в данном случае он лицо заинтересованное. У Селюка же это просто крик души.

5-е место

Никита ЗАДОРОВ о жизни в России:

Моя бабушка 40 лет работала, и у нее пенсия 10 тысяч рублей. Как на это жить?

Российский энхаэловец Задоров привык рубить правду-матку. Этим он отмечался, когда играл в «Колорадо». Несколько дней назад талантливый защитник перешел в «Чикаго» и сразу же попал в эпицентр внимания. У СМИ появился повод поговорить с нашим легионером, а он не может рассуждать только о хоккее.

«Не хочу сравнивать Россию с Америкой, это больная для всех тема. Но социалка в этих странах разная. У меня бабушка 40 лет работала, и у нее пенсия 10 тысяч рублей. Как на это жить? Но когда есть коррупция, и с ней ничего не делается, то это уже другой вопрос».

Еще Задоров признался, что смотрит Дудя. Подписан на канал Nexta в телеграме, и в твиттере на «Дождь». «Если не брать политику, то на YouTube есть много русских каналов комиков: Comment Out, «Прожарка». Даже там шутки на темы, которые мы обсуждаем. Сколько уже шутят про губернаторов, которые деньги воруют? В каждой шутке есть доля правды, но все равно ничего не делается. Они как воровали, так и воруют. Хочется лучшего для нашей страны. Я высказываюсь, потому что не хочу, чтобы другие люди молчали. Не понимаю людей, у которых жопа в тепле и позиция «а че мне до других».

Понятно, что не все разделяют мнение Задорова. Но уважать его хочется хотя бы по той причине, что ему не все равно, как живет его народ. Несмотря на то, что сам он свою жизнь строит за океаном.

Лидеры рейтинга наездов после 23 туров: Уткин – 30 очков (11 попаданий), Селюк – 28 (7), Роднина – 16 (4), Панарин – 10 (2), Дзюба – 10 (4).