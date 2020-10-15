Черчесов поработал на Федуна. В накладе остались «Зенит» и сборная

В остальном Черчесов был непреклонен. Не решился выпустить с первых минут ни Александра Соболева , дав спартаковцу лишь немного времени в самой концовке, ни Зелимхана Бакаева. Упершись в стену зенитовского костяка. За исключением Караваева в старте вышли все питерские участники игры с Турцией – Артем Дзюба, Далер Кузяев, Магомед Оздоев и Жирков. После перерыва к ним присоединился Андрей Мостовой, к которому тренер почему-то воспылал горячей любовью. Не совсем ясно, за какие заслуги.

Смольников же стал лучшим у наших до перерыва. И самым активным. Далек от мысли, что бывший игрок «Зенита» переживает вторую молодость в «Краснодаре». У него достаточно хороший общий уровень, ниже которого он как правило не опускается (даже удивительно, как легко его летом отпустили из Питера). Просто на фоне «убитой» основы, заезженной вдоль и поперек в играх чемпионата за свои клубы и за национальную команду в режиме матчей через три дня, защитник «быков» выглядел терминатором. Бороздил весь правый фланг, обострял, убегал, простреливал. Все делал хорошо, за исключением последнего паса. Но так это никогда и не было его фирменной фишкой.

Жирков покидал поле с безразличным выражением лица. Судя по всему, в этот момент ему хотелось просто плюхнуться на лавку и больше не двигаться. Ветерана «Зенита» тренер умотал, и непонятно, как тот сможет быстро восстановиться к субботнему матчу с «Сочи».

Изменение было ровно одно – и от этого Черчесову было некуда деваться. Было очевидно, что наевшийся до пуза в двух предыдущих играх 37-летний Юрий Жирков , честно отпахавший с турками и шведами по 90 минут, не в состоянии будет выдержать полный матч еще и с венграми. А потому из запаса был выдвинут Игорь Смольников , вышедший в основе вместо Вячеслава Караваева. А тот, в свою очередь, должен был менять Жиркова во втором тайме.

Не рисковый человек Станислав Саламович. Не любит перемен. Матч с Венгрией (0:0) убедил в этом лишний раз. Несмотря на все проблемы во встрече с турками в воскресенье (1:1), когда наша сборная больше наиграла на поражение, чем на ничью, главный тренер выпустил в среду на поле почти тот же состав. Хотя все кричало о том, что уставшей команде нужна свежая кровь.

К Дзюбе единственному трудно предъявлять претензии. Хотя наш капитан не забивает уже четыре матча. Бьется он из последних сил, похоже, на морально-волевых, от того в самый последний момент то мяч с ноги сходит, то времени на подработку не хватает, то сантиметров, чтобы дотянуться до мяча. Это все от сильной усталости, на фоне которой всю осень пашет Артем. Черчесов не рискнул заменить его даже вчера, пойдя, по его же словам, на эксперимент с двумя большими нападающими. Хотя все полагали, что сменит Соболев Дзюбу, а не полузащитника Оздоева, как это случилось.

У Черчесова, вероятно, есть какой-то пунктик. Тренер зациклен на том, что Дзюбу менять нельзя. Только мертвого, очевидно. Он даже рискнул снять в концовке полузащитника, выпустив форварда, хотя счет был ничейным, а поражение было смерти подобно. Возможно, Станислав Саламович боится оставлять команду без лидеров. А с учетом травм Александра Головина, Алексея Миранчука, отсутствия Марио Фернандеса и Георгия Джикии, таковым можно назвать разве что Жиркова. Остальные на эту роль недотягивают.

Есть, правда, еще Денис Черышев, но он явно не в форме. Хавбек «Валенсии» провалил игру с Турцией, а с венграми на поле не появился.

Другая версия дзюбозависимости Черчесова заключается в том, что он просто решил довериться в этих матчах зенитовскому костяку. Посчитав, что в условиях громадного кадрового дефицита, не слишком сыгранной основе будет тяжело комбинировать. А на голом мастерстве тут не выедешь, тем более что главные мастера нынче смотрят за игрой российской команды по телевизору. Русский костяк клуба из Санкт-Петербурга должен был стать таковым и в непростых октябрьских матчах.

Но зенитовцы эти игры не вытянули. Что было прогнозируемо. Они и в клубе сдали на фоне не лучшей функционалки. Интенсивные поединки за сборную проблему только усугубили. В итоге Кузяев с Оздоевым провели очередной невыразительный матч, и не случайно во втором тайме команда смотрелась лучше, чем в первом. Скорее всего, из-за прилива свежих сил. Венгров после перерыва мы, кажется, перебегали, в отличие от турецкой команды. Наш последний соперник проводил третий гостевой матч кряду. С учетом переездов в коронавирусное время, что сопровождается повышенным дискомфортом и нервотрепкой, это отразилось на венгерской сборной. Как, впрочем, и потеря ряда лидеров команды Марко Росси.

То есть, россиянам во многом повезло, что соперник оказался в таком же затруднительном положении. Будь иначе, можно предполагать, что венгры доставили бы нам куда больше проблем. Впрочем, и две ничьи не вселяют большого оптимизма перед ноябрьскими матчами в гостях с Турцией и Сербией. Соперники идут по восходящей и смотрелись лучше, чем в сентябре. Чего точно не скажешь о подопечных Черчесова.

Времени на отдых у игроков из основы сборной нет. Уже послезавтра «Зенит» играет дома с «Сочи». Еще летом все говорили бы о том, что со своим «фарм-клубом» питерцы легко расправятся. Но сегодня в это с трудом верится. Южане идут в группе лидеров. В трансферное окно усилились, в паузе сборных – отдохнули. С чего бы им заранее поднимать лапки к верху? Тем более что амбиции владельца клуба Бориса Ротенберга растут с каждым месяцем. Он, похоже, вошел во вкус, почувствовав, что в нашем чемпионате его клуб вполне может включиться в борьбу за еврокубки.

Тяжело Сергею Семаку будет приводить в чувство своих сборников – Черчесов загнал его футболистов основательно, невольно сыграв в пользу Леонида Федуна и его «Спартака». А Деян Ловрен (Хорватия), Сердар Азмун (Иран) и Вильмар Барриос (Колумбия) также улетали в сборные. Можно представить, в каком состоянии они подойдут к субботе после перелетов и одного дня для восстановления. Прибавьте к этому повреждение Малкома, участие которого в ближайших встречах под вопросом.

Армейский костяк в это время сражался за молодежку (пятеро) и приедет в клуб в отличном настроении. В то время как краснодарцы Юрий Газинский и Смольников получили дополнительный тонус, не сильно будучи нагруженными в первой российской сборной. Как и спартаковцы Соболев с Бакаевым. Это не касается Романа Зобнина, который отработал сполна.

Так что главным проигравшим после Лиги наций видится сегодня «Зенит». Красно-белым не играть в октябре в ерокубках, а потому они с нетерпением ждут момента, когда можно будет сделать решающий рывок, оторвавшись от сине-бело-голубых. Благо бывший спартаковец Черчесов сыграл вчера в их «составе».